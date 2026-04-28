Сачко выиграл стартовый поединок на ATP челенджере в Остраве

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
28 апреля 2026, 18:05 | Обновлено 28 апреля 2026, 18:07
Украинец обыграл Луку Павловича в трех сетах

Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко (ATP 191) успешно стартовал на ATP челенджере в Остраве, Чехия.

Сачко обыграл представителя Франции Луку Павловича (ATP 220) в трех сетах за 2 часа и 17 минут – 6:4, 2:6, 6:4.

Это была первая очная встреча игроков.

В поединке 1/8 финала Виталий сыграет с испанцем Николосом Санчесом Искердо (ATP 293).

ATP челенджер Острава. Грунт, 1/16 финала

Лука Павлович – Виталий Сачко [8] – 4:6, 6:2, 4:6

По теме:
Рейтинг ATP. Синнер остается в лидерах, Сачко вернулся в топ-200
Рейтинг ATP. Синнер опередил Алькараса, Сачко покинул топ-200
Сачко разгромно проиграл канадцу с украинским корнями в 1/16 финала Мюнхена
(1)
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бывший тренер Уайлдера высказался о бое Усик – Верховен
Бокс | 28 апреля 2026, 07:18 0
Бывший тренер Уайлдера высказался о бое Усик – Верховен
Бывший тренер Уайлдера высказался о бое Усик – Верховен

Малик Скотт считает, что украинец заслужил этот поединок

Безумие Кривбасса и Динамо, ЛНЗ снова буксует, Шахтер почти чемпион
Футбол | 28 апреля 2026, 10:22 16
Безумие Кривбасса и Динамо, ЛНЗ снова буксует, Шахтер почти чемпион
Безумие Кривбасса и Динамо, ЛНЗ снова буксует, Шахтер почти чемпион

Самые интересные события 25-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре

Музетти проиграл чеху. Определена первая четвертьфинальная пара в Мадриде
Теннис | 28.04.2026, 15:31
Музетти проиграл чеху. Определена первая четвертьфинальная пара в Мадриде
Музетти проиграл чеху. Определена первая четвертьфинальная пара в Мадриде
Ребров нашел себе замену для сборной Украины. В УАФ приняли решение
Футбол | 28.04.2026, 09:52
Ребров нашел себе замену для сборной Украины. В УАФ приняли решение
Ребров нашел себе замену для сборной Украины. В УАФ приняли решение
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
Футбол | 28.04.2026, 07:46
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
Популярные новости
Где Бенфика? Турнирная таблица чемпионата Португалии после 31-го тура
Где Бенфика? Турнирная таблица чемпионата Португалии после 31-го тура
27.04.2026, 13:22 1
Футбол
Костюк разгромила пятую ракетку и вышла в 1/8 финала тысячника в Мадриде
Костюк разгромила пятую ракетку и вышла в 1/8 финала тысячника в Мадриде
26.04.2026, 18:05 76
Теннис
Йожеф Сабо дал комментарий к матчу Кривбасс – Динамо после счета 5:6
Йожеф Сабо дал комментарий к матчу Кривбасс – Динамо после счета 5:6
26.04.2026, 16:59 56
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Джошуа и Фьюри подписали контракт на мега-бой
ОФИЦИАЛЬНО. Джошуа и Фьюри подписали контракт на мега-бой
27.04.2026, 17:59 6
Бокс
Шахтер получит существенное усиление перед полуфиналом Лиги конференций
Шахтер получит существенное усиление перед полуфиналом Лиги конференций
27.04.2026, 12:21 4
Футбол
Лион оказался в сложной ситуации из-за Яремчука
Лион оказался в сложной ситуации из-за Яремчука
28.04.2026, 07:02 3
Футбол
Источник сообщил зарплату, которую Малиновский будет получать в Турции
Источник сообщил зарплату, которую Малиновский будет получать в Турции
27.04.2026, 08:53 1
Футбол
Тайсон Фьюри подписал контракт на один из самых громких поединков года
Тайсон Фьюри подписал контракт на один из самых громких поединков года
27.04.2026, 14:37 3
Бокс
