ATP28 апреля 2026, 18:05 | Обновлено 28 апреля 2026, 18:07
Сачко выиграл стартовый поединок на ATP челенджере в Остраве
Украинец обыграл Луку Павловича в трех сетах
Украинский теннисист Виталий Сачко (ATP 191) успешно стартовал на ATP челенджере в Остраве, Чехия.
Сачко обыграл представителя Франции Луку Павловича (ATP 220) в трех сетах за 2 часа и 17 минут – 6:4, 2:6, 6:4.
Это была первая очная встреча игроков.
В поединке 1/8 финала Виталий сыграет с испанцем Николосом Санчесом Искердо (ATP 293).
ATP челенджер Острава. Грунт, 1/16 финала
Лука Павлович – Виталий Сачко [8] – 4:6, 6:2, 4:6
