Манчестер Сити в гневе из-за решения АПЛ

«Манчестер Сити» разочарован тем, что Премьер-лига сообщила клуб о необходимости провести три матча за шесть дней, поскольку команда борется за два трофея в напряженный период завершения сезона. Подопечные Пепа Гвардиолы претендуют на победу в Премьер-лиге и Кубке Англии в преддверии последнего месяца кампании.

13 мая «Сити» сыграет с «Кристал Пэлас» на стадионе «Этихад», а 16 мая состоится финал Кубка Англии против «Челси». Затем команде Гвардиолы предстоит отправиться на стадион «Виталити» на матч с «Борнмутом» 19 мая, а 24 мая на «Этихаде» состоится заключительная игра сезона против «Астон Виллы».

«Сити» предлагал Премьер-лиге различные варианты сроков проведения матчей, но переговоры с футбольными властями не увенчались успехом. «Манчестер Сити» особенно недоволен расписанием матчей против «Бернли» и «Кристал Пэлас», которые можно было перенести на более раннюю дату.

Оставшиеся матчи «Манчестер Сити»:

4 мая: «Эвертон» (в гостях);

9 мая: «Брентфорд» (дома);

13 мая: «Кристал Пэлас» (дома);

16 мая: «Челси» (Уэмбли, финал Кубка Англии);

19 мая: «Борнмут» (в гостях);

24 мая: «Астон Вилла» (дома).