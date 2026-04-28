28 апреля 2026, 17:16 |
ПСЖ и Бавария ещё ни разу не играли вничью в официальных матчах

Напомним все матчи в истории между участниками первого полуфинала Лиги чемпионов сезона 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine. Бавария

Сегодня состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов сезона 2025/26, в котором встретятся ПСЖ и «Бавария».

Команды встречались между собой уже 16 раз в крупных международных турнирах (15 – Лига чемпионов, 1 – Клубный чемпионат мира). В 9 матчах победу праздновала «Бавария», в 7 – «ПСЖ». Еще ни разу в этом противостоянии не было зафиксировано ничьей.

Разница между забитыми и пропущенными мячами: 21-18 в пользу «Баварии».

Матчи между ПСЖ и «Баварией» в международных соревнованиях

  • 2025, Лига чемпионов, групповой этап, ПСЖ – «Бавария» – 1:2 (Жоау Невеш – Луис Диас (2))
  • 2025, Клубный чемпионат мира, четвертьфинал, ПСЖ – «Бавария» – 2:0 (Дуэ, Дембеле)
  • 2024, Лига чемпионов, групповой этап, «Бавария» – ПСЖ – 1:0 (Ким Мин-Дже)
  • 2023, Лига чемпионов, 1/8 финала, «Бавария» – ПСЖ – 2:0 (Чупо-Мотинг, Гнабри)
  • 2023, Лига чемпионов, 1/8 финала, ПСЖ – Бавария – 0:1 (Коман)
  • 2021, Лига чемпионов, четвертьфинал, ПСЖ – Бавария – 0:1 (Чупо-Мотинг)
  • 2021, Лига чемпионов, четвертьфинал, «Бавария» – ПСЖ – 2:3 (Чупо-Мотинг, Мюллер – Мбаппе (2), Маркиньос)
  • 2020, Лига чемпионов, финал, ПСЖ – Бавария – 0:1 (Коман)
  • 2017, Лига чемпионов, групповой этап, «Бавария» – ПСЖ – 3:1 (Левандовски, Толиссо (2) – Мбаппе)
  • 2017, Лига чемпионов, групповой этап, ПСЖ – «Бавария» – 3:0 (Дани Алвес, Кавани, Неймар)
  • 2000, Лига чемпионов, групповой этап, «Бавария» – ПСЖ – 2:0 (Салихамиджич, Паулу Сержиу)
  • 2000, Лига чемпионов, групповой этап, ПСЖ – Бавария – 1:0 (Л. Леруа)
  • 1997, Лига чемпионов, групповой этап, ПСЖ – Бавария – 3:1 (Гава, Тарнат (автогол), Ж. Леруа – Баббель)
  • 1997, Лига чемпионов, групповой этап, Бавария – ПСЖ – 5:1 (Элбер (2), Янкер (2), Хельмер – Симоне)
  • 1994, Лига чемпионов, групповой этап, Бавария – ПСЖ – 0:1 (Веа)
  • 1994, Лига чемпионов, групповой этап, ПСЖ – Бавария – 2:0 (Веа, Браво)

Лучшие бомбардиры противостояния

  • 3 – Чупо-Мотинг (Бавария), Килиан Мбаппе (ПСЖ)
Даниил Кирияка
