Лига чемпионов28 апреля 2026, 17:16 |
314
0
ПСЖ и Бавария ещё ни разу не играли вничью в официальных матчах
Напомним все матчи в истории между участниками первого полуфинала Лиги чемпионов сезона 2025/26
28 апреля 2026, 17:16 |
314
0
Сегодня состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов сезона 2025/26, в котором встретятся ПСЖ и «Бавария».
Команды встречались между собой уже 16 раз в крупных международных турнирах (15 – Лига чемпионов, 1 – Клубный чемпионат мира). В 9 матчах победу праздновала «Бавария», в 7 – «ПСЖ». Еще ни разу в этом противостоянии не было зафиксировано ничьей.
Разница между забитыми и пропущенными мячами: 21-18 в пользу «Баварии».
Матчи между ПСЖ и «Баварией» в международных соревнованиях
- 2025, Лига чемпионов, групповой этап, ПСЖ – «Бавария» – 1:2 (Жоау Невеш – Луис Диас (2))
- 2025, Клубный чемпионат мира, четвертьфинал, ПСЖ – «Бавария» – 2:0 (Дуэ, Дембеле)
- 2024, Лига чемпионов, групповой этап, «Бавария» – ПСЖ – 1:0 (Ким Мин-Дже)
- 2023, Лига чемпионов, 1/8 финала, «Бавария» – ПСЖ – 2:0 (Чупо-Мотинг, Гнабри)
- 2023, Лига чемпионов, 1/8 финала, ПСЖ – Бавария – 0:1 (Коман)
- 2021, Лига чемпионов, четвертьфинал, ПСЖ – Бавария – 0:1 (Чупо-Мотинг)
- 2021, Лига чемпионов, четвертьфинал, «Бавария» – ПСЖ – 2:3 (Чупо-Мотинг, Мюллер – Мбаппе (2), Маркиньос)
- 2020, Лига чемпионов, финал, ПСЖ – Бавария – 0:1 (Коман)
- 2017, Лига чемпионов, групповой этап, «Бавария» – ПСЖ – 3:1 (Левандовски, Толиссо (2) – Мбаппе)
- 2017, Лига чемпионов, групповой этап, ПСЖ – «Бавария» – 3:0 (Дани Алвес, Кавани, Неймар)
- 2000, Лига чемпионов, групповой этап, «Бавария» – ПСЖ – 2:0 (Салихамиджич, Паулу Сержиу)
- 2000, Лига чемпионов, групповой этап, ПСЖ – Бавария – 1:0 (Л. Леруа)
- 1997, Лига чемпионов, групповой этап, ПСЖ – Бавария – 3:1 (Гава, Тарнат (автогол), Ж. Леруа – Баббель)
- 1997, Лига чемпионов, групповой этап, Бавария – ПСЖ – 5:1 (Элбер (2), Янкер (2), Хельмер – Симоне)
- 1994, Лига чемпионов, групповой этап, Бавария – ПСЖ – 0:1 (Веа)
- 1994, Лига чемпионов, групповой этап, ПСЖ – Бавария – 2:0 (Веа, Браво)
Лучшие бомбардиры противостояния
- 3 – Чупо-Мотинг (Бавария), Килиан Мбаппе (ПСЖ)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
