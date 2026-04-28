«Я точно знаю». Родриго обратился к Милитао после новости о страшной травме

Бразильский вингер мадридского «Реала» Родриго Гоэс обратился к своему соотечественнику и одноклубнику, центральному защитнику Эдеру Милитао, который перенес операцию на колене и пропустит чемпионат мира по футболу 2026 года:

«Я точно знаю, что ты сейчас чувствуешь, но мы будем вместе, как всегда, брат».

В сезоне 2025/26 Эдер Милитао провел 21 матч на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Стоит отметить, что Родриго Гоэс также пропустит чемпионат мира 2026 года из-за травмы.