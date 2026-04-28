Известный специалист: «Черный тур для украинских вратарей. Вижу регресс»

Бывший вратарь киевского «Динамо» Владимир Цыткин, который затем тренировал сборные Украины всех возрастов в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями о действиях голкиперов в 25 туре УПЛ:

– Это был без преувеличения, черный тур для вратарей. Конечно, начать следует с поединка в Кривом Роге, где были забиты сразу 11 мячей. Таким голепадом, по-видимому, остались довольны рядовые болельщики, в то же время этот матч может стать наглядным пособием, как не нужно играть в футбол. Столь не профессионально выполняло свои обязанности большинство участников противостояния. Да, стоит снять шляпу перед бомбардиром хозяев Мендозой, но он имел целую группу надежных помощников среди динамовцев.

– Кого вы конкретно имеете в виду?

– Во-первых, вратаря Руслана Нещерета. Согласен, для всех киперов ветер очень неудобный соперник, но когда Мендоза открывал счет дальним ударом, то у динамовца было достаточно времени, чтобы как следует среагировать, а не пытаться ладонью отбить мяч. Это не только малоэффективно, но могло привести к травме руки. Гораздо проще было парировать удар кулаком.

Кстати, Мендоза все свои мячи забивал в похожей манере, когда смещался с левого фланга полузащиты в центральную зону. И вызывает удивление, что защитники киевлян и опорный полузащитник не встречали венесуэльца, а каждый раз оказывались в роли наблюдателей. По-моему, еще больше удивили вратарь «Кривбасса» Александр Кемкин, когда «привез» себе первый гол от Матвея Пономаренко и его партнеры во втором тайме.

– Чем можно объяснить ту детскую ошибку Кемкина?

– Пробелами в игре ногами и в тактической и психологической подготовке. Это и привело к панике у его ворот, хотя можно было спокойно выбить мяч в тот же аут.

А что произошло с обороной хозяев после перерыва мне вообще непонятно. Элементарные ошибки при подстраховке, неумение отбирать, подбирать и хорошо, что обошлось только 5 пропущенным мячам. И это при условии, что наставник «Кривбасса» Патрик ван Леувен представляет нидерландскую школу футбола, которая всегда отличалась надежностью в обороне.

– Вы акцентировали внимание на том, что 25 тур стал «черным» для вратарей. Кто еще разочаровал?

– Вратарь «Вереса» Валентин Горох пропустил издалека от луганчанина Романа Вантуха, забыв, что вратарь должен демонстрировать свое умение в любую погоду. Были также не безгрешны Алексей Паламарчук из ЛНЗ, Антон Яшков («Кудровка»), Олег Билык («Эпицентр»), Денис Марченко («Оболонь»).

– Список довольно длинный, но украинская школа вратарей всегда ценилась высоко даже на международном уровне.

– К сожалению, склоняюсь к тому, что наметился регресс. И это несмотря на то, что в каждой отечественной команде мастеров есть тренеры, отвечающие исключительно за подготовку вратарей. Однако, наблюдая за их действиями, замечаешь уязвимые места во многих компонентах.

– А к кому из отечественных вратарей, выступающих в УПЛ, меньше претензий?

– К Дмитрию Ризныку, который часто выручает своих партнеров по «Шахтеру», которые не отличаются надежностью в защите. Есть неплохие перспективы у юного Назара Домчака из «Карпат», но ему еще предстоит серьезно поработать над усовершенствованием игры на выходе, уравновешенностью, тактикой.