«Делают посмешище». Капитан сборной Австралии раскритиковал действия ФИФА

Полузащитник сборной Австралии Джексон Ирвин заявил, что авторитет футбола как силы добра в мире был подорван ФИФА, и обвинил организацию в том, что она «высмеивает» свою политику прав человека.

Ирвин раскритиковал решение ФИФА вручить первую в истории Премию мира президенту США Дональду Трампу во время жеребьевки чемпионата мира:

«Как организация, вы должны сказать, что такие решения, как это награждение премией мира, делают посмешищем то, что они пытаются делать со своей хартией по правам человека и использовать футбол как глобальную силу для добра и позитивных изменений в мире. Такие решения создают впечатление, что они отдаляют нас от того, чем футбол является на самом деле, особенно на самом высоком уровне, где он становится все более оторванным от общества и корней игры, ее значения в наших сообществах и в мире».

ФИФА опубликовала первую политику по правам человека в 2017 году. Ее рамочная программа к ЧМ-2026 предусматривает, что города-хозяева должны способствовать инклюзии, защищать свободу слова и запрещать дискриминацию во время турнира, который пройдет с 11 июня по 19 июля.

Однако правозащитники заявляют, что ФИФА должна делать больше, чтобы влиять на США в вопросе рисков нарушений прав человека для спортсменов, болельщиков и работников, ссылаясь на жесткую миграционную политику и депортации.

Ирвин, который провел 80 матчей за сборную Австралии, играет в немецкой Бундеслиге за «Санкт-Паули», клуб с известной прогрессивной культурой.

Он давно публично высказывается по вопросам прав человека и был одним из инициаторов заявления протеста сборной Австралии против нарушений прав человека в Катаре перед ЧМ-2022.