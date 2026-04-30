Мысли о двух противоположностях. Каким должен быть тренер сборной Украины?

После завершения контракта Сергея Реброва сборная Украины сейчас без главного тренера. Полным ходом идут обсуждения и инсайды на тему того, кто мог бы занять эту должность, фигурируют разные кандидатуры, реальные и не очень, и уже написана не одна публикация и не один комментарий со списками специалистов, которых было бы интересно увидеть в должности главного тренера «желто-синих». В этой колонке мы коснемся больше общих соображений на тем того, каким вообще должен быть главный тренер национальной сборной – безотносительно конкретных имен и фамилий потенциальных кандидатур.

Тренер сборной – это не тренер клубной команды

Как ни странно и даже парадоксально, но именно этот момент часто упускается при обсуждении кандидатур на должность главного тренера сборной Украины. А ведь должно быть очевидно, что специфика работы с клубной и сборной командами – это практически противоположности. Клубный тренер работает с игроками практически в ежедневном режиме, в то время, как тренер сборной видит игроков лично только несколько раз в году во время сборов.

К примеру, в прошлом году у сборной Украины было пять сборов – в конце марта, начале июня, начале сентября, середине октября и середине ноября. То есть Сергей Ребров работал с игроками в общей сложности примерно полтора месяца за весь год. А после ноября и до следующего сбора в конце марта нынешнего года был перерыв в четыре с половиной месяца. Клубный тренер при этом непрерывно работает с командой в течение 10-11 месяцев в году без таких длительных перерывов.

Сергей Ребров

И эта разница может стать еще более значимой в свете планируемой реорганизации календаря, когда «окон» сборных станет еще меньше, хоть они и станут длиннее. Соответственно и перерывы между сборами национальных команд будут еще длиннее и тренерский штаб сборной будет видеть игроков еще реже.

И именно эта разница между спецификой работы клубного тренера и тренера сборной и определяет все остальные критерии, которыми должен обладать тренер национальной сборной – и многие из них могут быть приобретены только с опытом работы в сборной.

Тренер сборной не должен быть «тактиком» или «системщиком»

Иными словами, при выборе кандидатуры на пост наставника национальной команды не должен стоять столь излюбленный многими вопрос «во что сборная будет играть под руководством этого специалиста?». Сборной совсем не нужна какая-то сложная тактика, запутанные схемы и так далее. Сборной, которую тренер видит несколько раз в год, нужно что-то максимально простое, понятное, но эффективное. Чтобы игроки, которые не видели друг друга несколько месяцев, могли за пару тренировок все вспомнить, а новички – все быстро «схватить». Иными словами – тренер сборной не должен «грузить» игроков тактикой. Главным должен быть результат на табло.

В этом плане наиболее показательный пример среди тренеров сборной Украины – Михаил Фоменко. Неоднократно были упреки в его адрес со стороны болельщиков (и не только их) за то, в какой футбол играет сборная под его руководством. Но при этом именно при Фоменко, который проработал почти два цикла, сборная показывала максимальную эффективность – 65% матчей были выиграны, всего семь поражений, разница забитых и пропущенных голов +45 при 67 забитых (последнее - наибольший показатель среди всех тренеров «желто-синих»). При этом сборная Украины сыграла вничью с Англией, обыграла Францию и смогла создать проблемы Испании. Можно еще и вспомнить, что Фоменко принял сборную уже по ходу квалификации ЧМ-2014, когда у «желто-синих» уже были ничья с Англии на «Уэмбли», гостевые нули с Молдовой и домашнее поражение от Черногории, и сразу начал давать результат – начиная с победы 2:0 над Норвегией в товарищеской встрече.

Михаил Фоменко

Так что тренер сборной должен в первую очередь работать на результат, при чем сразу, здесь и сейчас, а не заниматься тем, что ставить «красивый», «привлекательный» футбол. (Кстати, автор этих строк не может понять, почему очень многие болельщики не особо жалуют, например, любой вертикальный футбол и часто вешают на него всевозможные ярлыки. Вертикальный футбол и «бей-беги» – не синонимы. То же касается и игры на контратаках). Тем более, что сборная Украины в принципе способна играть на результат.

Тренер сборной не должен зависеть от конкретных игроков

Это, конечно, задача крайне сложная, поскольку для этого должна быть большая глубина состава. В то же время этот постулат, отчасти, связан с предыдущим и абсолютно связан с главной разницей между тренером сборной и тренером клуба.

Тренер национальной сборной работает с игроками несколько раз в году относительно короткое время. И тренер не может быть на 100% уверен, что на следующий сбор приедут абсолютно те же игроки, которые приезжали в прошлый раз. Никто не застрахован от травм и спада формы – даже сборная Украины не раз сталкивалась с тем, что кто-то не может приехать из-за повреждения или травмы, у кого-то другие обстоятельства. Даже сейчас имеем как минимум Александра Зинченко с порванными крестообразными связками, который сборной надолго не помощник. Про Михаила Мудрика, который неизвестно когда вернется после дисквалификации и неизвестно, сможет ли выйти на свой уровень, говорить не приходится. Плюс – новички: всегда могут отлично показать себя в клубах игроки, которые ранее не играли за сборную.

Александр Зинченко

Иными словами тренер национальной сборной должен работать, отталкиваясь от игроков, которые есть у него в распоряжении здесь и сейчас в самой лучшей своей форме, а не могут быть когда-нибудь. К примеру, нередко звучит в публикациях, что у нас нет или почти нет вингеров или еще кого-то, и это проблема нашей сборной. Тренер национальной сборной не должен испытывать проблем от того, что нет игроков на ту или иную позицию, того или иного типажа, или профайла. Тренер национальной сборной должен подбирать оптимальную расстановку, исходя из того, кто из игроков у него есть на нынешнем сборе, а не встраивать этих игроков в какую-то определенную расстановку, как в прокрустово ложе.

Даже не так важно, какой тактики, каких схем и принципов придерживаются клубы игроков сборной. Потому что там другие тренеры, другие партнеры, другие соперники, другое все. Сборная – это чистый лист, на котором не должно быть ничего сложного.

Тренер сборной и его штаб должны быть аналитиками

Здесь нужно упомянуть еще одно отличие клубного тренера от тренера национальной сборной. В распоряжении клубного тренера есть пара десятков заявленных за клуб игроков на протяжении всего сезона, в то время, как в распоряжении тренера сборной есть все игроки, которые имеют право выступать за национальную сборную. Иными словами – в распоряжении главного тренера сборной Украины есть все игроки с украинским гражданством, не заигранные за другие национальные сборные.

И главный тренер со своим штабом между сборами должен следить за всеми этими игроками, какая у них форма, какой результат они показывают в клубах в данный момент и какая у них динамика. Он не должен замыкаться на узком «пуле» игроков – этот «пул» должен постоянно расширяться. Только так можно получить хорошую глубину состава и максимально застраховаться от потенциальных проблем на случай, если кто-то не сможет приехать на очередные сборы.

Александр Филиппов

Для тренера сборной не должен быть чем-то неприемлемым вызов в сборную потенциального «халифа на час», даже если потом он пропадет из виду. Вспомним пример Александра Филиппова, который в составе черниговской «Десны» стал лучшим снайпером УПЛ, но Андрей Шевченко его в сборную вызывать не стал, несмотря на то, что как раз тогда в сборной была проблема с форвардами. Потом Филлиппов исчез из виду после серии неудачных трансферов. Если игрок способен принести пользу сборной, принести результат здесь и сейчас – тренер сборной не должен его игнорировать. И не важно, если потом он исчезнет в никуда: главное – результат здесь и сейчас.

Тренер сборной должен быть главным не только по названию должности

Иными словами – игрок не может быть выше или главнее тренера в раздевалке. Вспомним историю, когда Андрей Ярмоленко попросил главного тренера Сергея Реброва покинуть раздевалку: это прямо указывает на то, как игроки относятся к тренеру. И это нехорошо.

Поэтому тренер сборной не должен быть обязан вызывать игроков, с которыми у него проблемы, какими бы «звездами» они ни были – токсичная атмосфера в раздевалке результату не способствует. Тут очень хорош пример из волейбола – там мужская сборная Украины смогла показать прекрасные результаты без «звезд», у которых возник конфликт с тренерским штабом.

Игроки в сборной не связаны с ней контрактом, в отличие от игроков в клубах. Так что у главного тренера сборной должно быть полное моральное право отказаться от вызова на сбор любых игроков, которые его не устраивают по тем или иным причинам. И это право не должно подвергаться сомнениям, поскольку основная ответственность за результат также лежит именно на главном тренере.

***

Подводя итоги, мы возвращаемся к тому, что главный тренер сборной и главный тренер клуба – практически противоположности. Боле того – нередки случаи, когда прекрасные клубные тренеры в сборных проявляли себя гораздо слабее. Вспомним хотя бы Карло Анчелотти в сборной Бразилии: пятое место в квалификации ЧМ-2026 – явно не тот результат, который можно считать хорошим для команды, которая свои четыре предыдущих квалификации выиграла. Или Валерия Лобановского, который со сборной Украины не вышел на ЧМ-2002 из достаточно «проходимой» группы.

Хеймир Хадльгримссон

С другой стороны есть пример француза Эрве Ренара, у которого нет серьезного клубного опыта, тем более – достижений с клубами, но при этом он хорошо зарекомендовал себя, как тренер сборных: выиграл два Кубка Африканских Наций, в том числе – с не самой сильной сборной Замбии впервые в ее истории. Или исландский специалист Хеймир Хадльгримссон, который также на клубном уровне ничем себя не проявил, но вывел в четвертьфинал чемпионата Европы, а потом и на чемпионат мира сборную своей страны и был близок к тому, чтобы вывести на ЧМ-2026 сборную Ирландии (попутно ирландцы дома обыграли Португалию со счетом 2:0).

И именно понимание этой разницы должно стать ключом к тому, чтобы выбрать для сборной Украины того тренера, который может достигать с ней хороших, высоких результатов, на которые она, в принципе, способна.