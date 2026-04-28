Кирилл Ковалец провел 250-й матч в карьере

Поединок с «Александрией» (1:1) стал 250-м в карьере 32-летнего полузащитника «Эпицентра» Кирилла Ковальца. 235 встреч он отыграл в чемпионатах Украины, 8 – в Кубке Украины и 7 – в еврокубках. 167 матчей Кирилл провел за «Александрию», 72 – за «Черноморец» 8 – за «Эпицентр» и 3 – за «Оболонь».

Членом гвардейского «Клуба 250» Ковалец стал через 14 лет 187 дней после дебюта на высшем уровне, который состоялся 22 октября 2011 года в гостевом поединке «пивоваров» с «Ильичевцем» в УПЛ (1:2).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

250 матчей в карьере Кирилла Ковальца

Сезон Клуб Ковальца ЧУ КУ ЕК Всего 2011/12 Оболонь 3 - - 3 2015/16 Черноморец 16 2 - 18 2016/17 Черноморец 27 - - 27 2017/18 Черноморец 27 - - 27 2018/19 Александрия 26 - - 26 2019/20 Александрия 23 1 6 30 2020/21 Александрия 18 3 - 21 2021/22 Александрия 11 - - 11 2022/23 Александрия 25 - - 25 2023/24 Александрия 22 1 - 23 2024/25 Александрия 28 1 - 29 2025/26 Александрия 1 - 1 2 Эпицентр 8 - - 8 Итого 235 8 7 250

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; ЕК - еврокубки.