Кирилл Ковалец провел 250-й матч в карьере
На высшем уровне 32-летний хавбек «Эпицентра» дебютировал 22 октября 2011 года
Поединок с «Александрией» (1:1) стал 250-м в карьере 32-летнего полузащитника «Эпицентра» Кирилла Ковальца. 235 встреч он отыграл в чемпионатах Украины, 8 – в Кубке Украины и 7 – в еврокубках. 167 матчей Кирилл провел за «Александрию», 72 – за «Черноморец» 8 – за «Эпицентр» и 3 – за «Оболонь».
Членом гвардейского «Клуба 250» Ковалец стал через 14 лет 187 дней после дебюта на высшем уровне, который состоялся 22 октября 2011 года в гостевом поединке «пивоваров» с «Ильичевцем» в УПЛ (1:2).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
250 матчей в карьере Кирилла Ковальца
|
Сезон
|
Клуб Ковальца
|
ЧУ
|
КУ
|
ЕК
|
Всего
|
2011/12
|
Оболонь
|
3
|
-
|
-
|
3
|
2015/16
|
Черноморец
|
16
|
2
|
-
|
18
|
2016/17
|
Черноморец
|
27
|
-
|
-
|
27
|
2017/18
|
Черноморец
|
27
|
-
|
-
|
27
|
2018/19
|
Александрия
|
26
|
-
|
-
|
26
|
2019/20
|
Александрия
|
23
|
1
|
6
|
30
|
2020/21
|
Александрия
|
18
|
3
|
-
|
21
|
2021/22
|
Александрия
|
11
|
-
|
-
|
11
|
2022/23
|
Александрия
|
25
|
-
|
-
|
25
|
2023/24
|
Александрия
|
22
|
1
|
-
|
23
|
2024/25
|
Александрия
|
28
|
1
|
-
|
29
|
2025/26
|
Александрия
|
1
|
-
|
1
|
2
|
|
Эпицентр
|
8
|
-
|
-
|
8
|
Итого
|
|
235
|
8
|
7
|
250
ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; ЕК - еврокубки.
