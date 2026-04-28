  4. Кирилл Ковалец провел 250-й матч в карьере
Украина. Премьер лига
28 апреля 2026, 13:46 | Обновлено 28 апреля 2026, 14:00
Кирилл Ковалец провел 250-й матч в карьере

На высшем уровне 32-летний хавбек «Эпицентра» дебютировал 22 октября 2011 года

ФК Эпицентр. Кирилл Ковалец

Поединок с «Александрией» (1:1) стал 250-м в карьере 32-летнего полузащитника «Эпицентра» Кирилла Ковальца. 235 встреч он отыграл в чемпионатах Украины, 8 – в Кубке Украины и 7 – в еврокубках. 167 матчей Кирилл провел за «Александрию», 72 – за «Черноморец» 8 – за «Эпицентр» и 3 – за «Оболонь».

Членом гвардейского «Клуба 250» Ковалец стал через 14 лет 187 дней после дебюта на высшем уровне, который состоялся 22 октября 2011 года в гостевом поединке «пивоваров» с «Ильичевцем» в УПЛ (1:2).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

250 матчей в карьере Кирилла Ковальца

Сезон

Клуб Ковальца

ЧУ

КУ

ЕК

Всего

2011/12

Оболонь

3

-

-

3

2015/16

Черноморец

16

2

-

18

2016/17

Черноморец

27

-

-

27

2017/18

Черноморец

27

-

-

27

2018/19

Александрия

26

-

-

26

2019/20

Александрия

23

1

6

30

2020/21

Александрия

18

3

-

21

2021/22

Александрия

11

-

-

11

2022/23

Александрия

25

-

-

25

2023/24

Александрия

22

1

-

23

2024/25

Александрия

28

1

-

29

2025/26

Александрия

1

-

1

2

Эпицентр

8

-

-

8

Итого

235

8

7

250

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; ЕК - еврокубки.

