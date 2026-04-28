Идет за трофеем. Синнер стал четвертьфиналистом Мастерса в Мадриде

Первый номер рейтинга ATP, итальянский теннисист Янник Синнер стал четвертьфиналистом грунтового турнира ATP 1000 в Мадриде.

Синнер обыграл британца Кэмерона Норри (ATP 23) в двух сетах за 1 час и 27 минут – 6:2, 7:5.

Это была первая очная встреча игроков.

Дя итальянца – это второй четвертьфинал на Мастерсе в Мадриде (Янник доходил до этой стадии в 2024 году) и 22-й четвертьфинал на тысячниках за карьеру.

В четвертьфинале Янник сыграет с победителем поединка Вит Копржива – Рафаэль Ходар.

ATP 1000 Мадрид. Грунт, 1/8 финала

