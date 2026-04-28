Еврокубки с Ярославом Перканюком

Главный редактор лицензированной букмекерской компании betking Ярослав Перканюк поделился мнением по поводу самых интересных событий в первых матчах 1/2 финала Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций (28-30-го апреля).

Лига чемпионов

1/2 финала

Первые матчи

28.04.2026

«Пари Сен-Жермен» – «Бавария»

Очень крутая пара. Особенно на фоне другой пары. Действующий обладатель Кубка чемпионов встретится с главным фаворитом текущего розыгрыша чемпионской Лиги. Две яркие, атакующие, много забивающие команды, которые в отличном стиле и без лишних вопросов пробились в полуфинал. Выбрать фаворита этой пары – все равно, что выбирать между круассаном и гамбургером: несомненные плюсы есть у каждого, а несомненных минусов практически нет. Или, во всяком случае, эти минусы не видны невооруженным взглядом.

Как и в минувшем, победном сезоне, и в сезоне нынешнем «ПСЖ» раскочегарился по-настоящему ближе к решающим матчам ЛЧ. Именно на апрель-май Луис Энрике выводил пик формы своих подопечных. То, что парижане и в этом сезоне вышли на свой пик, можно уверенно судить по их двум матчам против «Ливерпуля». Нынешний «ПСЖ» визуально уступает себе любимому образца минувшего года неочевидной уязвимостью в обороне, но этой уязвимостью еще нужно воспользоваться. Тот же «Ливерпуль» не воспользовался ни разу.

Что касается «Баварии», то это просто одна из лучших команд нынешней еврокубковой кампании. Точнее, даже не так. «Одной из лучших команд» мюнхенцы были в начале сезона, а сейчас они безоговорочно лучшая команда, что лишний раз подтвердило их четвертьфинальное «класико» против «Реала».

Теперь более конкретно. И немецкие команды в целом, и «Бавария» в частности для «ПСЖ» – неудобные, малоприятные оппоненты. В пяти последних очных матчах в главном континентальном турнире парижане уступили мюнхенцам. В том числе они проиграли в матче четвертого тура основного раунда нынешнего розыгрыша. Тем не менее, рискну предположить, что в этот раз «Сен-Жермен» не проиграет. Это как минимум. И весьма кстати будет ставка «обе забьют».

29.04.2026

«Атлетико» – «Арсенал»

Если оппоненты из первой пары доселе 16 раз встречались в рамках чемпионской Лиги, то соперники по второй паре пересекались в целом лишь три раза. «Общественное мнение» ставит игру в Мадриде в тень, если сравнивать с игрой в Париже. Я хоть и редко прислушиваюсь к общественному мнению, но в этот раз склонен ему верить на слово. Уж слишком закрытыми и тусклыми выглядят «канониры» и «матрасники» на фоне открытых и ярких «Парижа» и «Звезды Юга». В разы было бы круче, если «Арсеналу» выпал не «Атлетико», а «Барселона».

Но мы имеем лишь то, что имеем. Возможно, планка эмоционального ожидания от игры в Мадриде и не столь высока, но упрекать соперников в незаслуженном выходе в полуфинал – явная ересь. Коль дошли до такой стадии, значит, заслужили.

Кстати, в рамках ЛЧ оппоненты пересекались ранее лишь единожды. И было это в прошлом году, в третьем туре основного раунда. И «канониры» тогда разгромили «матрасников» 4:0. И Диего Симеоне после того матча заявил, что его команда проиграла лучшей команде континента.

С тех пор утекло много воды. В первую очередь много для команды Микеля Артеты. «Лучшая команда континента» поочередно проиграла борьбу за все внутренние кубки, да и в АПЛ уже не имеет преимущества над «МанСити». Да и в четвертьфинале «канониры» едва справились с лиссабонскими «львами». В общем, выдохлась команда Микеля Артеты под конец сезона.

Команда Диего Симеоне тоже не блещет на финишной ленточке. Мадридцы проиграли финал Кубка Испании, в Ла Лиге могут рассчитывать лишь на четвертое место. Однако, вместе с тем, эта мадридская команда обладает уникальной способностью в самый решающий момент делать пакости более статусным командам. Предстоящий полуфинал ЛЧ – именно такой момент. На мой взгляд, хозяева в этом матче одержат победу. Скорее всего, минимальную.

Лига Европы

1/2 финала

Первые матчи

30.04.2026

«Брага» – «Фрайбург»

Мы вас здесь не ждали, но мы вам отдаем должное. Как-то все на тоненького, на авось, на удачу, тихим сапом. Это если говорить о «Браге». Да и о «Фрайбурге» тоже. Ну не первой величины это были команды регулярного сезона ЛЕ. Были команды и ярче, и солидней. Тем не менее, и «Брага», и «Фрайбург» основной раунд завершили на твердую четверку, попав сразу в 1/8 финала. Кстати, соперники по полуфиналу в общей таблице расположились по соседству (на шестом и седьмом местах), имея почти идентичные показатели.

Далее будущие полуфиналисты без видимых проблем преодолели первый раунд плей-офф. «Фрайбург» без видимых проблем преодолел и четвертьфинал, дважды деклассировав «Сельту», а вот «Браге» в игре с «Бетисом» пришлось помучаться. Португальцы прошли дальше благодаря неожиданной победе на выезде.

Тут черт ногу сломит, если задаться целью, кто является фаворитом. Оппоненты забросили все свои внутренние дела, сделав ставку именно на Лиге Европы. Наиболее подходящая ставка на эту игру – «обе забьют». Что касается результата, то, на мой взгляд, гости как минимум не проиграют.

«Ноттингем Форест» – «Астон Вилла»

Это что-то типа «ПСЖ» – «Бавария», если проводить аналогии к матчам полуфинала ЛЧ. Во всяком случае, сугубо английская пара смотрится явно предпочтительнее поединка двух хоть и не совсем случайных, но все равно выскочек. Тут и история славная каймой будет, и насчитывающая сотни матчей история противостояний.

Лично для меня «АВ» – главный фаворит нынешней Лиги Европы. И не только потому, что бирмингемскую команду возглавляет «Мистер Лига Европы», но скорее из-за того, что «вилланы» по комплектации – коллектив рангом выше.

Что же касается «лесников», то все перипетии и негаразды их нынешнего сезона – на поверхности. Как говорится в подобных случаях, зачем враги, если у хозяина нет царя в голове. Тем не менее, в последних матчах дела «НФ» явно пошли вверх. Команда уже не кажется беспросветным аутсайдером в АПЛ, а в ЛЕ видится очевидным фаворитом. Но, на мой взгляд, вторым фаворитом после «АВ».

В общем, этот матч я бы предпочел увидеть в финале. По примеру прошлого сезона. Но коль уже в полуфинале английское дерби, то так тому и быть. «Забьют оба», – вот моя ставка. Но вряд ли забьют много. И вряд ли хозяева выиграют.

Лига конференций

1/2 финала

Первые матчи

30.04. 2026

«Шахтер» – «Кристал Пэлас»

Главный матч нашего еврокубкового календаря. Невзирая на клубные симпатии, и на клубные антипатии, все мы должны в этой игре болеть за украинскую команду, ибо ее успех – это еще и еврокубковый рейтинг страны.

Если же рассуждать без излишнего пиетета и лирики, то это впервые в длинном нынешнем евросезоне «горнякам» достался такой серьезный оппонент. Впервые «Шахтеру» предстоит сыграть с командой из европейской топ-пятерки.

Хотя называть «стекольщиков» топовой командой язык как-то и не поворачивается. На этапе основного раунда у «КП» три победы и два поражения. Хотя одна из этих побед – над киевским «Динамо»: заслуженная и уверенная.

Тем не менее, напрямую в 1/8финала лондонцы не вышли. Пришлось пробиваться туда через стыки. Не без проблем одолели боснийский «Зриньски». Далее с похожими проблемами прошли кипрский АЕК. Да и с «Фиорентиной» в четвертьфинале обменялись победами.

В общем, несмотря на статус обладателя Кубка и Суперкубка Англии, с «КП» играть можно. Если «Шахтер» и в полуфинале сыграет так мощно и надежно, как в четвертьфинале, то шансы у нашей команды на финал будут неплохие. Хотя, в то же время, отмечу, что этот матч станет для «горняков» самым сложным в нынешнем сезоне. Но, вместе с тем предположу, что дончане в этом матче как минимум не проиграют. Ставка «обе забьют» тоже уместна.

«Райо Вальекано» – «Страсбур»

Пятая против первой команды регулярного сезона ЛК. Лишь три очка разделили тогда на финише эти коллективы. Они изначально являлись фаворитами турнира, и подтвердили свой статус успешными результатами.

Хотя их синхронный выход в полуфинал вряд ли можно назвать простым и прогнозированным делом. Особенно это касается французской команды, которая на нервах прошла сначала «Риеку», а затем на еще больших нервах «Майнц».

Мадридцы не имели проблем с «Самсунспором», но имели проблемы с афинским АЕК.

В общем, две хорошие, но отнюдь не эталонные команды средней руки, имеющие проблемы и с реализацией, и с обороной. «Райо» можно назвать «домашней» командой, и этот статус должен ей помочь в первом матче. Считаю, что хозяева победят. Причем победят «всухую».

