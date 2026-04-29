  4. Эксперт: «Ребров – уникальный тренер. Такого не видел и не слышал»
Сборная УКРАИНЫ
29 апреля 2026, 15:35 | Обновлено 29 апреля 2026, 15:47
Эксперт: «Ребров – уникальный тренер. Такого не видел и не слышал»

Вацко оценил уход тренера

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Известный журналист и комментатор Виктор Вацко поражен том, с какой радостью болельщики восприняли новость об уходе тренера Сергея Реброва из сборной Украины.

«Ребров – уникальный тренер. Я такого не видел и не слышал, чтобы болельщики поздравляли друг друга с отставкой тренера сборной Украины. Я в шоке, сколько было сообщений, мол, поздравляю, что Ребров ушел из команды».

«Такой реакции и массовой радости никогда не было, когда тренер уходил», – сказал Вацко.

Ожидается, что новым наставником станет Мирон Маркевич.

Милевский высказался о Маркевиче, которого сватают в сборную Украины
Вацко оценил вероятность подписания Металлистом 1925 лидера Карпат
ФОТО. Футболист сборной Украины показал свою жизнь в апреле
Сергей Ребров сборная Украины по футболу Виктор Вацко
Иван Зинченко Источник: Виктор Вацко
Источник: в Динамо даже не думают о бывшем тренере сборной Украины
Футбол | 29 апреля 2026, 06:02 3
Источник: в Динамо даже не думают о бывшем тренере сборной Украины
Источник: в Динамо даже не думают о бывшем тренере сборной Украины

Кандидатура Петракова не рассматривается

Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
Теннис | 28 апреля 2026, 16:01 5
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде

Лейла Фернандес не сумела справиться с Миррой Андреевой и покинула тысячник

Милевский обратился к Ярмоленко перед матчем Динамо – Шахтер
Футбол | 29.04.2026, 07:16
Милевский обратился к Ярмоленко перед матчем Динамо – Шахтер
Милевский обратился к Ярмоленко перед матчем Динамо – Шахтер
Названа проблема Динамо, с которой сталкивались Луческу, Шовковский, Костюк
Футбол | 29.04.2026, 12:47
Названа проблема Динамо, с которой сталкивались Луческу, Шовковский, Костюк
Названа проблема Динамо, с которой сталкивались Луческу, Шовковский, Костюк
Решение принято. Моуринью отказался от лидера сборной Украины – есть замена
Футбол | 29.04.2026, 07:50
Решение принято. Моуринью отказался от лидера сборной Украины – есть замена
Решение принято. Моуринью отказался от лидера сборной Украины – есть замена
Шоу в Париже. ПСЖ в результативном поединке победил Баварию
Шоу в Париже. ПСЖ в результативном поединке победил Баварию
29.04.2026, 00:03 78
Футбол
Суркис определился с тренером Динамо на следующий сезон
Суркис определился с тренером Динамо на следующий сезон
28.04.2026, 08:33 39
Футбол
Где Бенфика? Турнирная таблица чемпионата Португалии после 31-го тура
Где Бенфика? Турнирная таблица чемпионата Португалии после 31-го тура
27.04.2026, 13:22 1
Футбол
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
28.04.2026, 07:46 16
Футбол
Лион оказался в сложной ситуации из-за Яремчука
Лион оказался в сложной ситуации из-за Яремчука
28.04.2026, 07:02 3
Футбол
Сенсация: 32-я ракетка мира в 1/4 финала супертурнира выбила Соболенко!
Сенсация: 32-я ракетка мира в 1/4 финала супертурнира выбила Соболенко!
28.04.2026, 23:41 60
Теннис
Костюк в борьбе. Пары 1/4 финала супертурнира в Мадриде: когда играет Марта
Костюк в борьбе. Пары 1/4 финала супертурнира в Мадриде: когда играет Марта
28.04.2026, 11:49 3
Теннис
Шахтер получит существенное усиление перед полуфиналом Лиги конференций
Шахтер получит существенное усиление перед полуфиналом Лиги конференций
27.04.2026, 12:21 4
Футбол
