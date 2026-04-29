Эксперт: «Ребров – уникальный тренер. Такого не видел и не слышал»
Вацко оценил уход тренера
Известный журналист и комментатор Виктор Вацко поражен том, с какой радостью болельщики восприняли новость об уходе тренера Сергея Реброва из сборной Украины.
«Ребров – уникальный тренер. Я такого не видел и не слышал, чтобы болельщики поздравляли друг друга с отставкой тренера сборной Украины. Я в шоке, сколько было сообщений, мол, поздравляю, что Ребров ушел из команды».
«Такой реакции и массовой радости никогда не было, когда тренер уходил», – сказал Вацко.
Ожидается, что новым наставником станет Мирон Маркевич.
