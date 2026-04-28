Хавбек Ман Юнайтед возглавил рейтинг результативности топ-5 лиг Европы

Бруну Фернандеш под руководством Каррика стал самым результативным хавбеком топ-5 лиг Европы
Португальский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш отметился 14-м результативным действием за клуб с момента, когда Майкл Каррик возглавил «красных дьяволов».
Это произошло в победном матче 34-го тура против «Брентфорда» (2:1).
Интересным фактом является то, что португалец под руководством Каррика стал самым результативным полузащитником топ-5 европейских чемпионатов во всех турнирах за данный период.
В 13 матчах за «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш совершил 14 результативных действий, столько же имеет в своем активе Федерико Вальверде из «Реала», однако уругвайцу для этого понадобилось 22 матча!
Для сравнения, Морган Гиббс-Уайт из «Ноттингема» совершил 13 голевых действий за 21 матч, Фермин Лопес из «Барселоны» — 12 в 24, Джамал Мусиала из «Баварии» — 11 в 18.
Полузащитники топ-5 европейских чемпионатов с наибольшим количеством результативных действий во всех турнирах, начиная с момента, когда Майкл Каррик возглавил «Манчестер Юнайтед»:
- 14 — Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), 13 матчей
- 14 — Федерико Вальверде (Реал), 22 матча
- 13 — Морган Гиббс-Уайт (Ноттингем Форест), 21 матч
- 12 — Фермин Лопес (Барселона), 24 матча
- 11 — Джамал Мусиала («Бавария»), 18 матчей
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
