Хавбек Ман Юнайтед возглавил рейтинг результативности топ-5 лиг Европы

Португальский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш отметился 14-м результативным действием за клуб с момента, когда Майкл Каррик возглавил «красных дьяволов».

Это произошло в победном матче 34-го тура против «Брентфорда» (2:1).

Интересным фактом является то, что португалец под руководством Каррика стал самым результативным полузащитником топ-5 европейских чемпионатов во всех турнирах за данный период.

В 13 матчах за «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш совершил 14 результативных действий, столько же имеет в своем активе Федерико Вальверде из «Реала», однако уругвайцу для этого понадобилось 22 матча!

Для сравнения, Морган Гиббс-Уайт из «Ноттингема» совершил 13 голевых действий за 21 матч, Фермин Лопес из «Барселоны» — 12 в 24, Джамал Мусиала из «Баварии» — 11 в 18.

Полузащитники топ-5 европейских чемпионатов с наибольшим количеством результативных действий во всех турнирах, начиная с момента, когда Майкл Каррик возглавил «Манчестер Юнайтед»: