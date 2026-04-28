Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Луис ЭНРИКЕ: «Мы хотим, чтобы он показывал свою лучшую игру в составе ПСЖ»
Лига чемпионов
28 апреля 2026, 13:13
Луис ЭНРИКЕ: «Мы хотим, чтобы он показывал свою лучшую игру в составе ПСЖ»

Наставник ПСЖ – о матче против «Баварии», отношении к Венсану Компани и игровом времени Маркиньоса

Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Главный тренер французского ПСЖ Луис Энрике ответил на вопросы журналистов перед матчем полуфинала Лиги чемпионов против немецкой «Баварии», который состоится 28 апреля.

О предстоящем матче: «Речь идёт о том, чтобы максимально эффективно использовать атакующие возможности и знать, как обороняться против такой команды. Это, безусловно, привлекательный поединок для всех болельщиков. Обе команды проводят очень качественный сезон».

О шансах на победу в Лиге чемпионов: «Это очень простые вещи. Все тренеры стремятся подойти к финальной части сезона в наилучшей форме. Мы в полуфинале, и все игроки готовы, кроме Квентина Нджанту. Именно магия Лиги чемпионов придает игрокам особую энергию, и все хотят наслаждаться такими матчами».

О сравнении ПСЖ и Баварии: «Если посмотреть на статистику в атаке и обороне, то это две лучшие команды в Европе, хотя «Арсенал» тоже проделал большую работу. С точки зрения стабильности, «Бавария», возможно, немного опережает нас, потому что проиграла всего два матча.

Но если говорить о том, что мы показываем на поле, то мы превосходим их. Нет команды лучше нас. После того, как мы не попали в восьмерку лучших в основном этапе Лиги чемпионов, я уже говорил, что нет команды лучше нас».

Опасность от атак Баварии: «Хакими и Мендесу придётся много защищаться, но нам нужно больше атаковать, если мы хотим победить. Мы постараемся это сделать. Мы хотим пройти дальше, независимо от результата первого матча».

О своем отношении к сопернику: «Я люблю всех игроков «Баварии», не только Майкла Олисе. Это фантастические игроки как индивидуально, так и в командном плане.

Компани – тренер высокого уровня, он доказал это в Англии. Когда он подписал контракт с «Баварией» два года назад, мы сразу увидели, какая это команда и как сложно против нее играть.

Это одна из команд, за игрой которой мне больше всего нравится наблюдать, потому что они всегда играют в атакующий футбол. Мне нравятся все тренеры, но особенно тренеры атакующего стиля, и Компани один из них».

Об игровом времени Маркиньоса: «Нам нужны все игроки, нужно быть конкурентоспособными во всех соревнованиях. Для этого нам необходимо индивидуально распределять игровое время между каждым.

Маркиньос – это футболист очень высокого уровня, капитан с огромным опытом. Мы хотим, чтобы он показывал свою лучшую игру в составе ПСЖ в самых важных матчах сезона».

По теме:
ПСЖ – Бавария. Полуфинал ЛЧ, 1-й матч. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПСЖ – Бавария. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги чемпионов
ПСЖ – Бавария. Текстовая трансляция матча
Лига чемпионов ПСЖ Бавария ПСЖ - Бавария Луис Энрике Венсан Компани Маркиньос Майкл Олисе пресс-конференция
Николай Тытюк Источник: Le Parisien
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тайсон Фьюри подписал контракт на один из самых громких поединков года
Бокс | 27 апреля 2026, 14:37 3
Тайсон Фьюри подписал контракт на один из самых громких поединков года
Тайсон Фьюри подписал контракт на один из самых громких поединков года

Промоутер Спенсер Браун сообщил, что «Цыганский король» выйдет на ринг против Энтони Джошуа

Суркис определился с тренером Динамо на следующий сезон
Футбол | 28 апреля 2026, 08:33 14
Суркис определился с тренером Динамо на следующий сезон
Суркис определился с тренером Динамо на следующий сезон

Команду продолжит тренировать Костюк

Буткевич определился, будет ли продавать игрока сборной Украины в Шахтер
Футбол | 28.04.2026, 12:01
Буткевич определился, будет ли продавать игрока сборной Украины в Шахтер
Буткевич определился, будет ли продавать игрока сборной Украины в Шахтер
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
Футбол | 28.04.2026, 07:46
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
Суркис предложил Пономаренко продлить контракт. Есть ответ форварда
Футбол | 28.04.2026, 10:27
Суркис предложил Пономаренко продлить контракт. Есть ответ форварда
Суркис предложил Пономаренко продлить контракт. Есть ответ форварда
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ярмоленко забил 120 и 121 гол в УПЛ. Сколько осталось до рекорда Шацких?
Ярмоленко забил 120 и 121 гол в УПЛ. Сколько осталось до рекорда Шацких?
27.04.2026, 09:17 11
Футбол
Вратарь отказался от украинского гражданства и нашел клуб в россии
Вратарь отказался от украинского гражданства и нашел клуб в россии
26.04.2026, 09:12 3
Футбол
Таблица УПЛ. Шахтер оторвался на 8 очков, Динамо сделало суперкамбек
Таблица УПЛ. Шахтер оторвался на 8 очков, Динамо сделало суперкамбек
27.04.2026, 18:17 19
Футбол
Где Бенфика? Турнирная таблица чемпионата Португалии после 31-го тура
Где Бенфика? Турнирная таблица чемпионата Португалии после 31-го тура
27.04.2026, 13:22
Футбол
Реал получил официальное предложение о трансфере Лунина
Реал получил официальное предложение о трансфере Лунина
27.04.2026, 09:28 4
Футбол
Костюк уверенно одолела американку и вышла в 1/4 финала WTA 1000 в Мадриде
Костюк уверенно одолела американку и вышла в 1/4 финала WTA 1000 в Мадриде
27.04.2026, 21:50 39
Теннис
Кривбасс – Динамо – 5:6. История переписана. Видео голов и обзор матча
Кривбасс – Динамо – 5:6. История переписана. Видео голов и обзор матча
26.04.2026, 15:55 7
Футбол
МАРКЕВИЧ: «Возник конфликт, и я принял решение»
МАРКЕВИЧ: «Возник конфликт, и я принял решение»
27.04.2026, 08:36 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем