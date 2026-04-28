Луис ЭНРИКЕ: «Мы хотим, чтобы он показывал свою лучшую игру в составе ПСЖ»

Главный тренер французского ПСЖ Луис Энрике ответил на вопросы журналистов перед матчем полуфинала Лиги чемпионов против немецкой «Баварии», который состоится 28 апреля.

О предстоящем матче: «Речь идёт о том, чтобы максимально эффективно использовать атакующие возможности и знать, как обороняться против такой команды. Это, безусловно, привлекательный поединок для всех болельщиков. Обе команды проводят очень качественный сезон».

О шансах на победу в Лиге чемпионов: «Это очень простые вещи. Все тренеры стремятся подойти к финальной части сезона в наилучшей форме. Мы в полуфинале, и все игроки готовы, кроме Квентина Нджанту. Именно магия Лиги чемпионов придает игрокам особую энергию, и все хотят наслаждаться такими матчами».

О сравнении ПСЖ и Баварии: «Если посмотреть на статистику в атаке и обороне, то это две лучшие команды в Европе, хотя «Арсенал» тоже проделал большую работу. С точки зрения стабильности, «Бавария», возможно, немного опережает нас, потому что проиграла всего два матча.

Но если говорить о том, что мы показываем на поле, то мы превосходим их. Нет команды лучше нас. После того, как мы не попали в восьмерку лучших в основном этапе Лиги чемпионов, я уже говорил, что нет команды лучше нас».

Опасность от атак Баварии: «Хакими и Мендесу придётся много защищаться, но нам нужно больше атаковать, если мы хотим победить. Мы постараемся это сделать. Мы хотим пройти дальше, независимо от результата первого матча».

О своем отношении к сопернику: «Я люблю всех игроков «Баварии», не только Майкла Олисе. Это фантастические игроки как индивидуально, так и в командном плане.

Компани – тренер высокого уровня, он доказал это в Англии. Когда он подписал контракт с «Баварией» два года назад, мы сразу увидели, какая это команда и как сложно против нее играть.

Это одна из команд, за игрой которой мне больше всего нравится наблюдать, потому что они всегда играют в атакующий футбол. Мне нравятся все тренеры, но особенно тренеры атакующего стиля, и Компани один из них».

Об игровом времени Маркиньоса: «Нам нужны все игроки, нужно быть конкурентоспособными во всех соревнованиях. Для этого нам необходимо индивидуально распределять игровое время между каждым.

Маркиньос – это футболист очень высокого уровня, капитан с огромным опытом. Мы хотим, чтобы он показывал свою лучшую игру в составе ПСЖ в самых важных матчах сезона».