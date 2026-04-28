Украина. Премьер лига28 апреля 2026, 12:34 | Обновлено 28 апреля 2026, 13:56
2051
1
В Шахтере лаконично обратились к талантливому легионеру
Лукас Феррейра празднует День рождения
Пресс-служба донецкого Шахтера поздравила с Днем рождения бразильского легионера Лукаса Феррейру. Бразилец 28 апреля отмечает свое 20-летие.
«Поздравляем с днем рождения Лукаса Феррейру! Полузащитнику «Шахтера» сегодня исполняется 20 лет», – говорится в сообщении.
Лукас перебрался в расположение донецкого клуба летом 2025 года. В нынешнем сезоне бразилец провел 26 матчей за «горняков», забив два гола.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 27 апреля 2026, 17:11 30
В шорт-листе находятся имена Мирона Маркевича, Игора Йовичевича и Андреаса Мальдеры
Футбол | 28 апреля 2026, 12:06 0
Полтавский клуб обратился к бизнес-сообществу
Футбол | 27.04.2026, 18:17
Футбол | 28.04.2026, 08:01
Футбол | 28.04.2026, 08:33
У Турана виходу немає, в нього 4 українці і 127 бразильців, а гравців всього 11 на полі, звісно він не може всіх випустити, тому комусь він "не довіряє"
Популярные новости
27.04.2026, 10:23 10
27.04.2026, 09:17 11
26.04.2026, 18:05 76
27.04.2026, 09:28 4
27.04.2026, 21:50 39
Снукер
26.04.2026, 12:33 3
26.04.2026, 09:41 1