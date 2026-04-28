ФОТО. Лунин с женой своими глазами увидели феерию Костюк в Мадриде

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 23) уверенно разбила представительницу США Кэти Макнелли, пробившись в 1/4 финала турнира WTA 1000 в Мадриде.

За безумной победой украинки собственными глазами наблюдал голкипер мадридского Реала Андрей Лунин, посетивший мадридские корты в компании жены.

Следующей соперницей Марты будет 13-я сеяная Линда Носкова (Чехия), с которой раньше никогда не играла. Костюк второй год подряд сыграет в четвертьфинале испанского тысячника. В прошлом сезоне Марта уступила на этой стадии Арине Соболенко.

