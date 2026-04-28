В Карпатах выступили с заявлением по Домчаку на фоне слухов о трансфере

Генеральный директор Карпат Андрей Русол рассказал о будущем перспективного голкипера «львов» Назара Домчака, на которого есть большой спрос среди украинских и европейских клубов.

«Официальных писем у нас нет. Да, очень много шума вокруг него, потому что на самом деле парень показывает очень хорошую, качественную игру и это нормальный процесс.

Но мы стараемя с ним работать, чтобы он как можно меньше обращал на этот информационный шум внимания и сконцентрировался на матчах, и очень радуемся и следим за его прогрессом», – сказал Русол.

Домчак связан контрактом с зелено-белыми до 31 декабря 2029 года. В текущем сезоне на счету Назара Домчака 23 матча на клубном уровне во всех турнирах, 12 из которых стали сухими.