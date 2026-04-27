27 апреля 2026, 20:53 | Обновлено 27 апреля 2026, 20:54
1

Карпаты определились с трансферной стоимостью Домчака

Во Львове хотят получить 10 миллионов за 19-летнего футболиста

ФК Карпаты. Назар Домчак

Как стало известно Sport.ua, «Карпаты» готовы рассмотреть предложения от потенциальных покупателей о продаже своего вратаря Назара Домчака, но при условии, что они не превысят 10 миллионов евро.

В настоящее время веб-портал Transfermarkt оценивает 19-летнего голкипера в 700 тысяч евро, однако в «Карпатах» убеждены, что у него большое футбольное будущее, и не собираются продавать его дешево. «Львы» надеются, что Домчак будет отличаться надежностью не только на клубном уровне, но и защищать ворота молодежной сборной Украины.

К Домчаку проявляют интерес «Полесье», «Шахтер» и два представителя из топ-европейских чемпионатов.

Добавим, что Домчак связан контрактом с «зелено-белыми» до 31 декабря 2029 года.

В текущем сезоне на счету Назара Домчака 23 матча на клубном уровне во всех турнирах, 12 из которых закончились «сухими».

По теме:
Соглашение достигнуто. Барселона близка к подписанию звездного вингера
Защитник Кудровки: «Сейчас у нас только один выход»
Максим ТРЕТЬЯКОВ: «Эмоции отрицательные. Хотелось взять очки»
Карпаты Львов инсайд Полесье Житомир Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ Назар Домчак
Андрей Писаренко
Источник сообщил зарплату, которую Малиновский будет получать в Турции
Футбол | 27 апреля 2026, 08:53 1
Источник сообщил зарплату, которую Малиновский будет получать в Турции
Источник сообщил зарплату, которую Малиновский будет получать в Турции

Хавбек близок к переходу в «Трабзонспор»

Ярмоленко забил 120 и 121 гол в УПЛ. Сколько осталось до рекорда Шацких?
Футбол | 27 апреля 2026, 09:17 13
Ярмоленко забил 120 и 121 гол в УПЛ. Сколько осталось до рекорда Шацких?
Ярмоленко забил 120 и 121 гол в УПЛ. Сколько осталось до рекорда Шацких?

Вингер киевского «Динамо» оформил дубль в ворота «Кривбасса» в матче 25-го тура

Луис Энрике откровенно высказался о конкуренте Забарного в ПСЖ
Футбол | 27.04.2026, 20:21
Луис Энрике откровенно высказался о конкуренте Забарного в ПСЖ
Луис Энрике откровенно высказался о конкуренте Забарного в ПСЖ
Опредены четыре четвертьфиналистки престижного турнира в Мадриде
Теннис | 27.04.2026, 17:09
Опредены четыре четвертьфиналистки престижного турнира в Мадриде
Опредены четыре четвертьфиналистки престижного турнира в Мадриде
Реал получил официальное предложение о трансфере Лунина
Футбол | 27.04.2026, 09:28
Реал получил официальное предложение о трансфере Лунина
Реал получил официальное предложение о трансфере Лунина
Карпатам треба виходити в єврокубки, якщо хочуть такі гроші на трансферах заробляти...
Популярные новости
Йожеф САБО: «Это был футболист от Бога, но его загнал Лобановский»
Йожеф САБО: «Это был футболист от Бога, но его загнал Лобановский»
27.04.2026, 10:23 6
Футбол
Кристал Пэлас выступил с заявлением по поводу матча с Шахтером
Кристал Пэлас выступил с заявлением по поводу матча с Шахтером
26.04.2026, 08:22 1
Футбол
Миллер победил в Лас-Вегасе и стал претендентом для Усика или Гассиева
Миллер победил в Лас-Вегасе и стал претендентом для Усика или Гассиева
26.04.2026, 09:41 1
Бокс
Известный тренер не хочет возвращаться в Украину, чтобы работать в сборной
Известный тренер не хочет возвращаться в Украину, чтобы работать в сборной
25.04.2026, 18:48 3
Футбол
МАРКЕВИЧ: «Возник конфликт, и я принял решение»
МАРКЕВИЧ: «Возник конфликт, и я принял решение»
27.04.2026, 08:36 7
Футбол
Тайсон Фьюри подписал контракт на один из самых громких поединков года
Тайсон Фьюри подписал контракт на один из самых громких поединков года
27.04.2026, 14:37 3
Бокс
Кривбасс – Динамо – 5:6. История переписана. Видео голов и обзор матча
Кривбасс – Динамо – 5:6. История переписана. Видео голов и обзор матча
26.04.2026, 15:55 7
Футбол
Ястреб вышел в четвертьфинал ЧМ, О'Салливан получил перевес над Хиггинсом
Ястреб вышел в четвертьфинал ЧМ, О'Салливан получил перевес над Хиггинсом
26.04.2026, 11:23
Снукер
