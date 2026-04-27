Карпаты определились с трансферной стоимостью Домчака

Как стало известно Sport.ua, «Карпаты» готовы рассмотреть предложения от потенциальных покупателей о продаже своего вратаря Назара Домчака, но при условии, что они не превысят 10 миллионов евро.

В настоящее время веб-портал Transfermarkt оценивает 19-летнего голкипера в 700 тысяч евро, однако в «Карпатах» убеждены, что у него большое футбольное будущее, и не собираются продавать его дешево. «Львы» надеются, что Домчак будет отличаться надежностью не только на клубном уровне, но и защищать ворота молодежной сборной Украины.

К Домчаку проявляют интерес «Полесье», «Шахтер» и два представителя из топ-европейских чемпионатов.

Добавим, что Домчак связан контрактом с «зелено-белыми» до 31 декабря 2029 года.

В текущем сезоне на счету Назара Домчака 23 матча на клубном уровне во всех турнирах, 12 из которых закончились «сухими».