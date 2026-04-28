  4. Известно, чем будет заниматься Ярмоленко в Динамо после завершения карьеры
28 апреля 2026, 11:21
Известно, чем будет заниматься Ярмоленко в Динамо после завершения карьеры

Легенда киевского клуба станет спортивным директором, но сначала планирует закончить обучение в УЕФА

ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко получит должность спортивного директора «бело-синих» после завершения карьеры, однако сначала планирует завершить необходимую учебу в академии УЕФА:

«Ярмоленко не хочет вступать в должность спортивного директора и заниматься тем, в чем у него нет специальности. Поэтому сейчас он учится. Проходит курсы в рамках Академии УЕФА.

Учится со своим бывшим одноклубником из «Динамо» Сергеем Сидорчуком. Идея состоит в том, чтобы вступить в должность после того, как Андрей закончит свое обучение.

После этого он хотел бы еще провести время с семьей, чтобы подготовиться к новому периоду. Учеба заканчивается в сентябре. То есть последние месяц-два он может совмещать.

Поэтому не удивляйтесь, если карьера Ярмоленко будет продлена еще на полгода», – сообщил журналист.

В нынешнем сезоне опытный 36-летний футболист провел 29 матчей во всех турнирах, в которых забил девять голов. Контракт вингера истекает 30 июня 2026 года.

Николай Тытюк Источник: ТаТоТаке
