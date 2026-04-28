У кого 9.1? Известна оценка Ярмолюка за полный матч с Манчестер Юнайтед

В понедельник, 27 апреля 2026 года, состоялся матч 34-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и лондонским «Брентфордом». Игра прошла на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1.

В этом поединке принял участие украинский футболист – полузащитник «пчел» Егор Ярмолюк.

Егор вышел на поле в стартовом составе и отыграл поединок полностью, но без результативных действия. От портала WhoScored он получил оценку 6.7.

Лучшим игроком встречи был признан хавбек «Манчестер Юнайтед» Каземиро – он забил гол, а его перфоманс оценили в 9.1 балла.

Оценки за матч Манчестер Юнайтед – Брентфорд: