У кого 9.1? Известна оценка Ярмолюка за полный матч с Манчестер Юнайтед
Брентфорд уступил со счетом 1:2
В понедельник, 27 апреля 2026 года, состоялся матч 34-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и лондонским «Брентфордом». Игра прошла на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1.
В этом поединке принял участие украинский футболист – полузащитник «пчел» Егор Ярмолюк.
Егор вышел на поле в стартовом составе и отыграл поединок полностью, но без результативных действия. От портала WhoScored он получил оценку 6.7.
Лучшим игроком встречи был признан хавбек «Манчестер Юнайтед» Каземиро – он забил гол, а его перфоманс оценили в 9.1 балла.
Оценки за матч Манчестер Юнайтед – Брентфорд:
