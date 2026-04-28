Битва редакций. 12-я неделя с игрой Шахтера: определится обладатель PS5 Pro

Sport.ua, UA-Football и betking анонсируют последнюю конкурсную неделю третьего месяца

Коллаж Sport.ua

Стартует 12-я неделя «Битвы редакций» с традиционно топовыми призами для читателей – новый конкурсный месяц!

Участие примут Sport.ua и UA-Football, а также букмекерская компания betking.

Сейчас вы можете ознакомиться с матчами для прогнозирования 11-й недели и начать борьбу за призы: фрибеты от betking (на общую сумму 11 000 грн, пять победителей) и, снова, AirPods 3 Pro!

А также gродолжается очередная гонка за главный приз месяца – PlayStation 5 Pro + EA SPORTS FC 26. По итогам этой недели и будет определен обладатель консоли.

Наушники получит тот, кто соберет больше всего флетов за одну Битву. Без рандома – только один победитель! По той же схеме будет определен и обладатель PlayStation 5 Pro + EA SPORTS FC 26 в конце месяца (по сумме четырех недель Битвы редакций).

Список матчей для прогнозирования

  • ПСЖ – Бавария (28.04. 22:00)
  • Атлетико – Арсенал (29.04. 22:00)
  • Ноттингем – Астон Вилла (30.04. 22:00)
  • Шахтер – Кристал Пэлас (30.04. 22:00)

Что нужно сделать читателю:

  1. Оставить прогнозы в комментариях под этой новостью на каждый из четырех матчей с коэффициентом от 1.50.
  2. Обязательно указать победителя «Битвы редакций»: Sport.ua, UA-Football или betking.

Пример комментария:

  • ПСЖ – Бавария [Победа ПСЖ за 2.46]
  • Атлетико – Арсенал [Тотал меньше 2.5 за 1.64]
  • Ноттингем – Астон Вилла [Обе забьют – Да за 1.76]
  • Шахтер – Кристал Пэлас [Шахтер не проиграет за 1.71]
  • Победитель Битвы редакций – Sport.ua

Как оставлять комментарий – в строчку или в столбик не имеет значения.

Важно:

  • Коэффициент каждого прогноза – не менее 1.50.
  • Коэффициенты фиксируются на момент публикации стартовой новости недели с помощью скриншотов.
  • Разрешены ставки только на следующие рынки (основные бигмаркеты): 1X2, голы (тоталы), форы.
  • Каждый прогноз равен одному флету.
  • По итогам четырех матчей у каждой команды суммируется прибыль или убыток, после чего определяется победитель недели.
    Конкурс носит информационно-развлекательный характер и не является азартной игрой. Участие не требует внесения денежных средств

Прогнозы редакций

Sport.ua:

  • Даниил Агарков: ПСЖ – Бавария [Победа ПСЖ за 2.46], Атлетико – Арсенал [Победа Арсенала за 2.60]
  • Денис Кирильчук: Ноттингем – Астон Вилла [Победа Астон Виллы за 2.83], Шахтер – Кристал Пэлас [Шахтер не проиграет за 1.71]

UA-Football:

  • Алексей Полищук: [Тотал больше 3.5 за 1.92], Атлетико – Арсенал [Тотал меньше 2.5 за 1.64]
  • Максим Кучер: Ноттингем – Астон Вилла [Ничья за 3.25], Шахтер – Кристал Пэлас [Обе забьют – Да за 1.95]

betking:

  • Михаил Кузьменко: ПСЖ – Бавария [Тотал больше 3.0 за 1.53], Атлетико – Арсенал [Обе забьют – Да за 1.95]
  • Ярослав Перканюк: Ноттингем – Астон Вилла [Обе забьют – Да за 1.76], Шахтер – Кристал Пэлас [Шахтер не проиграет за 1.71]

Команда (UA-Football или Sport.ua) с худшим финансовым результатом по сравнению с betking вылетает из «Битвы редакций».

Спортивные СМИ, если вы хотите взять участие в «Битве редакций» вместе со своей командой – отправьте письмо на почту info@sport.ua.

Условия получения призов для читателей

1. Фрибеты от betking (1 × 5 000 грн, 2 x 2 000 грн, 2 x 1 000 грн)

Читатели претендуют на фрибеты, если:

  • оставили прогнозы на все четыре матча недели с коэффициентом от 1.50 (одиночная ставка, экспрессы не допускаются);
  • выбрали правильного победителя битвы редакций (Sport.ua, UA-Football или betking);
  • подписаны на Telegram-каналы Sport.ua, UA-Football и betking.
  • Розыгрыш фрибетов проводится с помощью рандомайзера.

2. AirPods 3 Pro (дополнительный приз недели)

В конкурсе участвуют все читатели, которые:

  • собрали больше прибыли, чем победитель недели Битвы редакций;
  • не обязательно правильно выбрали победителя Битвы редакций.
  • Победителем становится участник, набравший наибольшее количество флетов.

3. PlayStation 5 Pro + EA SPORTS FC 26 (главный приз месяца)

По итогам четырех недель PlayStation достаётся участнику с наибольшей суммарной прибылью по флетам – без рандома. Если ни один прогнозист не превзошел победителя «Битвы редакций» хотя бы на одной неделе, главный приз переносится в призовой фонд конкурса к чемпионату мира.

Правила публикации комментариев

  • От одного читателя принимается только один прогноз (одиночная ставка, экспрессы запрещены).
  • Мульти-аккаунты строго запрещены.
  • Если комментарий был изменен после публикации, он не засчитывается.
  • Комментарии с прогнозами принимаются до старта первого матча.

Правила и условия конкурса «Битва редакций»

  • Конкурс «Битва редакций» носит информационно-развлекательный характер и не является азартной игрой.
  • Участие в конкурсе не требует внесения денежных средств.
  • Прогнозы, публикуемые редакциями и пользователями, являются субъективным мнением и не рассматриваются как рекомендации к совершению ставок.
  • Призы в виде фрибетов предоставляются партнером конкурса – букмекерской конторой betking – и используются в соответствии с ее правилами. Фрибеты не подлежат выводу в денежном эквиваленте.
  • Победители среди читателей определяются с помощью общедоступного онлайн-рандомайзера.
  • Связь с победителями осуществляется администрацией Sport.ua по электронной почте, указанной пользователем. В случае отсутствия ответа со стороны победителя в разумный срок организаторы вправе определить нового победителя.
  • Организаторы конкурса оставляют за собой право изменять условия и регламент конкурса. Все изменения публикуются на сайте Sport.ua и вступают в силу с момента публикации.
  • Участвуя в конкурсе, пользователь дает согласие на обработку персональных данных исключительно в целях проведения и администрирования конкурса.

Псж-Баварія [Баварія фора (-1,5) за 5,0]
Атлетіко- Арсенал [Тотал більше 3,5 за 3,90]
Шахтар - Крістал Пелес [Шахтар більше 1,5 за 3,50]
Нотінгем-Астон вілла [фора Астон вілла (-1) за 4,75]
Перемога битви редакцій- betking.
ПСЖ Баварія. ( Нічия за 4.03 ).
Атлетіко Арсенал  ( Атлетіко  менше  0.5 за 2.85 ).
Ноттінгем Астон Вілла  ( Перемога Ноттінгем  за 2.50 ).
Шахтар Крістал Пелас ( перемога Шахтар  за 3.80 ).
Переможець битви Sport.ua
Псж - Баварія[Псж менше 1.5 за 2.12], Атлетіко – Арсенал [Нічия за 3.2] Ноттінгем – Астон Вілла [Нічия за 3.25], Шахтар – Кристал Пелас [ТБ 3.5 за 3.8]
 ]Переможець битви редакцій: UA-Football
Псж-Баварія [Перемога Баварії за 2.89]
Атлетіко- Арсенал [Обидві команди заб'ють за 1.95]
Шахтар - Крістал Пелес [Шахтар більше 1,5 за 3,50]
Нотінгем-Астон вілла [Перемога Ноттінгем за 2.50]
Перемога битви редакцій - Sport.ua
ставлю шубу на перемогу динамо в чемпіонаті 
ПСЖ Баварія(Тот М4 за 1.53)
Атлетико Арсенал (Тот 2 Б1.5 за 2.65)
Шахтар КПелас(Фор 1 0 за 2.7)
Нотінгем АВ(Тот Б2 за 1.62)
Переможець битви Беткінг
ПСЖ-Баварія П1 за 2.46
Атлетико-Арсенал П2 за 2.60
Нотінгем-Вілла Ф2 0 за 2.00
Шахтар- К-П Ф1 0 за 2.70
Переможець битви:Sport.ua
ПСЖ – Баварія [Перемога Баварії за 2.89]
Атлетико – Арсенал [Обидві команди заб'ють за 1.95]
Ноттінгем – Астон Вілла [Перемога Астон Вілли за 2.83]
Шахтар – Кристал Пелас [Шахтар не програє за 1.71]
Переможець «Битви редакцій» – Betking
ПСЖ – Бавария [Бавария не проиграет за 1.61]
Атлетико – Арсенал [ОЗ ДА за 1.95]
Ноттингем – Астон Вилла [ТБ 2 за 1.5]
Шахтер – Кристал Пэлас [ОЗ ДА за 1.95]
Победитель Битвы редакций – Betking 
ПСЖ - Баварія [Тотал більше 3.5 за 1.92]
Атлетіко - Арсенал [Перемога Атлетіко за 2.83]
Ноттінгем - Астон Вілла [Перемога Астон Вілла за 2.83]
Шахтар - Крістал Пелас [Фора Крістал Пелас -1.5 за 3.70]
Переможець Битви редакцій: UA-Football
ПСЖ - Баварія (Нічия за 4,03)
Атлетіко - Арсенал (Тотал більше 3,5 за 3,9)
Шахтар - Крістал Пелес (Тотал Крістал Пелес 2,5 більше за 4,5)
Ноттінгем - Астон Вілла (Нічия за 3,25)
Переможець битви редакцій - betking.
ПСЖ - Баварія (Перемога ПСЖ за 2,37)
Атлетіко - Арсенал (Арсенал  більше голів більше1.5 за 2,65)
Ноттінгем - Астон Вілла ( Астон Вілла тотал голів більше 1,5 за 2,6)
Шахтар - Крістал Пелес (Кристал Пелес голів перемога за 2,05)
Переможець битви редакцій - betking
ПСЖ - Баварія (Перемога ПСЖ за 2,37)
Атлетіко - Арсенал (Атлетіко тотал голів більше1,5 за 2,75)
Ноттінгем - Астон Вілла ( Астон Вілла тотал голів більше 1,5 за 2,6)
Шахтар - Крістал Пелес ( Шахтар тотал голів більше 1,5 за 3,5)
Переможець битви редакцій - betking
 
ПСЖ- Баварія [Інд.Тотал Баварії більше 1.5 за 1.78] 
Атлетіко - Арсенал [Обидві команди заб'ють - Так за 1.95]
Ноттінгем - Астон Вілла[Обидві команди заб'ють - Так за 1.76]
Шахтар - Крістал Пелес [Тотал більше 2.5 за 2.15]
Переможець Битви редакцій - UA-Football
ПСЖ - Баварія [Баварія більше 1.5 за 1.78], Атлетіко – Арсенал [Перемога Арсенала за 2.6] Ноттінгем – Астон Вілла [Астон Вілла більше 1.5 за 2.6], Шахтар – Кристал Пелас [ТБ 2.5 за 2.15]
Переможець битви редакцій - Sport.ua
ПСЖ - Баварія [Перемога Баварії за 2.86]
Атлетіко - Арсенал [ТБ 2.5 за 2.2]
Ноттінгем - Астон Вілла [ТБ 2.5 за 2]
Шахтар - Крістал Пелес [ІТБ1 1.5 за 3.50]
Переможець Битви редакцій - Sport.ua
ПСЖ - Баварія [Інд. Тотал Баварія більше (1.5) за 1,66], Атлетіко – Арсенал [Тотал більше 2 за 1,64] Ноттінгем – Астон Вілла [П2 за 2,83], Шахтар – Кристал Пелас [Обидві команди заб'ють – Так за 1,95]
Переможець битви редакцій - betking
ПСЖ - Баварія [Баварія не програє за 1,61], Атлетіко – Арсенал [Тотал менше 2,5 за 1,64] Ноттінгем – Астон Вілла [Нічия за 3,25], Шахтар – Кристал Пелас [Обидві команди заб'ють – Так за 1,95]
Переможець битви редакцій - Sport.ua
ПСЖ - Баварія [Нічия за 4.03]
Атлетіко - Арсенал [Нічия за 3.20]
Ноттінгем - Астон Вілла [Тотал менше 2.5 за 1.76]
Шахтар - Крістал Пелес [Нічия за 3.25]
Переможець Битви редакцій - UA-Football
Псж - Баварія[Тотал менше 3,5 за 1,92], Атлетіко – Арсенал [Обидві команди забють - Ні за 1,86] Ноттінгем – Астон Вілла [Обидві команди забють за 1,76], Шахтар – Кристал Пелас [Шахтар або нічия за 1,71]Переможець битви редакцій: UA-Football
