Битва редакций. 12-я неделя с игрой Шахтера: определится обладатель PS5 Pro

Стартует 12-я неделя «Битвы редакций» с традиционно топовыми призами для читателей – новый конкурсный месяц!

Участие примут Sport.ua и UA-Football, а также букмекерская компания betking.

Сейчас вы можете ознакомиться с матчами для прогнозирования 11-й недели и начать борьбу за призы: фрибеты от betking (на общую сумму 11 000 грн, пять победителей) и, снова, AirPods 3 Pro!

А также gродолжается очередная гонка за главный приз месяца – PlayStation 5 Pro + EA SPORTS FC 26. По итогам этой недели и будет определен обладатель консоли.

Наушники получит тот, кто соберет больше всего флетов за одну Битву. Без рандома – только один победитель! По той же схеме будет определен и обладатель PlayStation 5 Pro + EA SPORTS FC 26 в конце месяца (по сумме четырех недель Битвы редакций).

Список матчей для прогнозирования

ПСЖ – Бавария (28.04. 22:00)

Атлетико – Арсенал (29.04. 22:00)

Ноттингем – Астон Вилла (30.04. 22:00)

Шахтер – Кристал Пэлас (30.04. 22:00)

Что нужно сделать читателю:

Оставить прогнозы в комментариях под этой новостью на каждый из четырех матчей с коэффициентом от 1.50. Обязательно указать победителя «Битвы редакций»: Sport.ua, UA-Football или betking.

Пример комментария:

ПСЖ – Бавария [Победа ПСЖ за 2.46]

Атлетико – Арсенал [Тотал меньше 2.5 за 1.64]

Ноттингем – Астон Вилла [Обе забьют – Да за 1.76]

Шахтер – Кристал Пэлас [Шахтер не проиграет за 1.71]

Победитель Битвы редакций – Sport.ua

Как оставлять комментарий – в строчку или в столбик не имеет значения.

Важно:

Коэффициент каждого прогноза – не менее 1.50.

Коэффициенты фиксируются на момент публикации стартовой новости недели с помощью скриншотов.

Разрешены ставки только на следующие рынки (основные бигмаркеты): 1X2, голы (тоталы), форы.

Каждый прогноз равен одному флету.

По итогам четырех матчей у каждой команды суммируется прибыль или убыток, после чего определяется победитель недели.

Конкурс носит информационно-развлекательный характер и не является азартной игрой. Участие не требует внесения денежных средств

Прогнозы редакций

Sport.ua:

Даниил Агарков: ПСЖ – Бавария [Победа ПСЖ за 2.46], Атлетико – Арсенал [Победа Арсенала за 2.60]

Денис Кирильчук: Ноттингем – Астон Вилла [Победа Астон Виллы за 2.83], Шахтер – Кристал Пэлас [Шахтер не проиграет за 1.71]

UA-Football:

Алексей Полищук: [Тотал больше 3.5 за 1.92], Атлетико – Арсенал [Тотал меньше 2.5 за 1.64]

Максим Кучер: Ноттингем – Астон Вилла [Ничья за 3.25], Шахтер – Кристал Пэлас [Обе забьют – Да за 1.95]

betking:

Михаил Кузьменко: ПСЖ – Бавария [Тотал больше 3.0 за 1.53], Атлетико – Арсенал [Обе забьют – Да за 1.95]

Ярослав Перканюк: Ноттингем – Астон Вилла [Обе забьют – Да за 1.76], Шахтер – Кристал Пэлас [Шахтер не проиграет за 1.71]

Команда (UA-Football или Sport.ua) с худшим финансовым результатом по сравнению с betking вылетает из «Битвы редакций».

Спортивные СМИ, если вы хотите взять участие в «Битве редакций» вместе со своей командой – отправьте письмо на почту info@sport.ua.

Условия получения призов для читателей

1. Фрибеты от betking (1 × 5 000 грн, 2 x 2 000 грн, 2 x 1 000 грн)

Читатели претендуют на фрибеты, если:

оставили прогнозы на все четыре матча недели с коэффициентом от 1.50 (одиночная ставка, экспрессы не допускаются);

выбрали правильного победителя битвы редакций (Sport.ua, UA-Football или betking);

подписаны на Telegram-каналы Sport.ua, UA-Football и betking.

Розыгрыш фрибетов проводится с помощью рандомайзера.

2. AirPods 3 Pro (дополнительный приз недели)

В конкурсе участвуют все читатели, которые:

собрали больше прибыли, чем победитель недели Битвы редакций;

не обязательно правильно выбрали победителя Битвы редакций.

Победителем становится участник, набравший наибольшее количество флетов.

3. PlayStation 5 Pro + EA SPORTS FC 26 (главный приз месяца)

По итогам четырех недель PlayStation достаётся участнику с наибольшей суммарной прибылью по флетам – без рандома. Если ни один прогнозист не превзошел победителя «Битвы редакций» хотя бы на одной неделе, главный приз переносится в призовой фонд конкурса к чемпионату мира.

Правила публикации комментариев

От одного читателя принимается только один прогноз (одиночная ставка, экспрессы запрещены).

Мульти-аккаунты строго запрещены.

Если комментарий был изменен после публикации, он не засчитывается.

Комментарии с прогнозами принимаются до старта первого матча.

Правила и условия конкурса «Битва редакций»

Конкурс «Битва редакций» носит информационно-развлекательный характер и не является азартной игрой.

Участие в конкурсе не требует внесения денежных средств.

Прогнозы, публикуемые редакциями и пользователями, являются субъективным мнением и не рассматриваются как рекомендации к совершению ставок.

Призы в виде фрибетов предоставляются партнером конкурса – букмекерской конторой betking – и используются в соответствии с ее правилами. Фрибеты не подлежат выводу в денежном эквиваленте.

Победители среди читателей определяются с помощью общедоступного онлайн-рандомайзера.

Связь с победителями осуществляется администрацией Sport.ua по электронной почте, указанной пользователем. В случае отсутствия ответа со стороны победителя в разумный срок организаторы вправе определить нового победителя.

Организаторы конкурса оставляют за собой право изменять условия и регламент конкурса. Все изменения публикуются на сайте Sport.ua и вступают в силу с момента публикации.

Участвуя в конкурсе, пользователь дает согласие на обработку персональных данных исключительно в целях проведения и администрирования конкурса.

