Битва редакций. 12-я неделя с игрой Шахтера: определится обладатель PS5 Pro
Sport.ua, UA-Football и betking анонсируют последнюю конкурсную неделю третьего месяца
Стартует 12-я неделя «Битвы редакций» с традиционно топовыми призами для читателей – новый конкурсный месяц!
Участие примут Sport.ua и UA-Football, а также букмекерская компания betking.
Сейчас вы можете ознакомиться с матчами для прогнозирования 11-й недели и начать борьбу за призы: фрибеты от betking (на общую сумму 11 000 грн, пять победителей) и, снова, AirPods 3 Pro!
А также gродолжается очередная гонка за главный приз месяца – PlayStation 5 Pro + EA SPORTS FC 26. По итогам этой недели и будет определен обладатель консоли.
Наушники получит тот, кто соберет больше всего флетов за одну Битву. Без рандома – только один победитель! По той же схеме будет определен и обладатель PlayStation 5 Pro + EA SPORTS FC 26 в конце месяца (по сумме четырех недель Битвы редакций).
Список матчей для прогнозирования
- ПСЖ – Бавария (28.04. 22:00)
- Атлетико – Арсенал (29.04. 22:00)
- Ноттингем – Астон Вилла (30.04. 22:00)
- Шахтер – Кристал Пэлас (30.04. 22:00)
Что нужно сделать читателю:
- Оставить прогнозы в комментариях под этой новостью на каждый из четырех матчей с коэффициентом от 1.50.
- Обязательно указать победителя «Битвы редакций»: Sport.ua, UA-Football или betking.
Пример комментария:
- ПСЖ – Бавария [Победа ПСЖ за 2.46]
- Атлетико – Арсенал [Тотал меньше 2.5 за 1.64]
- Ноттингем – Астон Вилла [Обе забьют – Да за 1.76]
- Шахтер – Кристал Пэлас [Шахтер не проиграет за 1.71]
- Победитель Битвы редакций – Sport.ua
Как оставлять комментарий – в строчку или в столбик не имеет значения.
Важно:
- Коэффициент каждого прогноза – не менее 1.50.
- Коэффициенты фиксируются на момент публикации стартовой новости недели с помощью скриншотов.
- Разрешены ставки только на следующие рынки (основные бигмаркеты): 1X2, голы (тоталы), форы.
- Каждый прогноз равен одному флету.
- По итогам четырех матчей у каждой команды суммируется прибыль или убыток, после чего определяется победитель недели.
Конкурс носит информационно-развлекательный характер и не является азартной игрой. Участие не требует внесения денежных средств
Прогнозы редакций
Sport.ua:
- Даниил Агарков: ПСЖ – Бавария [Победа ПСЖ за 2.46], Атлетико – Арсенал [Победа Арсенала за 2.60]
- Денис Кирильчук: Ноттингем – Астон Вилла [Победа Астон Виллы за 2.83], Шахтер – Кристал Пэлас [Шахтер не проиграет за 1.71]
UA-Football:
- Алексей Полищук: [Тотал больше 3.5 за 1.92], Атлетико – Арсенал [Тотал меньше 2.5 за 1.64]
- Максим Кучер: Ноттингем – Астон Вилла [Ничья за 3.25], Шахтер – Кристал Пэлас [Обе забьют – Да за 1.95]
betking:
- Михаил Кузьменко: ПСЖ – Бавария [Тотал больше 3.0 за 1.53], Атлетико – Арсенал [Обе забьют – Да за 1.95]
- Ярослав Перканюк: Ноттингем – Астон Вилла [Обе забьют – Да за 1.76], Шахтер – Кристал Пэлас [Шахтер не проиграет за 1.71]
Команда (UA-Football или Sport.ua) с худшим финансовым результатом по сравнению с betking вылетает из «Битвы редакций».
Спортивные СМИ, если вы хотите взять участие в «Битве редакций» вместе со своей командой – отправьте письмо на почту info@sport.ua.
Условия получения призов для читателей
1. Фрибеты от betking (1 × 5 000 грн, 2 x 2 000 грн, 2 x 1 000 грн)
Читатели претендуют на фрибеты, если:
- оставили прогнозы на все четыре матча недели с коэффициентом от 1.50 (одиночная ставка, экспрессы не допускаются);
- выбрали правильного победителя битвы редакций (Sport.ua, UA-Football или betking);
- подписаны на Telegram-каналы Sport.ua, UA-Football и betking.
- Розыгрыш фрибетов проводится с помощью рандомайзера.
2. AirPods 3 Pro (дополнительный приз недели)
В конкурсе участвуют все читатели, которые:
- собрали больше прибыли, чем победитель недели Битвы редакций;
- не обязательно правильно выбрали победителя Битвы редакций.
- Победителем становится участник, набравший наибольшее количество флетов.
3. PlayStation 5 Pro + EA SPORTS FC 26 (главный приз месяца)
По итогам четырех недель PlayStation достаётся участнику с наибольшей суммарной прибылью по флетам – без рандома. Если ни один прогнозист не превзошел победителя «Битвы редакций» хотя бы на одной неделе, главный приз переносится в призовой фонд конкурса к чемпионату мира.
Правила публикации комментариев
- От одного читателя принимается только один прогноз (одиночная ставка, экспрессы запрещены).
- Мульти-аккаунты строго запрещены.
- Если комментарий был изменен после публикации, он не засчитывается.
- Комментарии с прогнозами принимаются до старта первого матча.
Правила и условия конкурса «Битва редакций»
- Конкурс «Битва редакций» носит информационно-развлекательный характер и не является азартной игрой.
- Участие в конкурсе не требует внесения денежных средств.
- Прогнозы, публикуемые редакциями и пользователями, являются субъективным мнением и не рассматриваются как рекомендации к совершению ставок.
- Призы в виде фрибетов предоставляются партнером конкурса – букмекерской конторой betking – и используются в соответствии с ее правилами. Фрибеты не подлежат выводу в денежном эквиваленте.
- Победители среди читателей определяются с помощью общедоступного онлайн-рандомайзера.
- Связь с победителями осуществляется администрацией Sport.ua по электронной почте, указанной пользователем. В случае отсутствия ответа со стороны победителя в разумный срок организаторы вправе определить нового победителя.
- Организаторы конкурса оставляют за собой право изменять условия и регламент конкурса. Все изменения публикуются на сайте Sport.ua и вступают в силу с момента публикации.
- Участвуя в конкурсе, пользователь дает согласие на обработку персональных данных исключительно в целях проведения и администрирования конкурса.
РЕКЛАМА 21+
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ООО «СЛОТС Ю.ЭЙ.» Лицензия на ведение деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности в сети Интернет от 05.12.2024 (Решение Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей №559 от 21.11.2024). Срок действия лицензии 5 лет.
Атлетіко- Арсенал [Тотал більше 3,5 за 3,90]
Шахтар - Крістал Пелес [Шахтар більше 1,5 за 3,50]
Нотінгем-Астон вілла [фора Астон вілла (-1) за 4,75]
Перемога битви редакцій- betking.
Атлетіко Арсенал ( Атлетіко менше 0.5 за 2.85 ).
Ноттінгем Астон Вілла ( Перемога Ноттінгем за 2.50 ).
Шахтар Крістал Пелас ( перемога Шахтар за 3.80 ).
Переможець битви Sport.ua
]Переможець битви редакцій: UA-Football
Атлетіко- Арсенал [Обидві команди заб'ють за 1.95]
Шахтар - Крістал Пелес [Шахтар більше 1,5 за 3,50]
Нотінгем-Астон вілла [Перемога Ноттінгем за 2.50]
Перемога битви редакцій - Sport.ua
Атлетико Арсенал (Тот 2 Б1.5 за 2.65)
Шахтар КПелас(Фор 1 0 за 2.7)
Нотінгем АВ(Тот Б2 за 1.62)
Переможець битви Беткінг
Атлетико-Арсенал П2 за 2.60
Нотінгем-Вілла Ф2 0 за 2.00
Шахтар- К-П Ф1 0 за 2.70
Переможець битви:Sport.ua
Атлетико – Арсенал [Обидві команди заб'ють за 1.95]
Ноттінгем – Астон Вілла [Перемога Астон Вілли за 2.83]
Шахтар – Кристал Пелас [Шахтар не програє за 1.71]
Переможець «Битви редакцій» – Betking
Атлетико – Арсенал [ОЗ ДА за 1.95]
Ноттингем – Астон Вилла [ТБ 2 за 1.5]
Шахтер – Кристал Пэлас [ОЗ ДА за 1.95]
Победитель Битвы редакций – Betking
Атлетіко - Арсенал [Перемога Атлетіко за 2.83]
Ноттінгем - Астон Вілла [Перемога Астон Вілла за 2.83]
Шахтар - Крістал Пелас [Фора Крістал Пелас -1.5 за 3.70]
Переможець Битви редакцій: UA-Football
Атлетіко - Арсенал (Тотал більше 3,5 за 3,9)
Шахтар - Крістал Пелес (Тотал Крістал Пелес 2,5 більше за 4,5)
Ноттінгем - Астон Вілла (Нічия за 3,25)
Переможець битви редакцій - betking.
Атлетіко - Арсенал (Арсенал більше голів більше1.5 за 2,65)
Ноттінгем - Астон Вілла ( Астон Вілла тотал голів більше 1,5 за 2,6)
Шахтар - Крістал Пелес (Кристал Пелес голів перемога за 2,05)
Переможець битви редакцій - betking
Атлетіко - Арсенал (Атлетіко тотал голів більше1,5 за 2,75)
Ноттінгем - Астон Вілла ( Астон Вілла тотал голів більше 1,5 за 2,6)
Шахтар - Крістал Пелес ( Шахтар тотал голів більше 1,5 за 3,5)
Переможець битви редакцій - betking
Атлетіко - Арсенал [Обидві команди заб'ють - Так за 1.95]
Ноттінгем - Астон Вілла[Обидві команди заб'ють - Так за 1.76]
Шахтар - Крістал Пелес [Тотал більше 2.5 за 2.15]
Переможець Битви редакцій - UA-Football
Переможець битви редакцій - Sport.ua
Атлетіко - Арсенал [ТБ 2.5 за 2.2]
Ноттінгем - Астон Вілла [ТБ 2.5 за 2]
Шахтар - Крістал Пелес [ІТБ1 1.5 за 3.50]
Переможець Битви редакцій - Sport.ua
Переможець битви редакцій - betking
Переможець битви редакцій - Sport.ua
Атлетіко - Арсенал [Нічия за 3.20]
Ноттінгем - Астон Вілла [Тотал менше 2.5 за 1.76]
Шахтар - Крістал Пелес [Нічия за 3.25]
Переможець Битви редакцій - UA-Football