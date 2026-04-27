  4. 19-й ассист. Бруну Фернандеш – в одном шаге от повторения рекорда
27 апреля 2026, 23:19
19-й ассист. Бруну Фернандеш – в одном шаге от повторения рекорда

Португалец уже на 4 результативные передачи превзошел достижение Бекхэма в МЮ в сезоне 1999/00

Getty Images/Global Images Ukraine. Бруну Фернандеш

Португальский полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш отличился 19-м ассистом в АПЛ в сезоне 2025/26.

Произошло это в первом тайме домашнего поединка 34 тура против Брентфорда.

Бруну Фернандеш уже на 4 результативных передачи превзошел предыдущее достижение МЮ по количеству ассистов в одном сезоне АПЛ, принадлежавшем ранее Дэвиду Бекхэму (15 в сезоне 1999/00).

Игроки Манчестер Юнайтед с наибольшим количеством ассистов в одном сезоне АПЛ

  • 19 – Бруно Фернандеш (Португалия), 2025/26
  • 15 – Дэвид Бекхэм (Англия), 1999/00
  • 14 – Нани (Португалия), 2010/11
  • 13 – Дэвид Бекхэм (Англия), 1997/98
  • 13 – Антонио Валенсия (Эквадор), 2011/12

Теперь Бруну Фернандеш находится лишь в одном ассисте от повторения рекорда АПЛ, принадлежащего Тьерри Анри (20 в сезоне 2002/03) и Кевину Де Брюйне (20 в сезоне 2019/20).

Игроки с наибольшим количеством результативных передач в одном сезоне АПЛ

  • 20 – Тьерри Анри (Арсенал), 2002/03
  • 20 – Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити), 2019/20
  • 19 – Месут Озил (Арсенал), 2015/16
  • 19 – Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), 2025/26
Осталось 2 сделать и впишет себя в историю АПЛ на долгие годы, хрен кто побьет быстро. А в МЮ уже себя вписал.
