19-й ассист. Бруну Фернандеш – в одном шаге от повторения рекорда
Португалец уже на 4 результативные передачи превзошел достижение Бекхэма в МЮ в сезоне 1999/00
Португальский полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш отличился 19-м ассистом в АПЛ в сезоне 2025/26.
Произошло это в первом тайме домашнего поединка 34 тура против Брентфорда.
Бруну Фернандеш уже на 4 результативных передачи превзошел предыдущее достижение МЮ по количеству ассистов в одном сезоне АПЛ, принадлежавшем ранее Дэвиду Бекхэму (15 в сезоне 1999/00).
Игроки Манчестер Юнайтед с наибольшим количеством ассистов в одном сезоне АПЛ
- 19 – Бруно Фернандеш (Португалия), 2025/26
- 15 – Дэвид Бекхэм (Англия), 1999/00
- 14 – Нани (Португалия), 2010/11
- 13 – Дэвид Бекхэм (Англия), 1997/98
- 13 – Антонио Валенсия (Эквадор), 2011/12
Теперь Бруну Фернандеш находится лишь в одном ассисте от повторения рекорда АПЛ, принадлежащего Тьерри Анри (20 в сезоне 2002/03) и Кевину Де Брюйне (20 в сезоне 2019/20).
Игроки с наибольшим количеством результативных передач в одном сезоне АПЛ
- 20 – Тьерри Анри (Арсенал), 2002/03
- 20 – Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити), 2019/20
- 19 – Месут Озил (Арсенал), 2015/16
- 19 – Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), 2025/26
Most assists provided in a single Premier League season:— Squawka (@Squawka) April 27, 2026
◎ 20 - Thierry Henry (2002/03)
◎ 20 - Kevin De Bruyne (2019/20)
◎ 19 - Mesut Ozil (2015/16)
◉ 19 - Bruno Fernandes (2025/26) 🆕
One more to equal the record. 👀 pic.twitter.com/D4Ch7vMVQv
