19-й ассист. Бруну Фернандеш – в одном шаге от повторения рекорда

Португальский полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш отличился 19-м ассистом в АПЛ в сезоне 2025/26.

Произошло это в первом тайме домашнего поединка 34 тура против Брентфорда.

Бруну Фернандеш уже на 4 результативных передачи превзошел предыдущее достижение МЮ по количеству ассистов в одном сезоне АПЛ, принадлежавшем ранее Дэвиду Бекхэму (15 в сезоне 1999/00).

Игроки Манчестер Юнайтед с наибольшим количеством ассистов в одном сезоне АПЛ

19 – Бруно Фернандеш (Португалия), 2025/26

15 – Дэвид Бекхэм (Англия), 1999/00

14 – Нани (Португалия), 2010/11

13 – Дэвид Бекхэм (Англия), 1997/98

13 – Антонио Валенсия (Эквадор), 2011/12

Теперь Бруну Фернандеш находится лишь в одном ассисте от повторения рекорда АПЛ, принадлежащего Тьерри Анри (20 в сезоне 2002/03) и Кевину Де Брюйне (20 в сезоне 2019/20).

Игроки с наибольшим количеством результативных передач в одном сезоне АПЛ

20 – Тьерри Анри (Арсенал), 2002/03

20 – Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити), 2019/20

19 – Месут Озил (Арсенал), 2015/16

19 – Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), 2025/26