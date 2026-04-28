Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер может напрямую попасть в Лигу чемпионов 26/27. Подарок из Шотландии
Лига чемпионов
28 апреля 2026, 12:27 | Обновлено 28 апреля 2026, 12:52
Шахтер может напрямую попасть в Лигу чемпионов 26/27. Подарок из Шотландии

«Рейнджерс» потерпел сенсационное поражение в чемпионате и больше не является фаворитом на победу

Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Шахтер Донецк

Донецкий «Шахтер» может получить прямую путевку в основной этап Лиги чемпионов 2026/27, если сумеет сохранить первое место в Украинской Премьер-лиге в нынешнем сезоне, а шотландский «Рейнджерс» и греческий «Олимпиакос» не станут победителями своих чемпионатов.

«Горняки» могут избежать попадания во второй квалификационный раунд только при условии, если действующий победитель Лиги чемпионов параллельно гарантирует себе участие в турнире через внутреннее первенство.

Шансы донецкой команды серьезно улучшились после сенсационного поражения «Рейнджерс» в матче с «Мотеруэллом» (2:3), из-за чего команда из Глазго отстала от первого места на четыре балла за четыре тура до завершения сезона.

«Олимпиакос» занимает второе место и должен отыграть за четыре матча отставание от АЕКа, которое составляет пять пунктов. В последнем туре эти команды сыграют между собой.

По данным аналитического портала Football Meets Data, «Рейнджес» больше не считается главным фаворитом на победу во внутреннем чемпионате, что позволяет донецкому «Шахтеру» претендовать на попадание в основной этап Лиги чемпионов.

При определенных условиях «горняки» могут обогнать шотландскую и греческую команды, что сделает результаты конкурентов в их лигах неважными для украинского клуба:

  • три победы в трех оставшихся матчах Лиги конференций позволят обойти «Олимпиакос»
  • выход в финал и минимум одна ничья в матчах против «Кристал Пэлас» позволят обойти «Рейнджерс»
По теме:
УЕФА назначил немецкую бригаду арбитров на матч Шахтера и Кристал Пэлас
Сергей ПАЛКИН: «Мы рискуем потерять 30 миллионов евро»
Динамо определилось с будущим Караваева, которого хотел подписать Шахтер
Шахтер Донецк
Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(56)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УАФ выбрала трех кандидатов на должность главного тренера сборной Украины
Футбол | 27 апреля 2026, 17:11 30
Футбол | 28 апреля 2026, 09:52 31
Футбол | 28.04.2026, 11:57
Футбол | 27.04.2026, 18:17
Футбол | 28.04.2026, 08:01
Комментарии 28
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Все цілком заслужено. Рейтинг показує хто сильніший. І хто сильніший той йде напряму в ЛЧ. Цікаво де там ДК в цьому рейтингу? 
Ответить
+5
Рано списувати Рейнджерс. У Рейнджерс попереду матчі з основними суперниками, Хартсом та Селтіком і у них є матч між собою.
 
Ответить
+5
Не вірю.
Ответить
+2
як кажуть "дай Бог нашому теляті та вовка з'їсти"))))
В принципі чемпіонство майже на 100% у кишені в ШД, а от щодо 3 перемог в ЛК то дуже важко, більше очікування що шотландці та греки не зможуть виграти чемпіонство
Ответить
+2
Головне, щоб ЛЧ виграла команда, яка зі свого чемпіонату напряму попадає в ЛЧ. Поки що, єдина команда ,яка не гарантувала собі ЛЧ через чемпіонат - це Атлетіко. Якщо виграє ЛЧ така команда, то самий найгірший варіант для Шахти - це останній кваліфай раунд ЛЧ, тобто пройти всьгого 1 команду (Навіть якщо Рейнджерс та Олі чемпіонами стануть). Короче, думаю, при нинішніх розкладах Шахта на 95% відсотків в основному раунді ЛЧ.
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
Шановно редакція, ви б там не дуже давали б такі новини в стрічку, бо може статися спалах сердцево-судинних хвороб серер вболівальників колись шановного клюбу, особливо - серед ухилянтської їх частини. А лікування в країнах ЕС захворювань такого типу дуже коштовне, і цей сайт може залишитись без значної частини відвідувачив. 
Ответить
0
В следующий понедельник матч Хартс - Рейнджерс очень важный. В регулярке Сердца♥️ выиграли 2 из 3 встреч, и верим, они сделают это снова!✊
Ответить
0
В шоке 
Ответить
0
А навіщо звертати увагу на Ренджерс чи Олімпіакос. Шахтар же суперкоманда - "Східноєвропейська Барселона" - здається так вони себе називають... Вийшли перемогли в тих матчах, що залишилися в ЛК і обійшли в рейтингу як шотландців так і греків....
Ответить
0
Показать Скрыть 4 ответа
Не важливо  вийдуть в ЛЧ на пряму чи ні, нічого крім фінансових здобутків цей вихід не дасть. Надто слабкий Шахтар для цього турніру. Буде повторення Кайрат-2 або Славія-2.
Ответить
-1
Показать Скрыть 2 ответа
Все мы этого ждём!😋
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
а мій друг по динамодр ссаніна казав, що немає варіантів при яких Шахтар може ото попасти напряму
Ответить
-2
ми динамівці не переживемо ще один удар по наших бубенчіках
Ответить
-4
Все на халяву сподіваються, як завжди
Ответить
-10
Показать Скрыть 5 ответов
Популярные новости
27.04.2026, 13:22
Футбол
28.04.2026, 07:46 5
Футбол
26.04.2026, 09:41 1
Бокс
26.04.2026, 08:22 1
Футбол
27.04.2026, 09:17 11
Футбол
27.04.2026, 21:50 39
Теннис
26.04.2026, 08:02
Бокс
26.04.2026, 12:33 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем