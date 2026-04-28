Шахтер может напрямую попасть в Лигу чемпионов 26/27. Подарок из Шотландии

Донецкий «Шахтер» может получить прямую путевку в основной этап Лиги чемпионов 2026/27, если сумеет сохранить первое место в Украинской Премьер-лиге в нынешнем сезоне, а шотландский «Рейнджерс» и греческий «Олимпиакос» не станут победителями своих чемпионатов.

«Горняки» могут избежать попадания во второй квалификационный раунд только при условии, если действующий победитель Лиги чемпионов параллельно гарантирует себе участие в турнире через внутреннее первенство.

Шансы донецкой команды серьезно улучшились после сенсационного поражения «Рейнджерс» в матче с «Мотеруэллом» (2:3), из-за чего команда из Глазго отстала от первого места на четыре балла за четыре тура до завершения сезона.

«Олимпиакос» занимает второе место и должен отыграть за четыре матча отставание от АЕКа, которое составляет пять пунктов. В последнем туре эти команды сыграют между собой.

По данным аналитического портала Football Meets Data, «Рейнджес» больше не считается главным фаворитом на победу во внутреннем чемпионате, что позволяет донецкому «Шахтеру» претендовать на попадание в основной этап Лиги чемпионов.

При определенных условиях «горняки» могут обогнать шотландскую и греческую команды, что сделает результаты конкурентов в их лигах неважными для украинского клуба:

три победы в трех оставшихся матчах Лиги конференций позволят обойти «Олимпиакос»

выход в финал и минимум одна ничья в матчах против «Кристал Пэлас» позволят обойти «Рейнджерс»