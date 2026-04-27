27 апреля 2026, 20:58 | Обновлено 27 апреля 2026, 20:59
ВИДЕО. Воспитанник Шахтера забил быстрый гол, а его команда победила

Владислав Кобылянский открыл счет в матче уже на второй минуте

ФК Дордой. Владислав Кобылянский

24-летний украинский полузащитник Владислав Кобылянский отметился забитым мячом за клуб «Дордой» в восьмом туре чемпионата Кыргызстана.

Владислав вышел в стартовом составе на матч против «Таланта» и уже на второй минуте открыл счет.

В итоге «Дордой» сумел удержать преимущество и победно завершить поединок – 2:1.

Чемпионат Кыргызстана. 8-й тур, 27 апреля

«Талант» – «Дордой» – 1:2

Голы: Поланко, 78 – Кобылянский, 2, Батырканов, 52

Видео голов и обзор матча:

По теме:
Заря – Верес – 2:0. Классные удары хозяев. Видео голов и обзор матча
Эпицентр – Александрия – 1:1. Как забили на 90+3? Видео голов и обзор матча
Где Бенфика? Турнирная таблица чемпионата Португалии после 31-го тура
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Прихвостень путина опозорился на весь мир заявлением об Усике
Бокс | 27 апреля 2026, 00:02 1
Прихвостень путина опозорился на весь мир заявлением об Усике
Прихвостень путина опозорился на весь мир заявлением об Усике

Кремлев считает, что Уайлдер способен выиграть бой

Обладатель Золотого мяча рассказал, какой тренер нужен сборной Украины
Футбол | 27 апреля 2026, 20:25 0
Обладатель Золотого мяча рассказал, какой тренер нужен сборной Украины
Обладатель Золотого мяча рассказал, какой тренер нужен сборной Украины

Игорь Беланов в национальной команде намерен видеть украинца

Игорь СУРКИС: «Как можно заканчивать карьеру, когда...»
Футбол | 27.04.2026, 07:44
Игорь СУРКИС: «Как можно заканчивать карьеру, когда...»
Игорь СУРКИС: «Как можно заканчивать карьеру, когда...»
Реал получил официальное предложение о трансфере Лунина
Футбол | 27.04.2026, 09:28
Реал получил официальное предложение о трансфере Лунина
Реал получил официальное предложение о трансфере Лунина
Аутсайдер хочет бороться. Александрия спаслась от поражения Эпицентру
Футбол | 27.04.2026, 15:03
Аутсайдер хочет бороться. Александрия спаслась от поражения Эпицентру
Аутсайдер хочет бороться. Александрия спаслась от поражения Эпицентру
Популярные новости
Леннокс Льюис без колебаний назвал победителя боя Усик – Верховен
Леннокс Льюис без колебаний назвал победителя боя Усик – Верховен
27.04.2026, 09:04
Бокс
МАРКЕВИЧ: «Возник конфликт, и я принял решение»
МАРКЕВИЧ: «Возник конфликт, и я принял решение»
27.04.2026, 08:36 7
Футбол
ФОТО. Распалась одна из самых известных пар в мировом теннисе
ФОТО. Распалась одна из самых известных пар в мировом теннисе
26.04.2026, 02:39 1
Теннис
Кривбасс – Динамо – 5:6. История переписана. Видео голов и обзор матча
Кривбасс – Динамо – 5:6. История переписана. Видео голов и обзор матча
26.04.2026, 15:55 7
Футбол
Йожеф Сабо дал комментарий к матчу Кривбасс – Динамо после счета 5:6
Йожеф Сабо дал комментарий к матчу Кривбасс – Динамо после счета 5:6
26.04.2026, 16:59 56
Футбол
Костюк разгромила пятую ракетку и вышла в 1/8 финала тысячника в Мадриде
Костюк разгромила пятую ракетку и вышла в 1/8 финала тысячника в Мадриде
26.04.2026, 18:05 76
Теннис
Ярмоленко забил 120 и 121 гол в УПЛ. Сколько осталось до рекорда Шацких?
Ярмоленко забил 120 и 121 гол в УПЛ. Сколько осталось до рекорда Шацких?
27.04.2026, 09:17 13
Футбол
«Кто это такой?» В США наехали на Усика за его решение
«Кто это такой?» В США наехали на Усика за его решение
26.04.2026, 08:02
Бокс
