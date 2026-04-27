Другие новости27 апреля 2026, 20:58 | Обновлено 27 апреля 2026, 20:59
ВИДЕО. Воспитанник Шахтера забил быстрый гол, а его команда победила
Владислав Кобылянский открыл счет в матче уже на второй минуте
27 апреля 2026, 20:58 | Обновлено 27 апреля 2026, 20:59
36
0
24-летний украинский полузащитник Владислав Кобылянский отметился забитым мячом за клуб «Дордой» в восьмом туре чемпионата Кыргызстана.
Владислав вышел в стартовом составе на матч против «Таланта» и уже на второй минуте открыл счет.
В итоге «Дордой» сумел удержать преимущество и победно завершить поединок – 2:1.
Чемпионат Кыргызстана. 8-й тур, 27 апреля
«Талант» – «Дордой» – 1:2
Голы: Поланко, 78 – Кобылянский, 2, Батырканов, 52
Видео голов и обзор матча:
