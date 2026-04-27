ВИДЕО. Воспитанник Шахтера забил быстрый гол, а его команда победила

24-летний украинский полузащитник Владислав Кобылянский отметился забитым мячом за клуб «Дордой» в восьмом туре чемпионата Кыргызстана.

Владислав вышел в стартовом составе на матч против «Таланта» и уже на второй минуте открыл счет.

В итоге «Дордой» сумел удержать преимущество и победно завершить поединок – 2:1.

Чемпионат Кыргызстана. 8-й тур, 27 апреля

«Талант» – «Дордой» – 1:2

Голы: Поланко, 78 – Кобылянский, 2, Батырканов, 52

Видео голов и обзор матча: