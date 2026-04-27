Разгром Степанова и Ко. Таблица чемпионата Нидерландов после 31-го тура

С 22 по 26 апреля в чемпионате Нидерландов были проведены матчи 31-го тура.

ПСВ в статусе новоиспеченного чемпиона разгромил дома «Зволле» со счетом 6:1.

«Аякс» благодаря успешному первому тайму разобрался с клубом НАК Бреда – 2:0.

Украинец Артем Степанов и его команда «Утрехт» провалились в матче против «Эксельсиора» (0:5). Артем был заменен еще в первом тайме.

Чемпионат Нидерландов. 31-й тур, 22-26 апреля

«Телстар» – «Спарта» Роттердам – 4:1

Голы: Хардефельд, 33, Ван Дейн, 72, 78, Зеедорф, 88 – Зонневелд, 31

«Гоу Эхед Иглс» – АЗ – 0:0

ПСВ – «Зволле» – 6:1

Голы: Пепи, 8, 57, Йенсен, 72 (автогол), Байрактаревич, 73, 82, Дриуэш, 79 – Бюрместер, 51

«Фейеноорд» – «Гронинген» – 3:1

Голы: Бос, 11, Уэда, 22 (пен.), 67 – ван Берген, 86

«Херенвен» – «Фортуна» Ситтард – 2:1

Голы: Мервелд, 16, Линдей, 74 – Бриттейн, 12

Удаление: Пинту, 90

«НАК Бреда» – «Аякс» – 0:2

Голы: Глух, 20, Годтс, 41

«Твенте» – НЕК Неймеген – 1:1

Голы: Эрьясетер, 10 – Линссен, 37

«Эксельсиор» – «Утрехт» – 5:0

Голы: Науйокс, 11, Фернандес Санчес, 36, 55, Егоян, 69, Хартьес, 90

Удаление: Дидден, 31

«Хераклес» – «Волендам» – 0:2

Голы: Дескотте, 55, Мюрен, 62

Турнирная таблица: