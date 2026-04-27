Разгром Степанова и Ко. Таблица чемпионата Нидерландов после 31-го тура
С 22 по 26 апреля прошли матчи первой голландской лиги
С 22 по 26 апреля в чемпионате Нидерландов были проведены матчи 31-го тура.
ПСВ в статусе новоиспеченного чемпиона разгромил дома «Зволле» со счетом 6:1.
«Аякс» благодаря успешному первому тайму разобрался с клубом НАК Бреда – 2:0.
Украинец Артем Степанов и его команда «Утрехт» провалились в матче против «Эксельсиора» (0:5). Артем был заменен еще в первом тайме.
Чемпионат Нидерландов. 31-й тур, 22-26 апреля
«Телстар» – «Спарта» Роттердам – 4:1
Голы: Хардефельд, 33, Ван Дейн, 72, 78, Зеедорф, 88 – Зонневелд, 31
«Гоу Эхед Иглс» – АЗ – 0:0
ПСВ – «Зволле» – 6:1
Голы: Пепи, 8, 57, Йенсен, 72 (автогол), Байрактаревич, 73, 82, Дриуэш, 79 – Бюрместер, 51
«Фейеноорд» – «Гронинген» – 3:1
Голы: Бос, 11, Уэда, 22 (пен.), 67 – ван Берген, 86
«Херенвен» – «Фортуна» Ситтард – 2:1
Голы: Мервелд, 16, Линдей, 74 – Бриттейн, 12
Удаление: Пинту, 90
«НАК Бреда» – «Аякс» – 0:2
Голы: Глух, 20, Годтс, 41
«Твенте» – НЕК Неймеген – 1:1
Голы: Эрьясетер, 10 – Линссен, 37
«Эксельсиор» – «Утрехт» – 5:0
Голы: Науйокс, 11, Фернандес Санчес, 36, 55, Егоян, 69, Хартьес, 90
Удаление: Дидден, 31
«Хераклес» – «Волендам» – 0:2
Голы: Дескотте, 55, Мюрен, 62
Турнирная таблица:
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|ПСВ Эйндховен
|31
|25
|2
|4
|90 - 41
|02.05.26 21:00 Аякс - ПСВ Эйндховен23.04.26 ПСВ Эйндховен 6:1 Зволле11.04.26 Спарта Роттердам 0:2 ПСВ Эйндховен04.04.26 ПСВ Эйндховен 4:3 Утрехт22.03.26 Телстар 3:1 ПСВ Эйндховен14.03.26 ПСВ Эйндховен 2:3 НЕК Неймеген
|77
|2
|Фейеноорд
|31
|17
|7
|7
|65 - 42
|03.05.26 15:30 Фортуна Ситтард - Фейеноорд25.04.26 Фейеноорд 3:1 Гронинген12.04.26 НЕК Неймеген 1:1 Фейеноорд05.04.26 Волендам 0:0 Фейеноорд22.03.26 Фейеноорд 1:1 Аякс15.03.26 Фейеноорд 2:1 Эксельсиор
|58
|3
|НЕК Неймеген
|31
|15
|10
|6
|73 - 49
|02.05.26 22:00 НЕК Неймеген - Телстар25.04.26 Твенте 1:1 НЕК Неймеген12.04.26 НЕК Неймеген 1:1 Фейеноорд04.04.26 Эксельсиор 0:2 НЕК Неймеген22.03.26 НЕК Неймеген 2:2 Херенвен14.03.26 ПСВ Эйндховен 2:3 НЕК Неймеген
|55
|4
|Аякс
|31
|14
|12
|5
|59 - 37
|02.05.26 21:00 Аякс - ПСВ Эйндховен25.04.26 НАК Бреда 0:2 Аякс11.04.26 Хераклес 0:3 Аякс04.04.26 Аякс 1:2 Твенте22.03.26 Фейеноорд 1:1 Аякс14.03.26 Аякс 4:0 Спарта Роттердам
|54
|5
|Твенте
|31
|14
|12
|5
|52 - 33
|03.05.26 17:45 АЗ Алкмаар - Твенте25.04.26 Твенте 1:1 НЕК Неймеген10.04.26 Твенте 2:1 Волендам04.04.26 Аякс 1:2 Твенте21.03.26 Фортуна Ситтард 1:2 Твенте15.03.26 Твенте 0:2 Утрехт
|54
|6
|АЗ Алкмаар
|31
|14
|7
|10
|52 - 45
|03.05.26 17:45 АЗ Алкмаар - Твенте23.04.26 Гоу Эхед Иглс 0:0 АЗ Алкмаар12.04.26 АЗ Алкмаар 3:0 Херенвен04.04.26 АЗ Алкмаар 2:0 Фортуна Ситтард22.03.26 Гронинген 3:0 АЗ Алкмаар15.03.26 АЗ Алкмаар 4:0 Хераклес
|49
|7
|Херенвен
|31
|13
|8
|10
|55 - 51
|03.05.26 13:15 Волендам - Херенвен25.04.26 Херенвен 2:1 Фортуна Ситтард12.04.26 АЗ Алкмаар 3:0 Херенвен05.04.26 Херенвен 4:1 Хераклес22.03.26 НЕК Неймеген 2:2 Херенвен14.03.26 Херенвен 3:0 Телстар
|47
|8
|Утрехт
|31
|12
|8
|11
|49 - 41
|02.05.26 17:30 Утрехт - НАК Бреда26.04.26 Эксельсиор 5:0 Утрехт11.04.26 Утрехт 4:1 Телстар04.04.26 ПСВ Эйндховен 4:3 Утрехт22.03.26 Утрехт 2:0 Гоу Эхед Иглс15.03.26 Твенте 0:2 Утрехт
|44
|9
|Гронинген
|31
|12
|6
|13
|43 - 40
|02.05.26 19:45 Гронинген - Эксельсиор25.04.26 Фейеноорд 3:1 Гронинген11.04.26 Гронинген 0:0 Гоу Эхед Иглс04.04.26 Телстар 0:2 Гронинген22.03.26 Гронинген 3:0 АЗ Алкмаар13.03.26 Зволле 1:1 Гронинген
|42
|10
|Спарта Роттердам
|31
|12
|6
|13
|36 - 53
|03.05.26 17:45 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс22.04.26 Телстар 4:1 Спарта Роттердам11.04.26 Спарта Роттердам 0:2 ПСВ Эйндховен05.04.26 НАК Бреда 0:0 Спарта Роттердам21.03.26 Спарта Роттердам 2:0 Волендам14.03.26 Аякс 4:0 Спарта Роттердам
|42
|11
|Гоу Эхед Иглс
|31
|8
|13
|10
|50 - 45
|03.05.26 17:45 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс23.04.26 Гоу Эхед Иглс 0:0 АЗ Алкмаар11.04.26 Гронинген 0:0 Гоу Эхед Иглс05.04.26 Гоу Эхед Иглс 5:0 Зволле22.03.26 Утрехт 2:0 Гоу Эхед Иглс15.03.26 Гоу Эхед Иглс 6:0 НАК Бреда
|37
|12
|Фортуна Ситтард
|31
|10
|6
|15
|45 - 57
|03.05.26 15:30 Фортуна Ситтард - Фейеноорд25.04.26 Херенвен 2:1 Фортуна Ситтард12.04.26 Фортуна Ситтард 1:1 НАК Бреда04.04.26 АЗ Алкмаар 2:0 Фортуна Ситтард21.03.26 Фортуна Ситтард 1:2 Твенте14.03.26 Волендам 1:2 Фортуна Ситтард
|36
|13
|Зволле
|31
|8
|10
|13
|41 - 66
|03.05.26 15:30 Зволле - Хераклес23.04.26 ПСВ Эйндховен 6:1 Зволле12.04.26 Зволле 2:2 Эксельсиор05.04.26 Гоу Эхед Иглс 5:0 Зволле21.03.26 Зволле 2:1 НАК Бреда13.03.26 Зволле 1:1 Гронинген
|34
|14
|Эксельсиор
|31
|8
|7
|16
|36 - 51
|02.05.26 19:45 Гронинген - Эксельсиор26.04.26 Эксельсиор 5:0 Утрехт12.04.26 Зволле 2:2 Эксельсиор04.04.26 Эксельсиор 0:2 НЕК Неймеген20.03.26 Хераклес 1:1 Эксельсиор15.03.26 Фейеноорд 2:1 Эксельсиор
|31
|15
|Волендам
|31
|8
|7
|16
|33 - 50
|03.05.26 13:15 Волендам - Херенвен26.04.26 Хераклес 0:2 Волендам10.04.26 Твенте 2:1 Волендам05.04.26 Волендам 0:0 Фейеноорд21.03.26 Спарта Роттердам 2:0 Волендам14.03.26 Волендам 1:2 Фортуна Ситтард
|31
|16
|Телстар
|31
|7
|9
|15
|43 - 53
|02.05.26 22:00 НЕК Неймеген - Телстар22.04.26 Телстар 4:1 Спарта Роттердам11.04.26 Утрехт 4:1 Телстар04.04.26 Телстар 0:2 Гронинген22.03.26 Телстар 3:1 ПСВ Эйндховен14.03.26 Херенвен 3:0 Телстар
|30
|17
|НАК Бреда
|31
|5
|10
|16
|30 - 53
|02.05.26 17:30 Утрехт - НАК Бреда25.04.26 НАК Бреда 0:2 Аякс12.04.26 Фортуна Ситтард 1:1 НАК Бреда05.04.26 НАК Бреда 0:0 Спарта Роттердам21.03.26 Зволле 2:1 НАК Бреда15.03.26 Гоу Эхед Иглс 6:0 НАК Бреда
|25
|18
|Хераклес
|31
|5
|4
|22
|34 - 79
|03.05.26 15:30 Зволле - Хераклес26.04.26 Хераклес 0:2 Волендам11.04.26 Хераклес 0:3 Аякс05.04.26 Херенвен 4:1 Хераклес20.03.26 Хераклес 1:1 Эксельсиор15.03.26 АЗ Алкмаар 4:0 Хераклес
|19
