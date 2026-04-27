27 апреля 2026, 20:39 | Обновлено 27 апреля 2026, 20:40
Разгром Степанова и Ко. Таблица чемпионата Нидерландов после 31-го тура

С 22 по 26 апреля прошли матчи первой голландской лиги

27 апреля 2026, 20:39 | Обновлено 27 апреля 2026, 20:40
162
0
Разгром Степанова и Ко. Таблица чемпионата Нидерландов после 31-го тура
Getty Images/Global Images Ukraine

С 22 по 26 апреля в чемпионате Нидерландов были проведены матчи 31-го тура.

ПСВ в статусе новоиспеченного чемпиона разгромил дома «Зволле» со счетом 6:1.

«Аякс» благодаря успешному первому тайму разобрался с клубом НАК Бреда – 2:0.

Украинец Артем Степанов и его команда «Утрехт» провалились в матче против «Эксельсиора» (0:5). Артем был заменен еще в первом тайме.

Чемпионат Нидерландов. 31-й тур, 22-26 апреля

«Телстар» – «Спарта» Роттердам – 4:1

Голы: Хардефельд, 33, Ван Дейн, 72, 78, Зеедорф, 88 – Зонневелд, 31

«Гоу Эхед Иглс» – АЗ – 0:0

ПСВ – «Зволле» – 6:1

Голы: Пепи, 8, 57, Йенсен, 72 (автогол), Байрактаревич, 73, 82, Дриуэш, 79 – Бюрместер, 51

«Фейеноорд» – «Гронинген» – 3:1

Голы: Бос, 11, Уэда, 22 (пен.), 67 – ван Берген, 86

«Херенвен» – «Фортуна» Ситтард – 2:1

Голы: Мервелд, 16, Линдей, 74 – Бриттейн, 12

Удаление: Пинту, 90

«НАК Бреда» – «Аякс» – 0:2

Голы: Глух, 20, Годтс, 41

«Твенте» – НЕК Неймеген – 1:1

Голы: Эрьясетер, 10 – Линссен, 37

«Эксельсиор» – «Утрехт» – 5:0

Голы: Науйокс, 11, Фернандес Санчес, 36, 55, Егоян, 69, Хартьес, 90

Удаление: Дидден, 31

«Хераклес» – «Волендам» – 0:2

Голы: Дескотте, 55, Мюрен, 62

Турнирная таблица:

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 ПСВ Эйндховен 31 25 2 4 90 - 41 02.05.26 21:00 Аякс - ПСВ Эйндховен23.04.26 ПСВ Эйндховен 6:1 Зволле11.04.26 Спарта Роттердам 0:2 ПСВ Эйндховен04.04.26 ПСВ Эйндховен 4:3 Утрехт22.03.26 Телстар 3:1 ПСВ Эйндховен14.03.26 ПСВ Эйндховен 2:3 НЕК Неймеген 77
2 Фейеноорд 31 17 7 7 65 - 42 03.05.26 15:30 Фортуна Ситтард - Фейеноорд25.04.26 Фейеноорд 3:1 Гронинген12.04.26 НЕК Неймеген 1:1 Фейеноорд05.04.26 Волендам 0:0 Фейеноорд22.03.26 Фейеноорд 1:1 Аякс15.03.26 Фейеноорд 2:1 Эксельсиор 58
3 НЕК Неймеген 31 15 10 6 73 - 49 02.05.26 22:00 НЕК Неймеген - Телстар25.04.26 Твенте 1:1 НЕК Неймеген12.04.26 НЕК Неймеген 1:1 Фейеноорд04.04.26 Эксельсиор 0:2 НЕК Неймеген22.03.26 НЕК Неймеген 2:2 Херенвен14.03.26 ПСВ Эйндховен 2:3 НЕК Неймеген 55
4 Аякс 31 14 12 5 59 - 37 02.05.26 21:00 Аякс - ПСВ Эйндховен25.04.26 НАК Бреда 0:2 Аякс11.04.26 Хераклес 0:3 Аякс04.04.26 Аякс 1:2 Твенте22.03.26 Фейеноорд 1:1 Аякс14.03.26 Аякс 4:0 Спарта Роттердам 54
5 Твенте 31 14 12 5 52 - 33 03.05.26 17:45 АЗ Алкмаар - Твенте25.04.26 Твенте 1:1 НЕК Неймеген10.04.26 Твенте 2:1 Волендам04.04.26 Аякс 1:2 Твенте21.03.26 Фортуна Ситтард 1:2 Твенте15.03.26 Твенте 0:2 Утрехт 54
6 АЗ Алкмаар 31 14 7 10 52 - 45 03.05.26 17:45 АЗ Алкмаар - Твенте23.04.26 Гоу Эхед Иглс 0:0 АЗ Алкмаар12.04.26 АЗ Алкмаар 3:0 Херенвен04.04.26 АЗ Алкмаар 2:0 Фортуна Ситтард22.03.26 Гронинген 3:0 АЗ Алкмаар15.03.26 АЗ Алкмаар 4:0 Хераклес 49
7 Херенвен 31 13 8 10 55 - 51 03.05.26 13:15 Волендам - Херенвен25.04.26 Херенвен 2:1 Фортуна Ситтард12.04.26 АЗ Алкмаар 3:0 Херенвен05.04.26 Херенвен 4:1 Хераклес22.03.26 НЕК Неймеген 2:2 Херенвен14.03.26 Херенвен 3:0 Телстар 47
8 Утрехт 31 12 8 11 49 - 41 02.05.26 17:30 Утрехт - НАК Бреда26.04.26 Эксельсиор 5:0 Утрехт11.04.26 Утрехт 4:1 Телстар04.04.26 ПСВ Эйндховен 4:3 Утрехт22.03.26 Утрехт 2:0 Гоу Эхед Иглс15.03.26 Твенте 0:2 Утрехт 44
9 Гронинген 31 12 6 13 43 - 40 02.05.26 19:45 Гронинген - Эксельсиор25.04.26 Фейеноорд 3:1 Гронинген11.04.26 Гронинген 0:0 Гоу Эхед Иглс04.04.26 Телстар 0:2 Гронинген22.03.26 Гронинген 3:0 АЗ Алкмаар13.03.26 Зволле 1:1 Гронинген 42
10 Спарта Роттердам 31 12 6 13 36 - 53 03.05.26 17:45 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс22.04.26 Телстар 4:1 Спарта Роттердам11.04.26 Спарта Роттердам 0:2 ПСВ Эйндховен05.04.26 НАК Бреда 0:0 Спарта Роттердам21.03.26 Спарта Роттердам 2:0 Волендам14.03.26 Аякс 4:0 Спарта Роттердам 42
11 Гоу Эхед Иглс 31 8 13 10 50 - 45 03.05.26 17:45 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс23.04.26 Гоу Эхед Иглс 0:0 АЗ Алкмаар11.04.26 Гронинген 0:0 Гоу Эхед Иглс05.04.26 Гоу Эхед Иглс 5:0 Зволле22.03.26 Утрехт 2:0 Гоу Эхед Иглс15.03.26 Гоу Эхед Иглс 6:0 НАК Бреда 37
12 Фортуна Ситтард 31 10 6 15 45 - 57 03.05.26 15:30 Фортуна Ситтард - Фейеноорд25.04.26 Херенвен 2:1 Фортуна Ситтард12.04.26 Фортуна Ситтард 1:1 НАК Бреда04.04.26 АЗ Алкмаар 2:0 Фортуна Ситтард21.03.26 Фортуна Ситтард 1:2 Твенте14.03.26 Волендам 1:2 Фортуна Ситтард 36
13 Зволле 31 8 10 13 41 - 66 03.05.26 15:30 Зволле - Хераклес23.04.26 ПСВ Эйндховен 6:1 Зволле12.04.26 Зволле 2:2 Эксельсиор05.04.26 Гоу Эхед Иглс 5:0 Зволле21.03.26 Зволле 2:1 НАК Бреда13.03.26 Зволле 1:1 Гронинген 34
14 Эксельсиор 31 8 7 16 36 - 51 02.05.26 19:45 Гронинген - Эксельсиор26.04.26 Эксельсиор 5:0 Утрехт12.04.26 Зволле 2:2 Эксельсиор04.04.26 Эксельсиор 0:2 НЕК Неймеген20.03.26 Хераклес 1:1 Эксельсиор15.03.26 Фейеноорд 2:1 Эксельсиор 31
15 Волендам 31 8 7 16 33 - 50 03.05.26 13:15 Волендам - Херенвен26.04.26 Хераклес 0:2 Волендам10.04.26 Твенте 2:1 Волендам05.04.26 Волендам 0:0 Фейеноорд21.03.26 Спарта Роттердам 2:0 Волендам14.03.26 Волендам 1:2 Фортуна Ситтард 31
16 Телстар 31 7 9 15 43 - 53 02.05.26 22:00 НЕК Неймеген - Телстар22.04.26 Телстар 4:1 Спарта Роттердам11.04.26 Утрехт 4:1 Телстар04.04.26 Телстар 0:2 Гронинген22.03.26 Телстар 3:1 ПСВ Эйндховен14.03.26 Херенвен 3:0 Телстар 30
17 НАК Бреда 31 5 10 16 30 - 53 02.05.26 17:30 Утрехт - НАК Бреда25.04.26 НАК Бреда 0:2 Аякс12.04.26 Фортуна Ситтард 1:1 НАК Бреда05.04.26 НАК Бреда 0:0 Спарта Роттердам21.03.26 Зволле 2:1 НАК Бреда15.03.26 Гоу Эхед Иглс 6:0 НАК Бреда 25
18 Хераклес 31 5 4 22 34 - 79 03.05.26 15:30 Зволле - Хераклес26.04.26 Хераклес 0:2 Волендам11.04.26 Хераклес 0:3 Аякс05.04.26 Херенвен 4:1 Хераклес20.03.26 Хераклес 1:1 Эксельсиор15.03.26 АЗ Алкмаар 4:0 Хераклес 19
37’
ГОЛ ! Мяч забил Брайан Линссен (НЕК Неймеген), асcист Филиппе Сандлер.
10’
ГОЛ ! Мяч забил Sondre Oerjasaeter (Твенте), асcист Дан Ротс.
