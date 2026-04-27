Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Норвегии требуют отменить Премию мира ФИФА, которую получил Трамп
Другие новости
27 апреля 2026, 19:27
96
0

В Норвегии требуют отменить Премию мира ФИФА, которую получил Трамп

Лизе Клавенесс считает, что организация должна быть дистанцирована от политиков

27 апреля 2026, 19:27 |
96
0
В Норвегии требуют отменить Премию мира ФИФА, которую получил Трамп
Getty Images/Global Images Ukraine

Президент Норвежской футбольной ассоциации Лизе Клавенесс призвала отменить Премию мира ФИФА, которая была вручена президенту США Дональду Трампу, и заявила, что поддерживает этическую жалобу против президента ФИФА Джанни Инфантино.

Лизе Клавенесс, которая будет представлять свою федерацию на конгрессе ФИФА и входит в исполнительный комитет УЕФА, заявила, что организация должна сохранять «дистанцию вытянутой руки» от мировых лидеров.

Трамп получил Премию мира от Инфантино во время жеребьевки чемпионата мира этим летом в Вашингтоне 6 декабря.

О создании награды ФИФА объявила в ноябре – без предварительного одобрения со стороны совета ФИФА (Совета ФИФА) – с целью «отмечать лиц, которые совершили исключительные и выдающиеся действия ради мира и тем самым объединили людей во всем мире».

Клавенесс считает, что ФИФА, которая должна оставаться политически нейтральной, не имеет ни «мандата», ни ресурсов для вручения Премии мира.

По теме:
У Трампа продолжают продвигать идею замены Ирана на Италию на ЧМ-2026
Гвардиола раскритиковал рвачей из ФИФА за цены на ЧМ-2026
ФИФА приняла решение после предложения заменить Италию на Иран на ЧМ-2026
ФИФА Дональд Трамп политика
Иван Чирко Источник: The Athletic
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леннокс Льюис без колебаний назвал победителя боя Усик – Верховен
Бокс | 27 апреля 2026, 09:04 0
Леннокс Льюис без колебаний назвал победителя боя Усик – Верховен
Леннокс Льюис без колебаний назвал победителя боя Усик – Верховен

Британец уверен в триумфе украинца

Игорь СУРКИС: «Как можно заканчивать карьеру, когда...»
Футбол | 27 апреля 2026, 07:44 10
Игорь СУРКИС: «Как можно заканчивать карьеру, когда...»
Игорь СУРКИС: «Как можно заканчивать карьеру, когда...»

Президент киевлян ответил на вопросы после матча с «Кривбассом»

ВИДЕО. Повторил Нещерета. Грубая ошибка вратаря в матче УПЛ
Футбол | 27.04.2026, 17:16
ВИДЕО. Повторил Нещерета. Грубая ошибка вратаря в матче УПЛ
ВИДЕО. Повторил Нещерета. Грубая ошибка вратаря в матче УПЛ
Реал получил официальное предложение о трансфере Лунина
Футбол | 27.04.2026, 09:28
Реал получил официальное предложение о трансфере Лунина
Реал получил официальное предложение о трансфере Лунина
Призовая тройка определена. Эксперт – о матчах лидирующей группы
Футбол | 27.04.2026, 12:10
Призовая тройка определена. Эксперт – о матчах лидирующей группы
Призовая тройка определена. Эксперт – о матчах лидирующей группы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ярмоленко забил 120 и 121 гол в УПЛ. Сколько осталось до рекорда Шацких?
Ярмоленко забил 120 и 121 гол в УПЛ. Сколько осталось до рекорда Шацких?
27.04.2026, 09:17 13
Футбол
Вернидуба наказали в Азербайджане. Тренера отстранили от футбола
Вернидуба наказали в Азербайджане. Тренера отстранили от футбола
26.04.2026, 10:05 2
Футбол
Йожеф Сабо дал комментарий к матчу Кривбасс – Динамо после счета 5:6
Йожеф Сабо дал комментарий к матчу Кривбасс – Динамо после счета 5:6
26.04.2026, 16:59 56
Футбол
Прихвостень путина опозорился на весь мир заявлением об Усике
Прихвостень путина опозорился на весь мир заявлением об Усике
27.04.2026, 00:02 1
Бокс
Кристал Пэлас выступил с заявлением по поводу матча с Шахтером
Кристал Пэлас выступил с заявлением по поводу матча с Шахтером
26.04.2026, 08:22 1
Футбол
Девятая ракетка мира покинула супертурнир в Мадриде на стадии 1/16 финала
Девятая ракетка мира покинула супертурнир в Мадриде на стадии 1/16 финала
25.04.2026, 20:15 2
Теннис
Яремчук – герой Лиона. Роман оформил дубль, ткачи победили
Яремчук – герой Лиона. Роман оформил дубль, ткачи победили
25.04.2026, 17:57 24
Футбол
Кривбасс – Динамо – 5:6. История переписана. Видео голов и обзор матча
Кривбасс – Динамо – 5:6. История переписана. Видео голов и обзор матча
26.04.2026, 15:55 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем