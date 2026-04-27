В Норвегии требуют отменить Премию мира ФИФА, которую получил Трамп

Президент Норвежской футбольной ассоциации Лизе Клавенесс призвала отменить Премию мира ФИФА, которая была вручена президенту США Дональду Трампу, и заявила, что поддерживает этическую жалобу против президента ФИФА Джанни Инфантино.

Лизе Клавенесс, которая будет представлять свою федерацию на конгрессе ФИФА и входит в исполнительный комитет УЕФА, заявила, что организация должна сохранять «дистанцию вытянутой руки» от мировых лидеров.

Трамп получил Премию мира от Инфантино во время жеребьевки чемпионата мира этим летом в Вашингтоне 6 декабря.

О создании награды ФИФА объявила в ноябре – без предварительного одобрения со стороны совета ФИФА (Совета ФИФА) – с целью «отмечать лиц, которые совершили исключительные и выдающиеся действия ради мира и тем самым объединили людей во всем мире».

Клавенесс считает, что ФИФА, которая должна оставаться политически нейтральной, не имеет ни «мандата», ни ресурсов для вручения Премии мира.