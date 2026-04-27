В Норвегии требуют отменить Премию мира ФИФА, которую получил Трамп
Лизе Клавенесс считает, что организация должна быть дистанцирована от политиков
Президент Норвежской футбольной ассоциации Лизе Клавенесс призвала отменить Премию мира ФИФА, которая была вручена президенту США Дональду Трампу, и заявила, что поддерживает этическую жалобу против президента ФИФА Джанни Инфантино.
Лизе Клавенесс, которая будет представлять свою федерацию на конгрессе ФИФА и входит в исполнительный комитет УЕФА, заявила, что организация должна сохранять «дистанцию вытянутой руки» от мировых лидеров.
Трамп получил Премию мира от Инфантино во время жеребьевки чемпионата мира этим летом в Вашингтоне 6 декабря.
О создании награды ФИФА объявила в ноябре – без предварительного одобрения со стороны совета ФИФА (Совета ФИФА) – с целью «отмечать лиц, которые совершили исключительные и выдающиеся действия ради мира и тем самым объединили людей во всем мире».
Клавенесс считает, что ФИФА, которая должна оставаться политически нейтральной, не имеет ни «мандата», ни ресурсов для вручения Премии мира.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
