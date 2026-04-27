Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шестая травма в сезоне. Лидер Интера рискует пропустить финал Кубка Италии
Италия
27 апреля 2026, 19:05 |
Шестая травма в сезоне. Лидер Интера рискует пропустить финал Кубка Италии

Хакан Чалханоглу испытывает проблемы со здоровьем

Getty Images/Global Images Ukraine. Хакан Чалханоглу

Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу может пропустить финал Кубка Италии с «Лацио», который состоится 13 мая.

Турок не вышел на поле в матче Серии А против «Торино» (2:2), а во время обследования у него выявили мышечное перенапряжение (растяжение) камбаловидной мышцы левой ноги.

У Чалханоглу недавно уже были проблемы с камбаловидной мышцей, а в целом для полузащитника это уже шестая травма в сезоне.

Врачи будут контролировать ситуацию в ближайшие дни, но главная обеспокоенность клуба заключается в том, что Хакан может пропустить финал Кубка Италии против «Лацио».

Иван Чирко Источник: Sky Sport Italia
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем