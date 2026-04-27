Шестая травма в сезоне. Лидер Интера рискует пропустить финал Кубка Италии
Хакан Чалханоглу испытывает проблемы со здоровьем
Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу может пропустить финал Кубка Италии с «Лацио», который состоится 13 мая.
Турок не вышел на поле в матче Серии А против «Торино» (2:2), а во время обследования у него выявили мышечное перенапряжение (растяжение) камбаловидной мышцы левой ноги.
У Чалханоглу недавно уже были проблемы с камбаловидной мышцей, а в целом для полузащитника это уже шестая травма в сезоне.
Врачи будут контролировать ситуацию в ближайшие дни, но главная обеспокоенность клуба заключается в том, что Хакан может пропустить финал Кубка Италии против «Лацио».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
