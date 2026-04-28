Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Голкипер сборной Украины покинет свой клуб после завершения сезона 2025/26
Украина. Премьер лига
28 апреля 2026, 13:33 | Обновлено 28 апреля 2026, 13:34
Голкипер сборной Украины покинет свой клуб после завершения сезона 2025/26

Георгий Бущан, как и Олег Кудрик, не сумели навязать борьбу за место в стартовом составе «Полесья»

ФК Полесье Житомир. Георгий Бущан

Голкипер житомирского «Полесья» и сборной Украины Георгий Бущан покинет нынешний клуб после завершения сезона 2025/26, так как не сумел составить конкуренцию в борьбе за место в стартовом составе.

Опытный 31-летний вратарь играет в Премьер-лиге на правах аренды из саудовского «Аль-Шабаб», однако «волки» не планируют оформлять полноценный трансфер футболиста.

Ожидается, что «Полесье» покинет и 29-летний голкипер Олег Кудрик, который последний раз выходил на поле еще 31 августа прошлого года в матче четвертого тура чемпионата Украины.

Житомирский клуб продолжает поиски вратаря, который сможет составить конкуренцию первому номеру – в нынешнем сезоне в стартовом составе «Полесья» регулярно выходит Евгений Волынец.

Бущан провел один матч в Кубке Украины, в котором пропустил три мяча, а последний раз появлялся на поле во Второй лиге, где помог «Полесью-2» победить со счетом 3:0.

Полесье Житомир Георгий Бущан Олег Кудрик Евгений Волынец трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Николай Тытюк Источник: Игорь Цыганык
Оцените материал
(29)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем