Голкипер сборной Украины покинет свой клуб после завершения сезона 2025/26

Голкипер житомирского «Полесья» и сборной Украины Георгий Бущан покинет нынешний клуб после завершения сезона 2025/26, так как не сумел составить конкуренцию в борьбе за место в стартовом составе.

Опытный 31-летний вратарь играет в Премьер-лиге на правах аренды из саудовского «Аль-Шабаб», однако «волки» не планируют оформлять полноценный трансфер футболиста.

Ожидается, что «Полесье» покинет и 29-летний голкипер Олег Кудрик, который последний раз выходил на поле еще 31 августа прошлого года в матче четвертого тура чемпионата Украины.

Житомирский клуб продолжает поиски вратаря, который сможет составить конкуренцию первому номеру – в нынешнем сезоне в стартовом составе «Полесья» регулярно выходит Евгений Волынец.

Бущан провел один матч в Кубке Украины, в котором пропустил три мяча, а последний раз появлялся на поле во Второй лиге, где помог «Полесью-2» победить со счетом 3:0.