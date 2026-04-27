СЛЕСАР: «За долю секунды решил, что так буду бить»
Артем Слесар рассказал о своем шикарном голе
Автор победного гола в матче 25-го тура УПЛ «Заря» – «Верес» (2:0) Артем Слесар дал комментарий после игры.
– Насколько конкурентным был «Верес» против вас? Как легко далась вам эта победа?
– Мы полностью контролировали игру, у нас были атаки, мы хорошо выходили из-под прессинга. Можно по пальцам рук сосчитать, сколько моментов создал соперник. Это полностью заслуженная победа нашей команды.
– Ваш гол законный?
– Все голы законны, почему мой не может быть?
– Как вы так подстроились под мяч? Вы перед ударом понимали, что будете так складываться и пробивать? Казалось, что Горох не был готов к такому удару?
– Сыграл нестандартно. Через долю секунды решил, что так буду бить. Так сложилось, вот и хорошо.
– В карьере будут более красивые голы?
– Дай бог, чтобы были.
– Последний раз вы забивали против «Металлиста 1925», тогда также отличился Вантух. «Спаечка» сработала?
– Да.
– На чем акцентировал Виктор Скрипник внимание, зная, что «Верес» тяжело выходит из неприятных результатов в чемпионате? На что настраивал?
– Мы выходили просто победить. Нам требовалась только победа. В каждой игре нам нужно побеждать, сражаться и забирать три очка.
