СЛЕСАР: «За долю секунды решил, что так буду бить»

Автор победного гола в матче 25-го тура УПЛ «Заря» – «Верес» (2:0) Артем Слесар дал комментарий после игры.

– Насколько конкурентным был «Верес» против вас? Как легко далась вам эта победа?

– Мы полностью контролировали игру, у нас были атаки, мы хорошо выходили из-под прессинга. Можно по пальцам рук сосчитать, сколько моментов создал соперник. Это полностью заслуженная победа нашей команды.

– Ваш гол законный?

– Все голы законны, почему мой не может быть?

– Как вы так подстроились под мяч? Вы перед ударом понимали, что будете так складываться и пробивать? Казалось, что Горох не был готов к такому удару?

– Сыграл нестандартно. Через долю секунды решил, что так буду бить. Так сложилось, вот и хорошо.

– В карьере будут более красивые голы?

– Дай бог, чтобы были.

– Последний раз вы забивали против «Металлиста 1925», тогда также отличился Вантух. «Спаечка» сработала?

– Да.

– На чем акцентировал Виктор Скрипник внимание, зная, что «Верес» тяжело выходит из неприятных результатов в чемпионате? На что настраивал?

– Мы выходили просто победить. Нам требовалась только победа. В каждой игре нам нужно побеждать, сражаться и забирать три очка.