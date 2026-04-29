  4. Большой шок для Лионеля Месси. Реал выбрал нового главного тренера
Испания
29 апреля 2026, 01:32
332
0

Большой шок для Лионеля Месси. Реал выбрал нового главного тренера

Клуб может возглавить Лионель Скалони, переговоры начаты

29 апреля 2026, 01:32 |
332
0
Большой шок для Лионеля Месси. Реал выбрал нового главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Скалони

Мадридский «Реал» уже приступил к работе над будущим тренерским проектом и вышел на контакт с главным тренером сборной Аргентины Лионелем Скалони.

В клубе выбрали Скалони в качестве главного кандидата на замену нынешнего наставника Альваро Арбелоа.

Скалони работает с 2017 года в сборной Аргентины. За это время он дважды привел Аргентину к триумфу на Копа Америка, а также выиграл чемпионат мира 2022 года.

Скалони был признан лучшим футбольным тренером 2022 года. Контракт со сборной Аргентины истекает уже в конце этого года.

