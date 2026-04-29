Большой шок для Лионеля Месси. Реал выбрал нового главного тренера

Мадридский «Реал» уже приступил к работе над будущим тренерским проектом и вышел на контакт с главным тренером сборной Аргентины Лионелем Скалони.

В клубе выбрали Скалони в качестве главного кандидата на замену нынешнего наставника Альваро Арбелоа.

Скалони работает с 2017 года в сборной Аргентины. За это время он дважды привел Аргентину к триумфу на Копа Америка, а также выиграл чемпионат мира 2022 года.

Скалони был признан лучшим футбольным тренером 2022 года. Контракт со сборной Аргентины истекает уже в конце этого года.