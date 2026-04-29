Большой шок для Лионеля Месси. Реал выбрал нового главного тренера
Клуб может возглавить Лионель Скалони, переговоры начаты
Мадридский «Реал» уже приступил к работе над будущим тренерским проектом и вышел на контакт с главным тренером сборной Аргентины Лионелем Скалони.
В клубе выбрали Скалони в качестве главного кандидата на замену нынешнего наставника Альваро Арбелоа.
Скалони работает с 2017 года в сборной Аргентины. За это время он дважды привел Аргентину к триумфу на Копа Америка, а также выиграл чемпионат мира 2022 года.
Скалони был признан лучшим футбольным тренером 2022 года. Контракт со сборной Аргентины истекает уже в конце этого года.
Сергей Станиславович предложил кандидатуру Йовичевича, но денег не хватило
«Рейнджерс» потерпел сенсационное поражение в чемпионате и больше не является фаворитом на победу