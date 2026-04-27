27 апреля 2026, 14:17 | Обновлено 27 апреля 2026, 14:21
У Динамо новый рекордсмен-«джокер»

Андрей Ярмоленко забил 13-й мяч в УПЛ после выхода на замену

27 апреля 2026, 14:17 | Обновлено 27 апреля 2026, 14:21
642
0
У Динамо новый рекордсмен-«джокер»
ФК Динамо

Андрей Ярмоленко, сделав дубль в матче с «Кривбассом» (6:5), забил 13-й мяч в чемпионатах Украины после выхода на замену. Тем самым он стал новым рекордсменом-бомбардиром «скамейки» киевлян. Прежнее клубное достижение, совладельцами которого были Сергей Ребров, Максим Шацких и Андрей Шевченко, Ярмоленко превзошел на один гол.

К слову, среди «джокеров» больше мячей в УПЛ забили только Эдуарду, Евгений Селезнев и Луис Адриану.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие бомбардиры-джокеры чемпионатов Украины

Игрок

Клубы

Голы

1.

ЭДУАРДУ

Шахтер

22

2.

Евгений СЕЛЕЗНЕВ

Арсенал (1), Шахтер (5), Днепр (8), Колос (2)

16

3.

ЛУИС АДРИАНУ

Шахтер

14

4.

Сергей РЕБРОВ

Шахтер (1), Динамо (12)

13

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Динамо

13

6.

БРАНДАУ

Шахтер

12

Олег ГУСЕВ

Арсенал (1), Динамо (11)

12

Денис ОЛЕЙНИК

Динамо (1), Арсенал (2), Металлист (2),

12

Днепр (4), ЛНЗ (3)

Максим ШАЦКИХ

Динамо

12

Андрей ШЕВЧЕНКО

Динамо

12

