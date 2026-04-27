У Динамо новый рекордсмен-«джокер»
Андрей Ярмоленко забил 13-й мяч в УПЛ после выхода на замену
Андрей Ярмоленко, сделав дубль в матче с «Кривбассом» (6:5), забил 13-й мяч в чемпионатах Украины после выхода на замену. Тем самым он стал новым рекордсменом-бомбардиром «скамейки» киевлян. Прежнее клубное достижение, совладельцами которого были Сергей Ребров, Максим Шацких и Андрей Шевченко, Ярмоленко превзошел на один гол.
К слову, среди «джокеров» больше мячей в УПЛ забили только Эдуарду, Евгений Селезнев и Луис Адриану.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Лучшие бомбардиры-джокеры чемпионатов Украины
|
|
Игрок
|
Клубы
|
Голы
|
1.
|
ЭДУАРДУ
|
Шахтер
|
22
|
2.
|
Евгений СЕЛЕЗНЕВ
|
Арсенал (1), Шахтер (5), Днепр (8), Колос (2)
|
16
|
3.
|
ЛУИС АДРИАНУ
|
Шахтер
|
14
|
4.
|
Сергей РЕБРОВ
|
Шахтер (1), Динамо (12)
|
13
|
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
Динамо
|
13
|
6.
|
БРАНДАУ
|
Шахтер
|
12
|
|
Олег ГУСЕВ
|
Арсенал (1), Динамо (11)
|
12
|
|
Денис ОЛЕЙНИК
|
Динамо (1), Арсенал (2), Металлист (2),
|
12
|
|
|
Днепр (4), ЛНЗ (3)
|
|
|
Максим ШАЦКИХ
|
Динамо
|
12
|
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
Динамо
|
12
