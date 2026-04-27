У Динамо новый рекордсмен-«джокер»

Андрей Ярмоленко, сделав дубль в матче с «Кривбассом» (6:5), забил 13-й мяч в чемпионатах Украины после выхода на замену. Тем самым он стал новым рекордсменом-бомбардиром «скамейки» киевлян. Прежнее клубное достижение, совладельцами которого были Сергей Ребров, Максим Шацких и Андрей Шевченко, Ярмоленко превзошел на один гол.

К слову, среди «джокеров» больше мячей в УПЛ забили только Эдуарду, Евгений Селезнев и Луис Адриану.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие бомбардиры-джокеры чемпионатов Украины