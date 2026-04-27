Лидер Карпат: «Последнее дерби Львова было. Мы поставили точку»

Атакующий хавбек Карпат Ян Костенко слышал информацию о том, что Рух прекратит существование, поэтому матч УПЛ и победа 3:0 могли быть последними в рамках львовского дерби.

«Был важный матч, настраивались на этот поединок. Все знают ситуацию с Рухом. Возможно, это было последнее дерби во Львове. И мы настраивались, что будет последний матч с ними».

«Удалось поставить точку в этой истории. Но если у них все будет нормально, то встретимся в новом сезоне. Надеемся на это», – сказал Костенко.

Сообщается, что Рух сохранит академию, но профессиональный клуб исчезнет.