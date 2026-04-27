Динамо в четвертый раз в истории пропустило 30+ голов в одном сезоне УПЛ

27 апреля 2026, 11:31 |
Вспомним топ-10 сезонов Динамо с наибольшим количеством пропущенных мячей

Киевское Динамо в четвертый раз в своей истории пропустило более 30 голов в одном сезоне УПЛ.

Это случилось после пяти пропущенных мячей от Кривбасса.

По состоянию на данный момент, после 25 сыгранных туров в пассиве Динамо 31 пропущенный гол.

Только в трех сезонах УПЛ киевляне пропускали большее количество мячей, однако делали они это за большее количество матчей: 35 (2019/20), 33 (2013/14) и 33 (2016/17).

Топ-10 сезонов Динамо с наибольшим количеством пропущенных мячей в УПЛ

  • 35 – 2019/20 (32)
  • 33 – 2013/14 (28)
  • 33 – 2016/17 (32)
  • 31 – 2025/26 (25)
  • 28 – 2023/24 (30)
  • 26 – 2007/08 (30)
  • 25 – 2022/23 (30)
  • 25 – 2017/18 (32)
  • 24 – 2010/11 (30)
  • 24 – 1994/95 (34)

В скобках – количество сыгранных матчей в сезоне

Напомним, что Динамо еще сыграет 5 матчей в текущем сезоне. Соперниками киевлян будут Шахтер, ЛНЗ, Колос, Полтава и Кудровка.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Кривбасс - Динамо статистика
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
