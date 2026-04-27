Источник: Реалу готовы заплатить за Лунина 40 млн евро
Украинский вратарь может покинуть Мадрид
Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин летом вполне может сменить клубную прописку, сообщает Bernabeu Digital.
По информации источника, «сливочные» никогда не хотели отпускать 27-летнего вратаря, но и не закрывали дверь перед ним для ухода, понимая, что игрок такого уровня заслуживает играть чаще.
Отмечается, что летом украинец может покинуть «Сантьяго Бернабеу», ведь «Реалу» за него готовят потенциальное предложение в размере 40 миллионов евро.
Ранее испанский журналист Латиго Серрано оценил сезон Лунина в мадридском клубе.
