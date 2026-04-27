  4. Источник: Реалу готовы заплатить за Лунина 40 млн евро
27 апреля 2026, 11:04 | Обновлено 27 апреля 2026, 11:05
Источник: Реалу готовы заплатить за Лунина 40 млн евро

Украинский вратарь может покинуть Мадрид

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин летом вполне может сменить клубную прописку, сообщает Bernabeu Digital.

По информации источника, «сливочные» никогда не хотели отпускать 27-летнего вратаря, но и не закрывали дверь перед ним для ухода, понимая, что игрок такого уровня заслуживает играть чаще.

Отмечается, что летом украинец может покинуть «Сантьяго Бернабеу», ведь «Реалу» за него готовят потенциальное предложение в размере 40 миллионов евро.

Ранее испанский журналист Латиго Серрано оценил сезон Лунина в мадридском клубе.

Золотая кормушка. У Реала большая проблема с ненужными ему игроками
Антон Романенко Источник: Bernabéu Digital
Судакову нашли новый клуб после игнора от Моуриньо в Бенфике
40 це навіть забагато, але в будь-якому разі йому треба міняти команду, бо реал вже зараз думає про омолодження цієї позиції.
Мабуть саме джерело хоче заплатити. Чи ні ?
це дуже багато для слабкого вратаря
Девятая ракетка мира покинула супертурнир в Мадриде на стадии 1/16 финала
Украинский боксер с разбитым носом нокаутировал супертяжа в бою за титул
Матч года в УПЛ. Динамо и Кривбасс забили 11 мячей на двоих
Ребров отправился на переговоры с одним из самых титулованных клубов страны
Миллер победил в Лас-Вегасе и стал претендентом для Усика или Гассиева
Кристал Пэлас выступил с заявлением по поводу матча с Шахтером
Офсайд Венгера заработал. В Канаде уже засчитывают голы по новым правилам
Йожеф Сабо дал комментарий к матчу Кривбасс – Динамо после счета 5:6
