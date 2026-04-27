Буковина определилась с домашними аренами на матчи Украинской Премьер-лиги

Представитель Первой лиги – черновицкая «Буковина» – определилась с двумя стадионами, где будет проводить свои домашние матчи после выхода в элитный дивизион.

«Буковина» официально обеспечила себе участие в Премьер-лиге в следующем сезоне, поэтому клуб решил заявить две арены – стадион «Украина» во Львове и Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича.

По информации журналиста и инсайдера Игоря Бурбаса, арена в Черновцах еще не готова к соревнованиям Премьер-лиги. До сентября «Буковина» планирует установить свет на своем стадионе и решить проблемы с подогревом поля.

Подопечные Сергея Шищенко набрали 69 баллов и продолжают занимать первое место в турнирной таблице. Черновицкий клуб опережает ближайшего преследователя на 15 пунктов.

«Буковина» намерена серьезно усилиться после завершения нынешнего сезона – известно о договоренности с капитаном криворожского «Кривбасса» Максимом Задеракой.