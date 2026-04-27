ФОТО. Мужчину нашли мертвым в туалете стадиона топ-клуба

Мужчину обнаружили мертвым в туалете стадиона «Шальке» – «Велтинс-Арене». Его нашли уборщики на следующий день после посещения мероприятия.

По данным Bild, следствие считает, что у 65-летнего мужчины, вероятно, произошло резкое ухудшение самочувствия. Смерть не рассматривается как криминальная, однако полицию удивляет, что его исчезновение никто не заметил.

Клуб выразил соболезнования и сотрудничает с правоохранителями.

Тем временем «Шальке» лидирует в Бундеслиге 2 (64 очка), выиграв матч против «Падерборна» со счетом 2:3.