Киву боялся провала Интера даже после 2:0 против Торино
Кристиан Киву отметил силу «Торино» в матче 34-го тура Серии А
В воскресенье «Интер» вел 2:0 в матче с «Торино» и упустил победу, отложив завоевание чемпионского титула.
«Есть сожаление. Игра была в наших руках, и мы выдержали натиск соперника в последние минуты», – сказал главный тренер миланцев Кристиан Киву после игры. «Первый гол нас напугал, а второй стал следствием. Мы пытались отреагировать и вырвать победу, но в таких матчах есть риск проиграть, поэтому нужно отдать должное «Торино»: соперник не сдавался и верил в себя до конца».
За четыре тура до конца сезона «Интер» на 10 очков опережает «Наполи».
