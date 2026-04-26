Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Киву боялся провала Интера даже после 2:0 против Торино
Италия
26 апреля 2026, 23:10 |
Киву боялся провала Интера даже после 2:0 против Торино

Кристиан Киву отметил силу «Торино» в матче 34-го тура Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Киву

В воскресенье «Интер» вел 2:0 в матче с «Торино» и упустил победу, отложив завоевание чемпионского титула.

«Есть сожаление. Игра была в наших руках, и мы выдержали натиск соперника в последние минуты», – сказал главный тренер миланцев Кристиан Киву после игры. «Первый гол нас напугал, а второй стал следствием. Мы пытались отреагировать и вырвать победу, но в таких матчах есть риск проиграть, поэтому нужно отдать должное «Торино»: соперник не сдавался и верил в себя до конца».

За четыре тура до конца сезона «Интер» на 10 очков опережает «Наполи».

Кристиан Киву Торино Интер Милан Серия A чемпионат Италии по футболу
Руслан Полищук Источник: Football-Italia
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем