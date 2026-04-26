Ярмоленко «округлил» свой рекорд УПЛ
Хавбек «Динамо» сделал 20-й дубль в чемпионатах Украины
В матче с «Кривбассом» (6:5) 36-летний хавбек «Динамо» Андрей Ярмоленко сделал 20-й дубль в чемпионатах Украины, «округлив» тем самым свой рекорд УПЛ. 8 раз Андрей забивал по два мяча за игру на своем поле и 12 - в гостях. По два автографа за матч Ярмоленко поставил в воротах 14 клубов элитного дивизиона. При этом чаще других «огорчал» голкиперов «Волыни» - 4 раза, «Александрии», донецкого «Металлурга» и «Черноморца» – по 2.
К слову, Андрей сделал дубль в поединке с криворожцами через 16 лет 23 дня после премьерного в апреле 2010 года, побив без малого на год рекорд украинских чемпионатов Александра Гладкого.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Игроки, сделавшие наибольшее количество дублей в чемпионатах Украины
Игрок
Клубы
Дубли
1.
Андрей ЯРМОЛЕНКО
Динамо
20
2.
Александр ГЛАДКИЙ
Харьков (1), Шахтер (8), Днепр (1), Карпаты (3),
18
Черноморец (1), Заря (4)
Марко ДЕВИЧ
Волынь (1), Металлист (17)
18
Сергей РЕБРОВ
Шахтер (2), Динамо (16)
18
Евгений СЕЛЕЗНЕВ
Арсенал (3), Шахтер (5), Днепр (10)
18
ЖУНИОР МОРАЕС
Металлург Д (9), Динамо (1), Шахтер (7)
17
АЛЕКС ТЕЙШЕЙРА
Шахтер
16
Виктор ЛЕОНЕНКО
Динамо (14), ЦСКА (1)
15
ЛУИС АДРИАНУ
Шахтер
15
Максим ШАЦКИХ
Динамо (13), Арсенал (2)
15
Андрей ШЕВЧЕНКО
Динамо
15
Наибольшие интервалы между первым и последним дублем в чемпионатах Украины
Интервал
Игрок
Первый дубль
Последний дубль
|
16 лет 23 дня
Андрей ЯРМОЛЕНКО
Динамо
03.04.2010
Динамо
26.04.2026
15 лет 30 дней
Александр ГЛАДКИЙ
Харьков
01.10.2006
Заря
31.10.2021
15 лет 14 дней
Сергей РЕБРОВ
Шахтер
18.03.1992
Динамо
01.04.2007
14 лет 1 день
Андрей ШЕВЧЕНКО
Динамо
13.04.1996
Динамо
14.04.2010
13 лет104 дня
Сергей МИЗИН
Динамо
23.04.1993
Арсенал
05.08.2006
13 лет 45 дней
Руслан ФОМИН
Металлист
05.05.2007
Мариуполь
19.06.2020
12 лет74 дня
Максим ШАЦКИХ
Динамо
16.05.2000
Арсенал
29.07.2012
11 лет 97 дней
Олег ГУСЕВ
Динамо
29.08.2004
Динамо
04.12.2015
10 лет 213 дней
Валентин ПОЛТАВЕЦ
Металлург З
06.04.1996
Черноморец
05.11.2006
10 лет 183 дня
Владимир МУСОЛИТИН
Одесса
10.05.1992
Кривбасс
09.11.2002
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Аль-Ахли Джидда забил победный гол в ворота клуба Матида Зельвия на 96-й мин
Вскоре игра в футбол может всерьез измениться, и болельщикам нужно быть к этому готовыми