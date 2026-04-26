Ярмоленко «округлил» свой рекорд УПЛ

В матче с «Кривбассом» (6:5) 36-летний хавбек «Динамо» Андрей Ярмоленко сделал 20-й дубль в чемпионатах Украины, «округлив» тем самым свой рекорд УПЛ. 8 раз Андрей забивал по два мяча за игру на своем поле и 12 - в гостях. По два автографа за матч Ярмоленко поставил в воротах 14 клубов элитного дивизиона. При этом чаще других «огорчал» голкиперов «Волыни» - 4 раза, «Александрии», донецкого «Металлурга» и «Черноморца» – по 2.

К слову, Андрей сделал дубль в поединке с криворожцами через 16 лет 23 дня после премьерного в апреле 2010 года, побив без малого на год рекорд украинских чемпионатов Александра Гладкого.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, сделавшие наибольшее количество дублей в чемпионатах Украины

Игрок Клубы Дубли 1. Андрей ЯРМОЛЕНКО Динамо 20 2. Александр ГЛАДКИЙ Харьков (1), Шахтер (8), Днепр (1), Карпаты (3), 18 Черноморец (1), Заря (4) Марко ДЕВИЧ Волынь (1), Металлист (17) 18 Сергей РЕБРОВ Шахтер (2), Динамо (16) 18 Евгений СЕЛЕЗНЕВ Арсенал (3), Шахтер (5), Днепр (10) 18 6. ЖУНИОР МОРАЕС Металлург Д (9), Динамо (1), Шахтер (7) 17 7. АЛЕКС ТЕЙШЕЙРА Шахтер 16 8. Виктор ЛЕОНЕНКО Динамо (14), ЦСКА (1) 15 ЛУИС АДРИАНУ Шахтер 15 Максим ШАЦКИХ Динамо (13), Арсенал (2) 15 Андрей ШЕВЧЕНКО Динамо 15

Наибольшие интервалы между первым и последним дублем в чемпионатах Украины