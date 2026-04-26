Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Ярмоленко «округлил» свой рекорд УПЛ
Украина. Премьер лига
26 апреля 2026, 21:39 | Обновлено 26 апреля 2026, 21:41
645
0

Ярмоленко «округлил» свой рекорд УПЛ

Хавбек «Динамо» сделал 20-й дубль в чемпионатах Украины

26 апреля 2026, 21:39 | Обновлено 26 апреля 2026, 21:41
645
0
Ярмоленко «округлил» свой рекорд УПЛ
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

В матче с «Кривбассом» (6:5) 36-летний хавбек «Динамо» Андрей Ярмоленко сделал 20-й дубль в чемпионатах Украины, «округлив» тем самым свой рекорд УПЛ. 8 раз Андрей забивал по два мяча за игру на своем поле и 12 - в гостях. По два автографа за матч Ярмоленко поставил в воротах 14 клубов элитного дивизиона. При этом чаще других «огорчал» голкиперов «Волыни» - 4 раза, «Александрии», донецкого «Металлурга» и «Черноморца» – по 2.

К слову, Андрей сделал дубль в поединке с криворожцами через 16 лет 23 дня после премьерного в апреле 2010 года, побив без малого на год рекорд украинских чемпионатов Александра Гладкого.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, сделавшие наибольшее количество дублей в чемпионатах Украины

Игрок

Клубы

Дубли

1.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Динамо

20

2.

Александр ГЛАДКИЙ

Харьков (1), Шахтер (8), Днепр (1), Карпаты (3),

18

Черноморец (1), Заря (4)

Марко ДЕВИЧ

Волынь (1), Металлист (17)

18

Сергей РЕБРОВ

Шахтер (2), Динамо (16)

18

Евгений СЕЛЕЗНЕВ

Арсенал (3), Шахтер (5), Днепр (10)

18

6.

ЖУНИОР МОРАЕС

Металлург Д (9), Динамо (1), Шахтер (7)

17

7.

АЛЕКС ТЕЙШЕЙРА

Шахтер

16

8.

Виктор ЛЕОНЕНКО

Динамо (14), ЦСКА (1)

15

ЛУИС АДРИАНУ

Шахтер

15

Максим ШАЦКИХ

Динамо (13), Арсенал (2)

15

Андрей ШЕВЧЕНКО

Динамо

15

Наибольшие интервалы между первым и последним дублем в чемпионатах Украины

Интервал

Игрок

Первый дубль

Последний дубль

Клуб

Дата

Клуб

Дата

16 лет 23 дня

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Динамо

03.04.2010

Динамо

26.04.2026

15 лет 30 дней

Александр ГЛАДКИЙ

Харьков

01.10.2006

Заря

31.10.2021

15 лет 14 дней

Сергей РЕБРОВ

Шахтер

18.03.1992

Динамо

01.04.2007

14 лет 1 день

Андрей ШЕВЧЕНКО

Динамо

13.04.1996

Динамо

14.04.2010

13 лет104 дня

Сергей МИЗИН

Динамо

23.04.1993

Арсенал

05.08.2006

13 лет 45 дней

Руслан ФОМИН

Металлист

05.05.2007

Мариуполь

19.06.2020

12 лет74 дня

Максим ШАЦКИХ

Динамо

16.05.2000

Арсенал

29.07.2012

11 лет 97 дней

Олег ГУСЕВ

Динамо

29.08.2004

Динамо

04.12.2015

10 лет 213 дней

Валентин ПОЛТАВЕЦ

Металлург З

06.04.1996

Черноморец

05.11.2006

10 лет 183 дня

Владимир МУСОЛИТИН

Одесса

10.05.1992

Кривбасс

09.11.2002

цифры и факты Андрей Ярмоленко Динамо Киев Украинская Премьер-лига Мнение эксперта
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем