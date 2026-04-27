СУРКИС: «Это не понравится ни футболистам Динамо, ни тренеру»
Президент клуба объяснил, почему никогда не звонит в раздевалку
Президент «Динамо» Игорь Суркис объяснил, почему никогда не звонит в раздевалку — ни в перерыве, ни после матча.
– Болельщики полушутя предполагали, что, возможно, это был тот матч, когда президент клуба должен позвонить в раздевалку команды в перерыве. Не было ли у вас таких мыслей на фоне того, что вы видели в первом тайме?
– Я никогда не звоню в раздевалку – ни в перерыве, ни после матча, когда нет хорошего результата. Потому что под влиянием эмоций можно сделать такие вещи, которые не понравятся ни футболистам, ни тренерам. Я в футболе более 30 лет и понимаю, что нужно делать в той или иной ситуации.
Поэтому надеюсь, что и тренеры, и игроки сделают выводы, и мы больше не будем видеть таких рекордов в будущем. Мне будет приятно, когда моя команда будет забивать пять-шесть голов, но не пропускать столько.
