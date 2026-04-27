  4. СУРКИС: «Это не понравится ни футболистам Динамо, ни тренеру»
СУРКИС: «Это не понравится ни футболистам Динамо, ни тренеру»

Президент клуба объяснил, почему никогда не звонит в раздевалку

ФК Динамо. Игорь Суркис

Президент «Динамо» Игорь Суркис объяснил, почему никогда не звонит в раздевалку — ни в перерыве, ни после матча.

– Болельщики полушутя предполагали, что, возможно, это был тот матч, когда президент клуба должен позвонить в раздевалку команды в перерыве. Не было ли у вас таких мыслей на фоне того, что вы видели в первом тайме?

– Я никогда не звоню в раздевалку – ни в перерыве, ни после матча, когда нет хорошего результата. Потому что под влиянием эмоций можно сделать такие вещи, которые не понравятся ни футболистам, ни тренерам. Я в футболе более 30 лет и понимаю, что нужно делать в той или иной ситуации.

Поэтому надеюсь, что и тренеры, и игроки сделают выводы, и мы больше не будем видеть таких рекордов в будущем. Мне будет приятно, когда моя команда будет забивать пять-шесть голов, но не пропускать столько.

По теме:
ШАНДРУК: «Ничего нового не увидели, но у Зари есть определенный класс»
Источник: Скрипник планирует летом продолжить карьеру в Европе
СКРИПНИК: «Не нужно гневить бога, мы довольны»
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Повторил Нещерета. Грубая ошибка вратаря в матче УПЛ
Футбол | 27 апреля 2026, 17:16 0
ВИДЕО. Повторил Нещерета. Грубая ошибка вратаря в матче УПЛ
ВИДЕО. Повторил Нещерета. Грубая ошибка вратаря в матче УПЛ

Вантух ударил, Горох пропустил

Игорь СУРКИС: «Как можно заканчивать карьеру, когда...»
Футбол | 27 апреля 2026, 07:44 10
Игорь СУРКИС: «Как можно заканчивать карьеру, когда...»
Игорь СУРКИС: «Как можно заканчивать карьеру, когда...»

Президент киевлян ответил на вопросы после матча с «Кривбассом»

Костюк разгромила пятую ракетку и вышла в 1/8 финала тысячника в Мадриде
Теннис | 26.04.2026, 18:05
Костюк разгромила пятую ракетку и вышла в 1/8 финала тысячника в Мадриде
Костюк разгромила пятую ракетку и вышла в 1/8 финала тысячника в Мадриде
Шахтер нацелился на футболиста сборной Украины, который играет за Полесье
Футбол | 27.04.2026, 10:01
Шахтер нацелился на футболиста сборной Украины, который играет за Полесье
Шахтер нацелился на футболиста сборной Украины, который играет за Полесье
Источник сообщил зарплату, которую Малиновский будет получать в Турции
Футбол | 27.04.2026, 08:53
Источник сообщил зарплату, которую Малиновский будет получать в Турции
Источник сообщил зарплату, которую Малиновский будет получать в Турции
Популярные новости
Яремчук – герой Лиона. Роман оформил дубль, ткачи победили
Яремчук – герой Лиона. Роман оформил дубль, ткачи победили
25.04.2026, 17:57 24
Футбол
Судакову нашли новый клуб после игнора от Моуриньо в Бенфике
Судакову нашли новый клуб после игнора от Моуриньо в Бенфике
26.04.2026, 12:33 3
Футбол
«Кто это такой?» В США наехали на Усика за его решение
«Кто это такой?» В США наехали на Усика за его решение
26.04.2026, 08:02
Бокс
Реал получил официальное предложение о трансфере Лунина
Реал получил официальное предложение о трансфере Лунина
27.04.2026, 09:28 3
Футбол
ФОТО. Распалась одна из самых известных пар в мировом теннисе
ФОТО. Распалась одна из самых известных пар в мировом теннисе
26.04.2026, 02:39 1
Теннис
Матч года в УПЛ. Динамо и Кривбасс забили 11 мячей на двоих
Матч года в УПЛ. Динамо и Кривбасс забили 11 мячей на двоих
26.04.2026, 15:45 210
Футбол
Миллер победил в Лас-Вегасе и стал претендентом для Усика или Гассиева
Миллер победил в Лас-Вегасе и стал претендентом для Усика или Гассиева
26.04.2026, 09:41 1
Бокс
Кривбасс – Динамо – 5:6. История переписана. Видео голов и обзор матча
Кривбасс – Динамо – 5:6. История переписана. Видео голов и обзор матча
26.04.2026, 15:55 7
Футбол
