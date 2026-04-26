Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. До повторения рекорда Динамо и Кривбассу не хватило одного гола
Украина. Премьер лига
26 апреля 2026, 21:00 | Обновлено 26 апреля 2026, 21:04
В двух встречах между собой в сезоне-2025/26 игроки «Динамо» и «Кривбасса» забили совместными усилиями 15 голов. 4 взятия ворот было зафиксировано в Киеве (4:0) и 11, больше, чем в любом другом матче, – в Кривом Роге (6:5). Этот результат всего на один гол уступает рекорду чемпионатов Украины, установленному в поединках динамовцев с тернопольской «Нивой» в сезоне-2000/01.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые результативные пары команд в одном чемпионате

Голы

Сезон

Пара

Счета

16

2000/01

Нива Т - Динамо

3:7 (д)

0:6 (г)

15

2011/12

Ворскла - Металлург Д

4:2 (д)

3:6 (г)

15

2014/15

Шахтер - Говерла

4:1 (д)

7:3 (г)

15

2025/26

Динамо - Кривбасс

4:0 (д)

6:5 (г)

14

2010/11

Динамо - Ильичевец

9:0 (д)

2:3 (г)

14

2015/16

Металлист - Шахтер

0:5 (д)

1:8 (г)
цифры и факты Украинская Премьер-лига Динамо Киев Кривбасс Кривой Рог Мнение эксперта
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем