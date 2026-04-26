До повторения рекорда Динамо и Кривбассу не хватило одного гола
В двух матчах УПЛ-2025/26 «Динамо» и «Кривбасс» забили на пару 15 мячей
В двух встречах между собой в сезоне-2025/26 игроки «Динамо» и «Кривбасса» забили совместными усилиями 15 голов. 4 взятия ворот было зафиксировано в Киеве (4:0) и 11, больше, чем в любом другом матче, – в Кривом Роге (6:5). Этот результат всего на один гол уступает рекорду чемпионатов Украины, установленному в поединках динамовцев с тернопольской «Нивой» в сезоне-2000/01.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые результативные пары команд в одном чемпионате
|
Голы
|
Сезон
|
Пара
|
Счета
|
|
16
|
2000/01
|
Нива Т - Динамо
|
3:7 (д)
|
0:6 (г)
|
15
|
2011/12
|
Ворскла - Металлург Д
|
4:2 (д)
|
3:6 (г)
|
15
|
2014/15
|
Шахтер - Говерла
|
4:1 (д)
|
7:3 (г)
|
15
|
2025/26
|
Динамо - Кривбасс
|
4:0 (д)
|
6:5 (г)
|
14
|
2010/11
|
Динамо - Ильичевец
|
9:0 (д)
|
2:3 (г)
|
14
|
2015/16
|
Металлист - Шахтер
|
0:5 (д)
|
1:8 (г)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
