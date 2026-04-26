Наше будущее. Украинский футболист получил награду за сезон в Англии
«Линкольн Сити» отметил старания Ивана Варфоломеева
Украинский футболист Иван Варфоломеев получил индивидуальную награду от английского клуба «Линкольн Сити» за успешный сезон в Первой лиге.
Команда вместе с украинцем набрала 100 очков за один тур до завершения сезона и выиграла Первую лигу.
Впервые с 1961 года «Линкольн Сити» сыграет в Чемпионшипе – и в этом есть заслуга Ивана.
Усилия Варфоломеева отметил президент «Линкольн Сити», вручив украинцу награду как лучшему молодому игроку сезона.
На счету украинца в этом сезоне 35 матчей за английский клуб, один гол и три ассиста.
