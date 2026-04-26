Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
26 апреля 2026, 22:55 | Обновлено 26 апреля 2026, 22:56
Наше будущее. Украинский футболист получил награду за сезон в Англии

«Линкольн Сити» отметил старания Ивана Варфоломеева

Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Варфоломеев

Украинский футболист Иван Варфоломеев получил индивидуальную награду от английского клуба «Линкольн Сити» за успешный сезон в Первой лиге.

Команда вместе с украинцем набрала 100 очков за один тур до завершения сезона и выиграла Первую лигу.

Впервые с 1961 года «Линкольн Сити» сыграет в Чемпионшипе – и в этом есть заслуга Ивана.

Усилия Варфоломеева отметил президент «Линкольн Сити», вручив украинцу награду как лучшему молодому игроку сезона.

На счету украинца в этом сезоне 35 матчей за английский клуб, один гол и три ассиста.

ФОТО. Наше будущее. Украинский футболист получил награду за сезон в Англии

Микель АРТЕТА: «Они сделали 5 замен, а ощущение, что 10»
Украинец выиграл чемпионат Англии. Команда поднялась в Чемпионшип
Источник: Салах уже сыграл свой последний матч за Ливерпуль
Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
Матч года в УПЛ. Динамо и Кривбасс забили 11 мячей на двоих
Ребров отправился на переговоры с одним из самых титулованных клубов страны
Тони Беллью откровенно ответил, кто победит Усика
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины закончила турнир невероятным матчем
Руслан Ротань принял решение относительно сборной Украины
Александр УСИК: «Вот эта дата, когда я завершу карьеру»
Вратарь отказался от украинского гражданства и нашел клуб в россии
В Британии выступили с наглым требованием к Усику
Игрок Динамо, которого игнорирует Костюк – цель для 18-кратного чемпиона
