Малиновский не спас. Дженоа дома проиграл Комо

В воскресенье, 26 апреля 2026 года, состоялся матч 34-го тура Серии А между «Дженоа» и «Комо».

Игра прошла на стадионе «Стадио Луиджи Феррарис» в Генуе и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский полузащитник «гриффонов» Руслан Малиновский начал игру на скамейке запасных и вышел на поле спасать матч при счете 0:2 лишь на 70-й минуте, но не успел помочь команде избежать поражения.

Серия А 2025/26. 34-й тур, 26 апреля

Дженоа – Комо – 0:2

Голы: Дувикас, 10, Диао, 68

Фиорентина – Сассуоло – 0:0

Getty Images/Global Images Ukraine

