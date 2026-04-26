Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Малиновский не спас. Дженоа дома проиграл Комо
Чемпионат Италии
Дженоа
26.04.2026 16:00 – FT 0 : 2
Комо
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
26 апреля 2026, 18:05 | Обновлено 26 апреля 2026, 18:08
544
0

Малиновский не спас. Дженоа дома проиграл Комо

Матч завершился со счетом 2:0

Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 26 апреля 2026 года, состоялся матч 34-го тура Серии А между «Дженоа» и «Комо».

Игра прошла на стадионе «Стадио Луиджи Феррарис» в Генуе и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский полузащитник «гриффонов» Руслан Малиновский начал игру на скамейке запасных и вышел на поле спасать матч при счете 0:2 лишь на 70-й минуте, но не успел помочь команде избежать поражения.

Серия А 2025/26. 34-й тур, 26 апреля

Дженоа – Комо – 0:2
Голы: Дувикас, 10, Диао, 68

Фиорентина – Сассуоло – 0:0

События матча

68’
ГОЛ ! Мяч забил Ассан Диао (Комо), асcист Максенс Какере.
10’
ГОЛ ! Мяч забил Анастасиос Дувикас (Комо), асcист Лукаш Да Кунья.
По теме:
ВИДЕО. Лукас Феррейра удвоил преимущество Шахтера над Кудровкой
ВИДЕО. Полесье выиграло первый тайм у Оболони благодаря голу Сарапия
Полесье – Оболонь. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Серия A Дженоа чемпионат Италии по футболу Руслан Малиновский Комо Ассан Диао Анастасиос Дувикас видео голов и обзор фото Фиорентина Сассуоло
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЛНЗ – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 26 апреля 2026, 13:20 40
ЛНЗ – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ЛНЗ – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Два раненных зверя

Ярмоленко забил 120 и 121 гол в УПЛ. Сколько осталось до рекорда Шацких?
Футбол | 26 апреля 2026, 15:47 8
Ярмоленко забил 120 и 121 гол в УПЛ. Сколько осталось до рекорда Шацких?
Ярмоленко забил 120 и 121 гол в УПЛ. Сколько осталось до рекорда Шацких?

Вингер киевского «Динамо» оформил дубль в ворота «Кривбасса» в матче 25-го тура

Украинец выиграл чемпионат Англии. Команда поднялась в Чемпионшип
Футбол | 26.04.2026, 17:51
Украинец выиграл чемпионат Англии. Команда поднялась в Чемпионшип
Украинец выиграл чемпионат Англии. Команда поднялась в Чемпионшип
Вернидуба наказали в Азербайджане. Тренера отстранили от футбола
Футбол | 26.04.2026, 10:05
Вернидуба наказали в Азербайджане. Тренера отстранили от футбола
Вернидуба наказали в Азербайджане. Тренера отстранили от футбола
Судакову нашли новый клуб после игнора от Моуриньо в Бенфике
Футбол | 26.04.2026, 12:33
Судакову нашли новый клуб после игнора от Моуриньо в Бенфике
Судакову нашли новый клуб после игнора от Моуриньо в Бенфике
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Клопп выдвинул условие по Лунину для своего прихода в Реал
Клопп выдвинул условие по Лунину для своего прихода в Реал
25.04.2026, 04:32 5
Футбол
Решение принято. Динамо назвало цену, за которую продаст Пономаренко
Решение принято. Динамо назвало цену, за которую продаст Пономаренко
25.04.2026, 07:47 64
Футбол
Костюк разгромила Путинцеву и вышла в 1/16 финала супертурнира в Мадриде
Костюк разгромила Путинцеву и вышла в 1/16 финала супертурнира в Мадриде
24.04.2026, 18:05 29
Теннис
Ребров отправился на переговоры с одним из самых титулованных клубов страны
Ребров отправился на переговоры с одним из самых титулованных клубов страны
25.04.2026, 13:51 3
Футбол
Офсайд Венгера заработал. В Канаде уже засчитывают голы по новым правилам
Офсайд Венгера заработал. В Канаде уже засчитывают голы по новым правилам
26.04.2026, 13:17 25
Футбол
Кривбасс – Динамо – 5:6. История переписана. Видео голов и обзор матча
Кривбасс – Динамо – 5:6. История переписана. Видео голов и обзор матча
26.04.2026, 15:55 6
Футбол
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
25.04.2026, 04:02
Бокс
Ребров выбрал клуб, который возглавит после ухода из сборной Украины
Ребров выбрал клуб, который возглавит после ухода из сборной Украины
25.04.2026, 08:47 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем