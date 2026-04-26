Малиновский не спас. Дженоа дома проиграл Комо
Матч завершился со счетом 2:0
В воскресенье, 26 апреля 2026 года, состоялся матч 34-го тура Серии А между «Дженоа» и «Комо».
Игра прошла на стадионе «Стадио Луиджи Феррарис» в Генуе и завершилась победой гостей со счётом 2:0.
Украинский полузащитник «гриффонов» Руслан Малиновский начал игру на скамейке запасных и вышел на поле спасать матч при счете 0:2 лишь на 70-й минуте, но не успел помочь команде избежать поражения.
Серия А 2025/26. 34-й тур, 26 апреля
Дженоа – Комо – 0:2
Голы: Дувикас, 10, Диао, 68
Фиорентина – Сассуоло – 0:0
