Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Утрехт пропустил 5 голов, Степанов не доиграл даже первый тайм
Чемпионат Нидерландов
Эксельсиор
26.04.2026 13:15 – FT 5 : 0
Утрехт
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Нидерланды
26 апреля 2026, 16:54 |
585
0

Утрехт пропустил 5 голов, Степанов не доиграл даже первый тайм

Ничего не получилось ни у украинца, ни у его команды

26 апреля 2026, 16:54 |
585
0
Утрехт пропустил 5 голов, Степанов не доиграл даже первый тайм
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Степанов

Матч 31-го тура чемпионата Нидерландов «Эксельсиор» – «Утрехт» закончился провалом для гостей, за которых играет форвард Артем Степанов. Финальный свисток прозвучал при счете 5:0. 12-й матч украинца в Эредивизи не улучшил его показатели в турнире (четыре гола и ассист). Более того, Степанова заменили при счете 2:0 на 42-й минуте.

«Утрехт» идет восьмым в таблице и может попасть в плей-офф Лиги конференций.

Эридивизи. 31-й тур. 26 апреля.

«Эксельсиор» – «Утрехт» – 5:0

Голы: Науйокс, 11, Фернандес Санчес, 36, 55, Егоян, 69, Хартьес, 90.

По теме:
Эксельсиор Утрехт Артем Степанов чемпионат Нидерландов по футболу
Руслан Полищук
Руслан Полищук Sport.ua
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем