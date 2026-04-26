Утрехт пропустил 5 голов, Степанов не доиграл даже первый тайм
Ничего не получилось ни у украинца, ни у его команды
Матч 31-го тура чемпионата Нидерландов «Эксельсиор» – «Утрехт» закончился провалом для гостей, за которых играет форвард Артем Степанов. Финальный свисток прозвучал при счете 5:0. 12-й матч украинца в Эредивизи не улучшил его показатели в турнире (четыре гола и ассист). Более того, Степанова заменили при счете 2:0 на 42-й минуте.
«Утрехт» идет восьмым в таблице и может попасть в плей-офф Лиги конференций.
Эридивизи. 31-й тур. 26 апреля.
«Эксельсиор» – «Утрехт» – 5:0
Голы: Науйокс, 11, Фернандес Санчес, 36, 55, Егоян, 69, Хартьес, 90.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
