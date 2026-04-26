Украина. Премьер лига26 апреля 2026, 15:44 | Обновлено 26 апреля 2026, 15:45
Мендоса стал автором 14-го покера в истории УПЛ
Венесуэлец стал первым в истории игроком, совершившим это против Динамо
24-летний венесуэльский форвард Кривбасса Глейкер Мендоса стал автором 14-го покера в истории УПЛ.
Произошло это в 25 туре в игре против Динамо.
Интересным фактом является то, что Мендоса стал первым, кто совершил это в поединке против киевлян.
Игроки, которые забивали 4 гола в одном матче УПЛ
- 1992, Юрий Гудыменко (Таврия), против Темпа
- 1996, Сергей Ребров (Динамо), против Кривбасса
- 1997, Олег Матвеев (Шахтер), против Торпедо
- 1997, Александр Гайдаш (Таврия), против Торпедо
- 1999, Иван Гецко (Карпаты), против Днепра
- 2000, Иван Гецко (Кривбасс), против Нивы Т.
- 2000, Георгий Деметрадзе (Динамо), против Нивы Т.
- 2005, Брандау (Шахтер), против Металлиста
- 2010, Артём Милевский (Динамо), против Ильичевца
- 2014, Матеус (Днепр), против Волыни
- 2015, Евгений Селезнев (Днепр), против Стали Д.
- 2017, Станислав Кулиш (Александрия), против Волыни
- 2024, Георгий Судаков (Шахтер), против ЛНЗ
- 2026, Глейкер Мендоса (Кривбасс), против Динамо
