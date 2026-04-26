  4. Мендоса стал автором 14-го покера в истории УПЛ
Украина. Премьер лига
26 апреля 2026, 15:44 | Обновлено 26 апреля 2026, 15:45
Мендоса стал автором 14-го покера в истории УПЛ

Венесуэлец стал первым в истории игроком, совершившим это против Динамо

ФК Кривбасс. Глейкер Мендоса

24-летний венесуэльский форвард Кривбасса Глейкер Мендоса стал автором 14-го покера в истории УПЛ.

Произошло это в 25 туре в игре против Динамо.

Интересным фактом является то, что Мендоса стал первым, кто совершил это в поединке против киевлян.

Игроки, которые забивали 4 гола в одном матче УПЛ

  • 1992, Юрий Гудыменко (Таврия), против Темпа
  • 1996, Сергей Ребров (Динамо), против Кривбасса
  • 1997, Олег Матвеев (Шахтер), против Торпедо
  • 1997, Александр Гайдаш (Таврия), против Торпедо
  • 1999, Иван Гецко (Карпаты), против Днепра
  • 2000, Иван Гецко (Кривбасс), против Нивы Т.
  • 2000, Георгий Деметрадзе (Динамо), против Нивы Т.
  • 2005, Брандау (Шахтер), против Металлиста
  • 2010, Артём Милевский (Динамо), против Ильичевца
  • 2014, Матеус (Днепр), против Волыни
  • 2015, Евгений Селезнев (Днепр), против Стали Д.
  • 2017, Станислав Кулиш (Александрия), против Волыни
  • 2024, Георгий Судаков (Шахтер), против ЛНЗ
  • 2026, Глейкер Мендоса (Кривбасс), против Динамо
Сергей Турчак Sport.ua
