  4. Джеррард планирует вернуться к работе в Англии
26 апреля 2026, 15:40
Getty Images/Global Images Ukraine. Стивен Джеррард

Легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард рассматривается в качестве кандидата на пост главного тренера «Бернли» после вылета команды из Премьер-лиги. 45-летний специалист стремится вернуться к тренерской работе после простоя с января 2025 года, когда покинул саудовский клуб «Аль-Эттифак», и «с радостью воспользуется шансом» возглавить команду.

В «Бернли» не комментируют слухи и обсуждают будущее тренера Скотта Паркера после разочаровывающего сезона в высшем дивизионе. Команда досрочно вылетела в Чемпионшип на прошлой неделе. Это случилось в третий раз подряд.

Один из лучших футболистов в истории «Ливерпуля» Стивен Джеррард ранее с переменным успехом тренировал «Рейнджерс» и «Астон Виллу». Его конкурентом за работу в «Бернли» является бывший помощник Венсана Компани Крейг Беллами, который не вывел Уэльс на чемпионат мира.

