Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Арсенале приняли сенсационное решение по Дьекерешу
Англия
27 апреля 2026, 09:47
685
1

В Арсенале приняли сенсационное решение по Дьекерешу

Лондонский клуб готов попрощаться со шведским нападающим

27 апреля 2026, 09:47 |
685
1 Comments
В Арсенале приняли сенсационное решение по Дьекерешу
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш

Шведский нападающий Виктор Дьекереш может покинуть лондонский «Арсенал». Об этом сообщает Indykaila News.

По информации источника, английский гранд открыт к продаже 27-летнего футболиста, которого подписал прошлый летом из «Спортинга» за 66 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету Виктора Дьекереша 48 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться 18 забитыми мячами и двумя ассистами.

Ранее сообщалось о том, что «ПСЖ» нацелился на вингера «Арсенала».

По теме:
трансферы трансферы АПЛ Виктор Дьекереш Арсенал Лондон
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Блогерша показала богатую жизнь с футболистом Динамо
Футбол | 27 апреля 2026, 04:27 7
ФОТО. Блогерша показала богатую жизнь с футболистом Динамо
ФОТО. Блогерша показала богатую жизнь с футболистом Динамо

Вернидуба наказали в Азербайджане. Тренера отстранили от футбола
Футбол | 26 апреля 2026, 10:05 2
Вернидуба наказали в Азербайджане. Тренера отстранили от футбола
Вернидуба наказали в Азербайджане. Тренера отстранили от футбола

Тренер получил дисквалификацию на один матч

«Это не футбол». Сабо прокомментировал сумасшедший матч Кривбасса и Динамо
Футбол | 27.04.2026, 09:12
«Это не футбол». Сабо прокомментировал сумасшедший матч Кривбасса и Динамо
«Это не футбол». Сабо прокомментировал сумасшедший матч Кривбасса и Динамо
Йожеф Сабо дал комментарий к матчу Кривбасс – Динамо после счета 5:6
Футбол | 26.04.2026, 16:59
Йожеф Сабо дал комментарий к матчу Кривбасс – Динамо после счета 5:6
Йожеф Сабо дал комментарий к матчу Кривбасс – Динамо после счета 5:6
Клопп вынес вердикт Лунину после возможного назначения в Реал
Футбол | 26.04.2026, 11:09
Клопп вынес вердикт Лунину после возможного назначения в Реал
Клопп вынес вердикт Лунину после возможного назначения в Реал
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
не пригодился (с)
туда же можно упаковать Мерино и Субименди, Мадуэке, Хаверца, Мартинелли, да и Эдегора тоже.
Для больших задач нужны великие игроки. А эти ребята добротные, но средненькие.
Ответить
0
Популярные новости
Футбол
Бокс
Футбол
Футбол
Бокс
Снукер
Футбол
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем