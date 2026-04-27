Англия27 апреля 2026, 09:47 |
В Арсенале приняли сенсационное решение по Дьекерешу
Лондонский клуб готов попрощаться со шведским нападающим
Шведский нападающий Виктор Дьекереш может покинуть лондонский «Арсенал». Об этом сообщает Indykaila News.
По информации источника, английский гранд открыт к продаже 27-летнего футболиста, которого подписал прошлый летом из «Спортинга» за 66 миллионов евро.
В текущем сезоне на счету Виктора Дьекереша 48 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться 18 забитыми мячами и двумя ассистами.
Ранее сообщалось о том, что «ПСЖ» нацелился на вингера «Арсенала».
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 27 апреля 2026, 04:27 7
Лиза Кандыба счастлива с Назаром Волошиным
Футбол | 26 апреля 2026, 10:05 2
Тренер получил дисквалификацию на один матч
Футбол | 27.04.2026, 09:12
Футбол | 26.04.2026, 16:59
Футбол | 26.04.2026, 11:09
Популярные новости
25.04.2026, 13:51 3
27.04.2026, 00:02 1
26.04.2026, 08:22 1
26.04.2026, 12:33 3
26.04.2026, 09:41 1
Снукер
25.04.2026, 09:25 4
25.04.2026, 20:15 2
туда же можно упаковать Мерино и Субименди, Мадуэке, Хаверца, Мартинелли, да и Эдегора тоже.
Для больших задач нужны великие игроки. А эти ребята добротные, но средненькие.