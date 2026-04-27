В Арсенале приняли сенсационное решение по Дьекерешу

Шведский нападающий Виктор Дьекереш может покинуть лондонский «Арсенал». Об этом сообщает Indykaila News.

По информации источника, английский гранд открыт к продаже 27-летнего футболиста, которого подписал прошлый летом из «Спортинга» за 66 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету Виктора Дьекереша 48 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться 18 забитыми мячами и двумя ассистами.

Ранее сообщалось о том, что «ПСЖ» нацелился на вингера «Арсенала».