  ВИДЕО. Покер! Мендоса забил четвертый гол в ворота Динамо
26 апреля 2026, 14:53 | Обновлено 26 апреля 2026, 15:55
496
0

ВИДЕО. Покер! Мендоса забил четвертый гол в ворота Динамо

Венесуэлец забил четыре мяча за тайм

ФК Кривбасс. Глейкер Мендоса

Венесуэльский вингер «Кривбасса» Глейкер Мендоса оформил покер в ворота киевского «Динамо».

Проходит поединок 25-го тура чемпионата Украины на стадионе «Горняк» в городе Кривой Рог.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 45+2-й минуте встречи вингер хозяев поля забил четвертый гол за матч, став первым в истории автором хет-трика в ворота «Динамо» в УПЛ. Счет на табло – 4:1.

Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига видео голов и обзор Кривбасс - Динамо Глейкер Мендоса
Даниил Кирияка
