ВИДЕО. Покер! Мендоса забил четвертый гол в ворота Динамо

Венесуэльский вингер «Кривбасса» Глейкер Мендоса оформил покер в ворота киевского «Динамо».

Проходит поединок 25-го тура чемпионата Украины на стадионе «Горняк» в городе Кривой Рог.

На 45+2-й минуте встречи вингер хозяев поля забил четвертый гол за матч, став первым в истории автором хет-трика в ворота «Динамо» в УПЛ. Счет на табло – 4:1.

