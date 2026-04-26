ВИДЕО. Игроки Лиона спели в честь дубля Яремчука

Форвард «Лиона» Роман Яремчук отметился голевым дублем в субботнем матче чемпионата Франции против «Осера» (3:2), и второй гол украинца стал победным. Всего в его активе четыре результативных удара за французскую команду – три в Лиге 1 и один в Кубке Франции.

После игры футболисты «Лиона» пели в командной раздевалке, в том числе и в честь Романа Яремчука: «Эт Роман! Эт Роман! Он пробил и сделал дубль».

У «Лиона» есть право на выкуп контракта 32-летнего Яремчука, права на которого принадлежат «Олимпиакосу». «Ткачи» идут на третьем месте чемпионата Франции и могут пробиться в Лигу чемпионов.

