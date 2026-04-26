Офсайд Венгера заработал. В Канаде уже засчитывают голы по новым правилам

Французский специалист Арсен Венгер по прозвищу «Профессор», похоже, войдет в историю мирового футбола не только как успешный тренер, который на протяжение более двух десятков лет возглавлял «Арсенал» и завоевал с лондонцами немало трофеев, но и как функционер, чьи взгляды помогли всерьез изменить правила игры № 1. С 2019 года Венгер работает в Международной федерации футбола (ФИФА), где занимает должность руководителя по глобальному развитию. И сейчас, кажется, идеи француза как никогда близки к реальному воплощению в жизнь, хотя еще несколько лет назад от них отмахивались и считали полной ерундой…

Венгер уже несколько лет настаивает на том, что в футболе необходимо изменить правило фиксации офсайдов. Француз считает, что нынешняя трактовка делает игру менее яркой для зрителя, приводит к уменьшению результативности и, как следствие, динамизма матчей, по причине чего футболу все сложнее и сложнее бороться за внимание болельщиков с некоторыми другими традиционными видами спорта, а также с киберспортом и другими технологическими новшествами современной эпохи.

В конце минувшего года стало известно, что президент ФИФА Джанни Инфантино наконец-то согласовал с Международным советом футбольных ассоциаций (ИФАБ) – организацией, которая занимается ведением и регулированием правил игры в футбол – вопрос введения нового правила, которое уже успели прозвать «офсайдом Венгера», в мужском профессиональном футболе. Еще в 2023-м эти новшества применялись на молодежных турнирах в Италии и Швеции, где по утверждениям очевидцев, проявили себя исключительно хорошо, однако до их внедрения в профессиональном мужском футболе дело дошло только в 2026-м, так как ИФАБ в какой-то момент этому препятствовал.

В качестве чемпионата, которого не жалко, на котором и будет произведен эксперимент была выбрана Канадская Премьер-лига. Здесь 4 апреля начался очередной сезон, а буквально накануне, в поединке 3-го тура между «Галифакс Уондерерс» и ФК «Пасифик» (2:2) впервые сработало нововведение с «офсайдом Венгера», благодаря которому гол Алехандро Диаса, который на 20-й минуте вывел «Пасифик» вперед, был засчитан, хотя по традиционным правилам игры в футбол его бы отменили из-за очевидного офсайда.

В игровом эпизоде после подачи углового голкипер хозяев поля Марко Кардуччи сперва выбил мяч за пределы штрафной, но игроки «Пасифик» быстро вернули его под контроль и Мэттью Балдисимо нанес удар в створ с ходу. Эту попытку гостей отличиться голом Кардуччи пресек, совершив сейв и отбив мяч перед собой и немного в сторону, но на добивании оказался Алехандро Диас. 30-летний мексиканец, ранее поигравший в Европе за норвежский «Согндал», в касание поразил фактически пустые ворота, но защитники и голкипер «Галифакс Уондерерс» принялись сигнализировать о том, что форвард гостей пребывал в положении вне игры. И так бы все и было, если бы не обновленное правило «офсайда Венгера»…

После дополнительного разбора ситуации арбитрами при помощи видеоповторов, было установлено, что между Диасом и последним защитником команды-соперницы не возникло видимого промежутка, что и позволило рефери зафиксировать взятие ворот, которое в определенной степени оказалось историческим.

Another view of the 'daylight offside' decision here:

По мнению Венгера и экспертов ФИФА, которые поддержали изменение офсайдного правила, новшество довольно в короткие сроки позволит значительно «улучшить темп матчей» и поспособствует ставке команд на более атакующий футбол. В ИФАБ некоторое время сопротивлялись внедрению очередной новинки, однако после введения VAR и системы полуавтоматического определения офсайдов нередко фиксируются случаи, когда забитые мячи отменяются из-за крайне сомнительных ситуаций, где игрок команды атаки якобы получал преимущество за счет миллиметрового пребывания впереди последнего защитника. Причем нередко офсайд фиксировался по таким частям тела, как плечо, которым в реальности игроки забивают исключительно редко, но так как правилами это в принципе не запрещено, то и офсайд в этих случаях признается справедливым.

В самой Канадской Премьер-лиге в целом довольны тем, что стали чемпионатом, где реализовывается пилотный проект Арсена Венгера и ФИФА. Один из руководителей этой лиги Джеймс Джонсон в комментарии прессе заявил, что «речь идет о том, чтобы вывести Канадскую Премьер-лигу на передовые позиции в области инноваций и внести значительный вклад в глобальную эволюцию игры».

«Тесно сотрудничая с ФИФА и ИФАБ, мы гордимся тем, что играем роль в формировании будущего футбола, продолжая развивать соревнование, отражающее наши амбиции здесь, в Канаде», – добавил Джонсон.

Арсен Венгер также уже несколько лет уверен, что обновление правила фиксации офсайдов пойдет исключительно на пользу футболу, но сперва необходимо отработать ряд моментов на тестовом чемпионате в одной из лиг, которой и стала канадская Премьер-лига.

«Это важный пилотный проект. Тестируя эти новшества в правилах на уровне профессиональных соревнований, мы можем лучше понять их влияние, в частности, с точки зрения улучшения четкости и плавности игры, а также содействия более атакующей игре. Мы с нетерпением ждем анализа результатов испытательной фазы», – заявил Венгер.

Что ж, если «канадский эксперимент» в итоге будет признан успешным как на уровне ФИФА, так и в кабинетах ИФАБ, то нельзя исключать, что очень скоро болельщики по всему миру станут свидетелями существенных изменений в футболе. Ведь внедрение «офсайда Венгера» в теории приведет не только к увеличению голов, но и к необходимости менять тактику игры, причем как в защите, так и в нападении. А это очень и очень глобальные перемены, которых футбол не видел, пожалуй, уже несколько десятков лет…