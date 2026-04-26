26 апреля 2026, 10:17 | Обновлено 26 апреля 2026, 10:30
Офсайд Венгера заработал. В Канаде уже засчитывают голы по новым правилам

Вскоре игра в футбол может всерьез измениться, и болельщикам нужно быть к этому готовыми

Getty Images/Global Images Ukraine

Французский специалист Арсен Венгер по прозвищу «Профессор», похоже, войдет в историю мирового футбола не только как успешный тренер, который на протяжение более двух десятков лет возглавлял «Арсенал» и завоевал с лондонцами немало трофеев, но и как функционер, чьи взгляды помогли всерьез изменить правила игры № 1. С 2019 года Венгер работает в Международной федерации футбола (ФИФА), где занимает должность руководителя по глобальному развитию. И сейчас, кажется, идеи француза как никогда близки к реальному воплощению в жизнь, хотя еще несколько лет назад от них отмахивались и считали полной ерундой…

Венгер уже несколько лет настаивает на том, что в футболе необходимо изменить правило фиксации офсайдов. Француз считает, что нынешняя трактовка делает игру менее яркой для зрителя, приводит к уменьшению результативности и, как следствие, динамизма матчей, по причине чего футболу все сложнее и сложнее бороться за внимание болельщиков с некоторыми другими традиционными видами спорта, а также с киберспортом и другими технологическими новшествами современной эпохи.

В конце минувшего года стало известно, что президент ФИФА Джанни Инфантино наконец-то согласовал с Международным советом футбольных ассоциаций (ИФАБ) – организацией, которая занимается ведением и регулированием правил игры в футбол – вопрос введения нового правила, которое уже успели прозвать «офсайдом Венгера», в мужском профессиональном футболе. Еще в 2023-м эти новшества применялись на молодежных турнирах в Италии и Швеции, где по утверждениям очевидцев, проявили себя исключительно хорошо, однако до их внедрения в профессиональном мужском футболе дело дошло только в 2026-м, так как ИФАБ в какой-то момент этому препятствовал.

В качестве чемпионата, которого не жалко, на котором и будет произведен эксперимент была выбрана Канадская Премьер-лига. Здесь 4 апреля начался очередной сезон, а буквально накануне, в поединке 3-го тура между «Галифакс Уондерерс» и ФК «Пасифик» (2:2) впервые сработало нововведение с «офсайдом Венгера», благодаря которому гол Алехандро Диаса, который на 20-й минуте вывел «Пасифик» вперед, был засчитан, хотя по традиционным правилам игры в футбол его бы отменили из-за очевидного офсайда.

В игровом эпизоде после подачи углового голкипер хозяев поля Марко Кардуччи сперва выбил мяч за пределы штрафной, но игроки «Пасифик» быстро вернули его под контроль и Мэттью Балдисимо нанес удар в створ с ходу. Эту попытку гостей отличиться голом Кардуччи пресек, совершив сейв и отбив мяч перед собой и немного в сторону, но на добивании оказался Алехандро Диас. 30-летний мексиканец, ранее поигравший в Европе за норвежский «Согндал», в касание поразил фактически пустые ворота, но защитники и голкипер «Галифакс Уондерерс» принялись сигнализировать о том, что форвард гостей пребывал в положении вне игры. И так бы все и было, если бы не обновленное правило «офсайда Венгера»…

После дополнительного разбора ситуации арбитрами при помощи видеоповторов, было установлено, что между Диасом и последним защитником команды-соперницы не возникло видимого промежутка, что и позволило рефери зафиксировать взятие ворот, которое в определенной степени оказалось историческим.

По мнению Венгера и экспертов ФИФА, которые поддержали изменение офсайдного правила, новшество довольно в короткие сроки позволит значительно «улучшить темп матчей» и поспособствует ставке команд на более атакующий футбол. В ИФАБ некоторое время сопротивлялись внедрению очередной новинки, однако после введения VAR и системы полуавтоматического определения офсайдов нередко фиксируются случаи, когда забитые мячи отменяются из-за крайне сомнительных ситуаций, где игрок команды атаки якобы получал преимущество за счет миллиметрового пребывания впереди последнего защитника. Причем нередко офсайд фиксировался по таким частям тела, как плечо, которым в реальности игроки забивают исключительно редко, но так как правилами это в принципе не запрещено, то и офсайд в этих случаях признается справедливым.

В самой Канадской Премьер-лиге в целом довольны тем, что стали чемпионатом, где реализовывается пилотный проект Арсена Венгера и ФИФА. Один из руководителей этой лиги Джеймс Джонсон в комментарии прессе заявил, что «речь идет о том, чтобы вывести Канадскую Премьер-лигу на передовые позиции в области инноваций и внести значительный вклад в глобальную эволюцию игры».

«Тесно сотрудничая с ФИФА и ИФАБ, мы гордимся тем, что играем роль в формировании будущего футбола, продолжая развивать соревнование, отражающее наши амбиции здесь, в Канаде», – добавил Джонсон.

Арсен Венгер также уже несколько лет уверен, что обновление правила фиксации офсайдов пойдет исключительно на пользу футболу, но сперва необходимо отработать ряд моментов на тестовом чемпионате в одной из лиг, которой и стала канадская Премьер-лига.

«Это важный пилотный проект. Тестируя эти новшества в правилах на уровне профессиональных соревнований, мы можем лучше понять их влияние, в частности, с точки зрения улучшения четкости и плавности игры, а также содействия более атакующей игре. Мы с нетерпением ждем анализа результатов испытательной фазы», – заявил Венгер.

Что ж, если «канадский эксперимент» в итоге будет признан успешным как на уровне ФИФА, так и в кабинетах ИФАБ, то нельзя исключать, что очень скоро болельщики по всему миру станут свидетелями существенных изменений в футболе. Ведь внедрение «офсайда Венгера» в теории приведет не только к увеличению голов, но и к необходимости менять тактику игры, причем как в защите, так и в нападении. А это очень и очень глобальные перемены, которых футбол не видел, пожалуй, уже несколько десятков лет…

По теме:
Артета повторил рекорд Венгера в Арсенале
Гвардиола – в топ-5 тренеров с наибольшим количеством набранных очков в АПЛ
Неймар предложил революцию в определении офсайда
Алексей Сливченко
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Драма в финале ЛЧ Азии. Звездный клуб в овертайме вдесятером взял трофей
Футбол | 25 апреля 2026, 21:57 1
Драма в финале ЛЧ Азии. Звездный клуб в овертайме вдесятером взял трофей
Драма в финале ЛЧ Азии. Звездный клуб в овертайме вдесятером взял трофей

Аль-Ахли Джидда забил победный гол в ворота клуба Матида Зельвия на 96-й мин

ЛНЗ – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 26 апреля 2026, 06:45 36
ЛНЗ – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ЛНЗ – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Два раненных зверя

Ребров отправился на переговоры с одним из самых титулованных клубов страны
Футбол | 25.04.2026, 13:51
Ребров отправился на переговоры с одним из самых титулованных клубов страны
Ребров отправился на переговоры с одним из самых титулованных клубов страны
Яремчук выступил с заявлением после безумного матча за Лион в Лиге 1
Футбол | 26.04.2026, 08:59
Яремчук выступил с заявлением после безумного матча за Лион в Лиге 1
Яремчук выступил с заявлением после безумного матча за Лион в Лиге 1
Вратарь отказался от украинского гражданства и нашел клуб в россии
Футбол | 26.04.2026, 09:12
Вратарь отказался от украинского гражданства и нашел клуб в россии
Вратарь отказался от украинского гражданства и нашел клуб в россии
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Повна фігня це правило
Ответить
+1
Мбаппе аплодує !  "Золота бутса" в нього вже в кишені...
Ответить
0
только "явный" оффсайд будет фиксироваться? фифа и уефа внесут любое правило лишь бы не потерять возможность повлиять на результат
Ответить
-1
Популярные новости
Костюк разгромила Путинцеву и вышла в 1/16 финала супертурнира в Мадриде
Костюк разгромила Путинцеву и вышла в 1/16 финала супертурнира в Мадриде
24.04.2026, 18:05 29
Теннис
Усик – Верховен. За месяц до шоу: как выглядят котировки букмекеров на бой
Усик – Верховен. За месяц до шоу: как выглядят котировки букмекеров на бой
24.04.2026, 13:28
Бокс
Сергей Ребров может неожиданно возглавить 48-кратного чемпиона страны
Сергей Ребров может неожиданно возглавить 48-кратного чемпиона страны
25.04.2026, 07:24 15
Футбол
Яремчук – герой Лиона. Роман оформил дубль, ткачи победили
Яремчук – герой Лиона. Роман оформил дубль, ткачи победили
25.04.2026, 17:57 30
Футбол
Решение принято. Динамо назвало цену, за которую продаст Пономаренко
Решение принято. Динамо назвало цену, за которую продаст Пономаренко
25.04.2026, 07:47 64
Футбол
Стало известно, кто в Украине покажет бой Александра Усика и Рико Верховена
Стало известно, кто в Украине покажет бой Александра Усика и Рико Верховена
24.04.2026, 12:51 5
Бокс
Мирон Маркевич принял решение относительно сборной Украины
Мирон Маркевич принял решение относительно сборной Украины
24.04.2026, 08:56 32
Футбол
Шевченко нашел тренера для сборной Украины. В УАФ не согласны
Шевченко нашел тренера для сборной Украины. В УАФ не согласны
24.04.2026, 12:45 16
Футбол
