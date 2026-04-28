Федецкий объяснил, зачем трудоустроился в УАФ: «Проблем точно не будет»
Артём хочет решить некоторые проблемы украинского футбола
Бывший игрок национальной сборной Украины Артем Федецкий объяснил, почему принял решение работать в УАФ. Артем рассказал об основных направлениях своей работы.
– Артем, поздравляем вас с назначением! Как возникла эта возможность?
– Поступило предложение от руководства УАФ.
– Какова была ваша мотивация принять это предложение?
– Я понимаю, каких решений от меня ждут. Все должно быть по справедливости, правилам, кодексу и регламенту. Ничего нового. Максимально честно. Вот и все.
– Возможно, у вас есть идеи, которые хотелось бы реализовать?
– Ну, смотрите, это же дисциплинарный комитет. Здесь все в рамках регламента. Максимально верно и справедливо.
Любые ошибки, спорные ситуации между футболистом и клубом, невыплата заработной платы… Все эти вопросы будут решаться в рамках закона.
Конечно, у меня был такой опыт в Карпатах, где не выплачивали зарплату… (Федецкий играл за Карпаты в 2009-2012 гг. и в 2017-2019 гг.). Понимаю это, потому что проварился. С принятием решений, думаю, проблем не будет точно, – сказал Артем.
