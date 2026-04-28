Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Федецкий объяснил, зачем трудоустроился в УАФ: «Проблем точно не будет»
Украина. Премьер лига
28 апреля 2026, 08:29 | Обновлено 28 апреля 2026, 09:16
507
0

Федецкий объяснил, зачем трудоустроился в УАФ: «Проблем точно не будет»

Артём хочет решить некоторые проблемы украинского футбола

28 апреля 2026, 08:29 | Обновлено 28 апреля 2026, 09:16
507
0
Федецкий объяснил, зачем трудоустроился в УАФ: «Проблем точно не будет»
УАФ. Артем Федецкий

Бывший игрок национальной сборной Украины Артем Федецкий объяснил, почему принял решение работать в УАФ. Артем рассказал об основных направлениях своей работы.

– Артем, поздравляем вас с назначением! Как возникла эта возможность?

– Поступило предложение от руководства УАФ.

– Какова была ваша мотивация принять это предложение?

– Я понимаю, каких решений от меня ждут. Все должно быть по справедливости, правилам, кодексу и регламенту. Ничего нового. Максимально честно. Вот и все.

– Возможно, у вас есть идеи, которые хотелось бы реализовать?

– Ну, смотрите, это же дисциплинарный комитет. Здесь все в рамках регламента. Максимально верно и справедливо.

Любые ошибки, спорные ситуации между футболистом и клубом, невыплата заработной платы… Все эти вопросы будут решаться в рамках закона.

Конечно, у меня был такой опыт в Карпатах, где не выплачивали зарплату… (Федецкий играл за Карпаты в 2009-2012 гг. и в 2017-2019 гг.). Понимаю это, потому что проварился. С принятием решений, думаю, проблем не будет точно, – сказал Артем.

По теме:
Для УАФ нашли неожиданных кандидатов на замену Реброва в сборной Украины
УАФ определилась с фаворитом на должность главного тренера сборной Украины
Ребров нашел себе замену для сборной Украины. В УАФ приняли решение
Артем Федецкий Украинская ассоциация футбола
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УАФ выбрала трех кандидатов на должность главного тренера сборной Украины
Футбол | 27 апреля 2026, 17:11 30
УАФ выбрала трех кандидатов на должность главного тренера сборной Украины
УАФ выбрала трех кандидатов на должность главного тренера сборной Украины

В шорт-листе находятся имена Мирона Маркевича, Игора Йовичевича и Андреаса Мальдеры

ФОТО. Лидер Челси замечен в Мадриде – намечается громкий трансфер?
Футбол | 28 апреля 2026, 01:03 0
ФОТО. Лидер Челси замечен в Мадриде – намечается громкий трансфер?
ФОТО. Лидер Челси замечен в Мадриде – намечается громкий трансфер?

Энцо Фернандес посетил Мадрид...

375 км. Игрок Ноттингем Форест пробежал наибольшее расстояние в сезоне АПЛ
Футбол | 27.04.2026, 23:07
375 км. Игрок Ноттингем Форест пробежал наибольшее расстояние в сезоне АПЛ
375 км. Игрок Ноттингем Форест пробежал наибольшее расстояние в сезоне АПЛ
Источник сообщил зарплату, которую Малиновский будет получать в Турции
Футбол | 27.04.2026, 08:53
Источник сообщил зарплату, которую Малиновский будет получать в Турции
Источник сообщил зарплату, которую Малиновский будет получать в Турции
Реал получил официальное предложение о трансфере Лунина
Футбол | 27.04.2026, 09:28
Реал получил официальное предложение о трансфере Лунина
Реал получил официальное предложение о трансфере Лунина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Кристал Пэлас выступил с заявлением по поводу матча с Шахтером
Кристал Пэлас выступил с заявлением по поводу матча с Шахтером
26.04.2026, 08:22 1
Футбол
МАРКЕВИЧ: «Возник конфликт, и я принял решение»
МАРКЕВИЧ: «Возник конфликт, и я принял решение»
27.04.2026, 08:36 12
Футбол
Прихвостень путина опозорился на весь мир заявлением об Усике
Прихвостень путина опозорился на весь мир заявлением об Усике
27.04.2026, 00:02 2
Бокс
Тайсон Фьюри подписал контракт на один из самых громких поединков года
Тайсон Фьюри подписал контракт на один из самых громких поединков года
27.04.2026, 14:37 3
Бокс
Леннокс Льюис без колебаний назвал победителя боя Усик – Верховен
Леннокс Льюис без колебаний назвал победителя боя Усик – Верховен
27.04.2026, 09:04
Бокс
Матч года в УПЛ. Динамо и Кривбасс забили 11 мячей на двоих
Матч года в УПЛ. Динамо и Кривбасс забили 11 мячей на двоих
26.04.2026, 15:45 211
Футбол
Кривбасс – Динамо – 5:6. История переписана. Видео голов и обзор матча
Кривбасс – Динамо – 5:6. История переписана. Видео голов и обзор матча
26.04.2026, 15:55 7
Футбол
«Кто это такой?» В США наехали на Усика за его решение
«Кто это такой?» В США наехали на Усика за его решение
26.04.2026, 08:02
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем