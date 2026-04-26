Яремчук выступил с заявлением после безумного матча за Лион в Лиге 1

Украинский форвард Лиона Роман Яремчук поделился эмоциями после матча своей команды против Осера (3:2) в 31 туре Лиги 1, где отличился дублем.

«Молодцы, команда! Важная победа. Впереди важные матчи – работаем дальше», – лаконично написал Роман на своей странице в Instagram.

В нынешнем сезоне Лиги 1 Лион занимает 3 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 57 турнирных баллов после 31 сыгранного матча.