  4. Яремчук выступил с заявлением после безумного матча за Лион в Лиге 1
26 апреля 2026, 08:59
Яремчук выступил с заявлением после безумного матча за Лион в Лиге 1

Роман отметился дублем в матче 31 тура Лиги 1

Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Украинский форвард Лиона Роман Яремчук поделился эмоциями после матча своей команды против Осера (3:2) в 31 туре Лиги 1, где отличился дублем.

«Молодцы, команда! Важная победа. Впереди важные матчи – работаем дальше», – лаконично написал Роман на своей странице в Instagram.

В нынешнем сезоне Лиги 1 Лион занимает 3 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 57 турнирных баллов после 31 сыгранного матча.

По теме:
Тулуза на последней минуте отобрала победу у Монако
Известна оценка Забарного за матч ПСЖ, в котором произошел разгром
Кристина ЯРЕМЧУК: «Мой дед сегодня в ударе»
Олег Вахоцкий
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Малиновский выступил с заявлением о Де Росси перед уходом из Дженоа
Футбол | 25 апреля 2026, 11:07 0
Малиновский выступил с заявлением о Де Росси перед уходом из Дженоа
Малиновский выступил с заявлением о Де Росси перед уходом из Дженоа

Руслан расхвалил итальянского специалиста

Йожеф САБО: «Когда сезон закончится, они разойдутся, разлетятся»
Футбол | 25 апреля 2026, 23:22 1
Йожеф САБО: «Когда сезон закончится, они разойдутся, разлетятся»
Йожеф САБО: «Когда сезон закончится, они разойдутся, разлетятся»

Тренер – о бразильцах «Шахтера»

Сергей Ребров может неожиданно возглавить 48-кратного чемпиона страны
Футбол | 25.04.2026, 07:24
Сергей Ребров может неожиданно возглавить 48-кратного чемпиона страны
Сергей Ребров может неожиданно возглавить 48-кратного чемпиона страны
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины завершила турнир. Итоговая таблица
Хоккей | 25.04.2026, 08:59
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины завершила турнир. Итоговая таблица
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины завершила турнир. Итоговая таблица
Лунин составил компанию Александру Шовковскому
Футбол | 26.04.2026, 07:02
Лунин составил компанию Александру Шовковскому
Лунин составил компанию Александру Шовковскому
Популярные новости
Ротань попросил Буткевича подписать в Полесье вратаря украинской сборной
Ротань попросил Буткевича подписать в Полесье вратаря украинской сборной
24.04.2026, 11:11 5
Футбол
Нил Робертсон оформил выход в 1/8 финала ЧМ, Уилсон хотел надкусить кий
Нил Робертсон оформил выход в 1/8 финала ЧМ, Уилсон хотел надкусить кий
24.04.2026, 10:57 1
Снукер
Определена соперница Костюк в 1/16 финала турнира WTA 1000 в Мадриде
Определена соперница Костюк в 1/16 финала турнира WTA 1000 в Мадриде
25.04.2026, 00:22 13
Теннис
Тони Беллью откровенно ответил, кто победит Усика
Тони Беллью откровенно ответил, кто победит Усика
25.04.2026, 06:32
Бокс
Ребров выбрал клуб, который возглавит после ухода из сборной Украины
Ребров выбрал клуб, который возглавит после ухода из сборной Украины
25.04.2026, 08:47 5
Футбол
В Британии выступили с наглым требованием к Усику
В Британии выступили с наглым требованием к Усику
25.04.2026, 05:02 1
Бокс
Шахтер может переехать из Львова. Ахметов готовит крупную сделку
Шахтер может переехать из Львова. Ахметов готовит крупную сделку
24.04.2026, 11:18 55
Футбол
УАФ определилась с двумя кандидатами на должность тренера сборной Украины
УАФ определилась с двумя кандидатами на должность тренера сборной Украины
24.04.2026, 10:20 24
Футбол
